La desafiante frase del Dibu Martínez sobre la Finalíssima entre Argentina y España antes del Mundial 2026

Emiliano Martínez acumula 40 vallas invictas en 57 partidos (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

La Finalíssima entre Argentina y España promete ser uno de los principales eventos a nivel internacional antes de la realización del Mundial 2026, que tranquilamente podría deparar una hipotética final entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa. A poco más de tres meses del esperado encuentro, que todavía no tiene confirmación oficial, el arquero Emiliano Dibu Martínez palpitó el esperado duelo, que tendría a Qatar como sede elegida.

El arquero del Aston Villa fue uno de los invitados a un acto organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Londres para exponer las metas y la expansión que tendrá la Federación de cara al futuro. Bajo este contexto, el campeón del mundo y uno de los héroes de aquella consagración ante Francia en Lusail fue consultado sobre ese emparejamiento y lanzó una desafiante frase, marcada por ese hambre de levantar títulos de manera permanente: “La Finalísima contra España puede ser una final del Mundial, es un entrenamiento y un gran título que queremos ganar”.

La trascendencia del encuentro entre los dos mejores equipos del ranking FIFA otorga una cuota de espectáculo, que se incrementa ante la posibilidad del enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal, el histórico 10 del Barcelona contra el heredero de ese dorsal en el Blaugrana. “En la última Finalíssima jugamos contra Italia en Wembley y sabíamos que ese partido puede ser perfectamente una final o una semifinal. Ahí vimos que teníamos nivel para el Mundial. España en marzo en Qatar, en otra final en Lusail, pase lo que pase nos sentiremos preparados para el Mundial”, remarcó el guardameta de la Premier League.

La preparación del próximo semestre será vital para llegar en buena forma a la Copa del Mundo, y el cruce contra La Furia Roja asoma como una prueba de peso para probar los momentos de cada uno a meses de la cita. De hecho, Dibu dio la clave que necesita la Celeste y Blanca para soñar con el bicampeonato y el duelo definitorio puede ser un punto de inicio: “En este Mundial nos tienen que meter menos goles, es algo grupal. Los delanteros ganan partidos, pero la defensa gana títulos. Tengo unos defensas que son enfermos en eso, en mejorar”.

Lionel Messi se podría enfrentar a Lamine Yamal en la Finalíssima (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

El arquero se definió como un “enfermo en mejorar” y evitó profundizar en la participación mundialista, donde Argentina compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania: “Me acuerdo que una semana antes de jugar en Qatar estábamos jugando otros partidos. No puedo estar pensando ahora que tengo un Mundial en seis meses. Queda mucho”.

Roberto Ayala, uno de los colaboradores más cercanos a Lionel Scaloni, aseguró que este trofeo “se tendría que haber jugado antes”. “No encontraron el momento y ha salido esta fecha. Para nosotros, en cuanto organización, no está bueno, pero si hay que jugarlo, se jugará”, contó.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, anunció en la Asamblea General que el acuerdo para medirse a la Argentina ya está firmado y solo restan los últimos detalles desde la AFA y la Conmebol para confirmar la fecha. Según indicó el periodista Esteban Edul en el programa F12 de ESPN, la intención de la FIFA es disputar la Finalissima el viernes 27 de marzo de 2026, dentro de la ventana internacional que va del 23 al 31 de ese mes.

Según indicó el diario español Marca, se barajó disputarla el sábado 28, pero el viernes 27 facilitaría la logística de los dos combinados, en especial porque España tiene previsto sumar un amistoso a la fecha FIFA. Londres, Arabia Saudita y Montevideo se ofrecieron como posibles sedes, pero el favoritismo se inclinó por Qatar por su capacidad para gestionar grandes eventos internacionales, indicaron desde los medios españoles.