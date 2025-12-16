Deportes

La grave lesión que sufrió un futbolista de Estudiantes tras una dura patada en la final contra Racing: no podrá jugar el Mundial 2026

El lateral izquierdo Santiago Arzamendia sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla derecha

La consagración de Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura quedó algo opacada por una noticia que golpeó al plantel y al fútbol paraguayo: el diagnóstico de rotura de ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla derecha para Santiago Arzamendia, quien debió dejar la final frente a Racing tras una dura entrada cuando transcurría el tramo final del tiempo reglamentario. El lateral se encuentra ante un extenso período de recuperación y quedó descartada su participación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 con la Albirroja.

El festejo de Estudiantes por el título alcanzó su punto máximo tras ganarle por penales a Racing Club de Avellaneda. Aunque la jornada fue histórica para la institución de La Plata, la salida de Arzamendia encendió las alarmas en el cuerpo técnico dirigido por Eduardo Domínguez. Posterior al partido, los estudios médicos confirmaron la gravedad de lo ocurrido: una lesión ligamentaria junto con daño meniscal, con un tiempo estimado de baja de entre seis y ocho meses.

El mensaje de Arzamendia tras conocer la dura lesión

El defensor paraguayo, con pasado en Cerro Porteño y Cádiz, acumula 24 presencias internacionales con la camiseta de la Albirroja. Hasta la fecha, mantuvo la expectativa de meterse en consideración para la próxima Copa del Mundo, que organizarán Estados Unidos, México y Canadá en 2026. El futbolista pujaba por un lugar en el sector izquierdo de la defensa con Agustín Sández, Blas Riveros y Júnior Alonso (es central, pero eventualmente puede cumplir esa función).

La lesión se produjo en uno de los tramos más intensos de la final, cuando Estudiantes buscaba sostener la igualdad que llevó la definición a los penales. La desafortunada acción no solo privó al club de contar con su defensor en el tramo final del partido y el próximo Trofeo de Campeones ante Platense, sino que también abre un interrogante sobre la planificación para el Torneo Apertura de la AFA y la etapa de grupos de la Copa Libertadores.

En sus redes sociales, Arzamendia compartió un mensaje que refleja una mezcla de resignación y fortaleza: “Son momentos de felicidad y tristeza al mismo tiempo, pero con la conciencia tranquila que lo di y dimos todo como grupo por este trofeo que nos merecemos. Desde hoy me toca enfrentar un campeonato aparte, el camino será largo pero estoy tranquilo que volveré bien y feliz”, escribió el futbolista, quien recibió el respaldo de sus compañeros y de integrantes de la selección paraguaya. “Gracias a cada uno por sus mensajes de aliento. Esto me hará más fuerte”, añadió.

El hombre del Pincha se encontraba bajo la órbita de Alfaro, que tenía en mente volver a llamarlo para los amistosos de marzo tras no ser citado desde la doble jornada de noviembre del 2024, cuando fue suplente contra Argentina y Bolivia. Su último partido oficial fue el 10 de octubre, cuando disputó siete minutos en la igualdad 0 a 0 ante Ecuador en la altura de Quito.

Ante este escenario, Gastón Benedetti ahora figura como principal reemplazante del lesionado en la banda izquierda, aunque también existe la posibilidad de una transferencia durante este mercado. Esta situación redefinirá la estrategia de altas y bajas de Estudiantes, que además deberá definir si Eduardo Domínguez permanece al frente del grupo. Arzamendia disputó un total de 42 partidos a lo largo de la temporada, en los que aportó dos goles (Banfield y Central Córdoba).

La agenda deportiva de Estudiantes incluye compromisos exigentes. Sin Arzamendia, el club se ve obligado a buscar alternativas en el corto plazo de cara a una temporada marcada por la exigencia de la doble competencia.

Santiago ArzamendiaEstudiantes de La PlataTorneo ClausuraSelección de ParaguayMundial 2026

