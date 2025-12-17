Deportes

Flamengo y PSG se enfrentarán en la final de la Copa Intercontinental en Qatar: hora, TV y formaciones

El conjunto francés, ganador de la Champions League, y el brasileño, vencedor de la Copa Libertadores, buscarán ser el mejor equipo del planeta. Desde las 14, por DSports y FIFA+

Horario y dónde ver Boca Juniors-Sportivo Trinidense:

El partido se podrá ver a través de DSports y la plataforma de FIFA+

14.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

13.00 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

12.00 Ecuador, Colombia y Perú

11.00 México

Probables formaciones:

PSG: Matvey Safonov, Nuno Mendes, Willian Pacho, Ilya Zabarnyi, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Warren Zaire-Emery, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Flamengo: Agustin Rossi, Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo, Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal, Jorginho, Erick Pulgar, Bruno Henrique y Everton. DT: Filipe Luis.

El conjunto francés y el brasileño se verán las caras este miércoles 17 de diciembre, desde las 14, en el Ahmad Bin Ali Stadium (Qatar). El árbitro principal será Ismail Elfath, mientras que sus asistentes serán Corey Parker y Kyle Atkins. El encargado del VAR será Allen Chapman y el del AVAR será Jarred Gillett.

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre PSG y Flamengo, correspondiente a la final de la Copa Intercontinental de la FIFA.

PSG-Flamengo, por la final de la Copa Intercontinental

Las tres condiciones que se deben dar para que Barcelona pueda fichar a Julián Álvarez

El conjunto culé ya estaría estudiando la forma de contratar al posible reemplazante de Robert Lewandowski

Cuánto dinero ganó cada escudería de F1 por su posición en el Campeonato Constructores: la abismal diferencia entre McLaren y Alpine

Un medio filtró el millonario reparto entre los equipos de la Máxima

El doloroso relato del ex jugador Juan Esnáider sobre la muerte de su hijo de 17 años: "Nunca te recuperas de algo así"

El ex delantero del Real Zaragoza y Atlético de Madrid habló sobre la pérdida de Fernando, que se produjo el día de Navidad

Sorpresa en el boxeo por el retiro de Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez: su impactante récord como campeón mundial

El púgil de 38 años puso fin a su carrera tres meses después de su última presentación ante el mexicano

El argentino que inauguró un museo con 22.000 autos a escala, tiene un Batimóvil original y sorprendió a Colapinto

El coleccionista Sergio Goldvarg forjó una pasión desde los cuatro años. Fabricó sus propios modelos y su marca es reconocida en todo el mundo. Además, escribió el libro de su ídolo

Cómo sigue el caso del soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

Cómo el ejercicio físico intenso impulsa el transporte de hormonas clave al cerebro

Meloni le respondió a Lula: “Para Italia sería prematuro firmar el acuerdo de la UE con el Mercosur en los próximos días”

Cómo convertir un teléfono en un router y conectar todos los dispositivos a internet

YouTube lanza en Colombia módulos de primeros auxilios para saber qué hacer en emergencias como ataques cardíacos

Meloni le respondió a Lula: “Para Italia sería prematuro firmar el acuerdo de la UE con el Mercosur en los próximos días”

La Corte Suprema de Brasil condenó a los últimos cinco implicados en la trama golpista

Juan Orlando Hernández descartó regresar a Honduras en medio de la crisis electoral

Shakira anunció una residencia musical de tres conciertos en El Salvador

La dictadura de Nicolás Maduro retuvo durante siete horas a un equipo de Chilevisión en la frontera con Colombia

Cuánto dinero ganó cada escudería de F1 por su posición en el Campeonato Constructores: la abismal diferencia entre McLaren y Alpine

El doloroso relato del ex jugador Juan Esnáider sobre la muerte de su hijo de 17 años: “Nunca te recuperas de algo así”

Sorpresa en el boxeo por el retiro de Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez: su impactante récord como campeón mundial

El argentino que inauguró un museo con 22.000 autos a escala, tiene un Batimóvil original y sorprendió a Colapinto

El mercado de Boca Juniors: el lugar a reforzar, los nombres que circulan, la posible venta y los jugadores que podrían irse