Deportes

La desafiante frase del Dibu Martínez sobre la Finalíssima entre Argentina y España antes del Mundial 2026

El arquero de la Albiceleste palpitó el cruce que todavía no tiene fecha ni sede, aunque todo apunta al viernes 27 de marzo en Qatar

Guardar
Emiliano Martínez acumula 40 vallas
Emiliano Martínez acumula 40 vallas invictas en 57 partidos (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

La Finalíssima entre Argentina y España promete ser uno de los principales eventos a nivel internacional antes de la realización del Mundial 2026, que tranquilamente podría deparar una hipotética final entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa. A poco más de tres meses del esperado encuentro, que todavía no tiene confirmación oficial, el arquero Emiliano Dibu Martínez palpitó el esperado duelo, que tendría a Qatar como sede elegida.

El arquero del Aston Villa fue uno de los invitados a un acto organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Londres para exponer las metas y la expansión que tendrá la Federación de cara al futuro. Bajo este contexto, el campeón del mundo y uno de los héroes de aquella consagración ante Francia en Lusail fue consultado sobre ese emparejamiento y lanzó una desafiante frase, marcada por ese hambre de levantar títulos de manera permanente: “La Finalísima contra España puede ser una final del Mundial, es un entrenamiento y un gran título que queremos ganar”.

La trascendencia del encuentro entre los dos mejores equipos del ranking FIFA otorga una cuota de espectáculo, que se incrementa ante la posibilidad del enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal, el histórico 10 del Barcelona contra el heredero de ese dorsal en el Blaugrana. “En la última Finalíssima jugamos contra Italia en Wembley y sabíamos que ese partido puede ser perfectamente una final o una semifinal. Ahí vimos que teníamos nivel para el Mundial. España en marzo en Qatar, en otra final en Lusail, pase lo que pase nos sentiremos preparados para el Mundial”, remarcó el guardameta de la Premier League.

La preparación del próximo semestre será vital para llegar en buena forma a la Copa del Mundo, y el cruce contra La Furia Roja asoma como una prueba de peso para probar los momentos de cada uno a meses de la cita. De hecho, Dibu dio la clave que necesita la Celeste y Blanca para soñar con el bicampeonato y el duelo definitorio puede ser un punto de inicio: “En este Mundial nos tienen que meter menos goles, es algo grupal. Los delanteros ganan partidos, pero la defensa gana títulos. Tengo unos defensas que son enfermos en eso, en mejorar”.

Lionel Messi se podría enfrentar
Lionel Messi se podría enfrentar a Lamine Yamal en la Finalíssima (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

El arquero se definió como un “enfermo en mejorar” y evitó profundizar en la participación mundialista, donde Argentina compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania: “Me acuerdo que una semana antes de jugar en Qatar estábamos jugando otros partidos. No puedo estar pensando ahora que tengo un Mundial en seis meses. Queda mucho”.

Roberto Ayala, uno de los colaboradores más cercanos a Lionel Scaloni, aseguró que este trofeo “se tendría que haber jugado antes”. “No encontraron el momento y ha salido esta fecha. Para nosotros, en cuanto organización, no está bueno, pero si hay que jugarlo, se jugará”, contó.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, anunció en la Asamblea General que el acuerdo para medirse a la Argentina ya está firmado y solo restan los últimos detalles desde la AFA y la Conmebol para confirmar la fecha. Según indicó el periodista Esteban Edul en el programa F12 de ESPN, la intención de la FIFA es disputar la Finalissima el viernes 27 de marzo de 2026, dentro de la ventana internacional que va del 23 al 31 de ese mes.

Según indicó el diario español Marca, se barajó disputarla el sábado 28, pero el viernes 27 facilitaría la logística de los dos combinados, en especial porque España tiene previsto sumar un amistoso a la fecha FIFA. Londres, Arabia Saudita y Montevideo se ofrecieron como posibles sedes, pero el favoritismo se inclinó por Qatar por su capacidad para gestionar grandes eventos internacionales, indicaron desde los medios españoles.

Temas Relacionados

Emiliano Dibu MartínezSelección ArgentinaSelección de EspañaFinalíssimaMundial 2026deportes-argentina

Últimas Noticias

La FIFA eligió al equipo ideal del año en los premios The Best y no incluyó a futbolistas argentinos: los grandes ausentes

Con amplia mayoría de jugadores del PSG, la casa madre del fútbol dio a conocer a los 11 mejores en cada puesto

La FIFA eligió al equipo

Nalbandian reflotó su polémica con Del Potro por la derrota contra España en la final de la Copa Davis 2008: “No quiso jugar”

El Rey David ofreció un relato pormenorizado de lo sucedido en aquella definición en Mar del Plata contra un equipo que no trajo a su símbolo, Rafael Nadal

Nalbandian reflotó su polémica con

Un hincha increpó al presidente de San Lorenzo a la salida del Nuevo Gasómetro y fue embestido por la camioneta que lo llevaba

El coche dio marcha atrás para doblar y le pisó un pie y le dañó la bicicleta. Fue luego de la fallida reunión de comisión directiva, en el marco de la crisis institucional del club

Un hincha increpó al presidente

La prueba que realizarán en el Mundial M20 que podría modificar la reglamentación sobre los tackles en el rugby mundial

World Rugby seleccionó el certamen que se realizará en Georgia como el escenario para ensayar la reducción de la altura del tackle, avanzando en la búsqueda de más seguridad

La prueba que realizarán en

Las impactantes fotos de la visita de Messi a un refugio de animales en la India: el inédito homenaje que recibió

La Pulga pasó por Vantara junto a Luis Suárez y Rodrigo de Paul. Interactuó con leones, tigres, jirafas y hasta jugó al fútbol con un elefante

Las impactantes fotos de la
MALDITOS NERDS
Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy VII Remake Intergrade recibe una nueva demo en Nintendo Switch 2 y Xbox Series

Ubisoft lanza una nueva actualización para Assassin’s Creed Shadows con nuevos movimientos para Yasuke y Naoe

Divinity: Original Sin 2 recibe una versión para PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl suma horas de misiones, armas y más con una nueva actualización gratuita

Tomb Raider cambiará a la actriz de voz de Lara Croft para los nuevos juegos

ENTRETENIMIENTO
Nick Reiner perdió la virginidad

Nick Reiner perdió la virginidad con una trabajadora sexual y usó dinero robado de sus padres

Jim Carrey detuvo el rodaje de ‘El Grinch’ tras un susto con Taylor Momsen

La selección personal de Rob Reiner sobre sus mejores películas

Rob Reiner iba a reunirse con los Obama el día en que lo encontraron muerto junto a su esposa

Condenan a segundo médico por venta ilegal de ketamina vinculada a la muerte de Matthew Perry

INFOBAE AMÉRICA

Al menos dos muertos y

Al menos dos muertos y cinco heridos por ataques aéreos de Israel contra vehículos en el sur del Líbano

Picasso, Kandinski y Chagall, los trazos secretos que el Pompidou revela tras décadas de oscuridad

De plaga a delicia: el inesperado efecto de la mosca linterna manchada transforma la miel en Estados Unidos

Vermont se vuelve referente ambiental de Estados Unidos al identificar 352 especies de abejas silvestres

La ONU denunció un agravamiento de la represión rusa en los territorios ocupados de Ucrania