Flamengo y PSG se enfrentarán en la final de la Copa Intercontinental en Qatar: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Boca Juniors-Sportivo Trinidense:
El partido se podrá ver a través de DSports y la plataforma de FIFA+
14.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
13.00 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
12.00 Ecuador, Colombia y Perú
11.00 México
PSG: Matvey Safonov, Nuno Mendes, Willian Pacho, Ilya Zabarnyi, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Warren Zaire-Emery, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
Flamengo: Agustin Rossi, Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo, Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal, Jorginho, Erick Pulgar, Bruno Henrique y Everton. DT: Filipe Luis.
El conjunto francés y el brasileño se verán las caras este miércoles 17 de diciembre, desde las 14, en el Ahmad Bin Ali Stadium (Qatar). El árbitro principal será Ismail Elfath, mientras que sus asistentes serán Corey Parker y Kyle Atkins. El encargado del VAR será Allen Chapman y el del AVAR será Jarred Gillett.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre PSG y Flamengo, correspondiente a la final de la Copa Intercontinental de la FIFA.