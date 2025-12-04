Roberto Ayala dio pistas sobre la lista de la Selección para el Mundial: el ejemplo de Paredes, el caso Messi y ¿habrá tapado?

Este viernes quedarán definidos cuáles serán los rivales de la selección argentina en el Mundial 2026, luego del sorteo que se desarrollará en la región de Washington DC, en Estados Unidos, y donde dirá presente el cuerpo técnico de la Albiceleste con Lionel Scaloni a la cabeza. Uno de sus colaboradores más directos, Roberto Ayala, brindó una entrevista enfocada en el evento de este viernes, habló de la conformación de la lista para la cita y cuestionó la falta de precisiones en torno a la Finalíssima con España.

El Ratón aseguró que los futbolistas habitués en la recta final de este ciclo con Scaloni corren con ventaja para tener un lugar en la Copa del Mundo organizada por EEUU, México y Canadá. “Si bien hay un grueso, va a salir de aquellos que han estado. Difícilmente se pueda meter uno al final, y es por rendimiento, obviamente, porque habrá tenido un semestre espectacular. La idea pasa por sacarlo del grueso que ha estado con nosotros y sabe lo que busca el entrenador”, declaró en charla con F12, programa de ESPN.

En este sentido, criticó la falta de definiciones para jugar con La Furia Roja por el título que reúne a los campeones de Copa América y Eurocopa: “No hay nada confirmado, aún estamos esperando para ver qué puede suceder con ese partido. (Qatar) podría ser la sede, pero está a confirmar. Un partido tan importante y cercano nunca sabés cómo lo podés tomar y cómo puede venir. Es algo que se tendría que haber jugado antes. No encontraron el momento y ha salido esta fecha. Para nosotros, en cuanto organización, no está bueno, pero si hay que jugarlo, se jugará”.

“Sabés que te jugás algo importante. Es una estrella más. Yo digo que había tiempo para organizarlo antes, sin tanta prisa y previo a una cita tan importante como un Mundial. Quieras o no, está en la cabeza y juega. A la planificación la rompe un poquito, te saca, pero está así el calendario. Veremos qué pasará”, señaló sobre la trascendencia del compromiso. Además, destacó que los citados a ese duelo, en el caso de llevarse a cabo, ya tendrían su lugar asegurado en el Mundial. “Te diría que prácticamente sí, dejemos un porcentaje bajo, pero prácticamente sí”, manifestó ante la consulta periodística.

*El Ratón Ayala cuestionó la falta de precisiones sobre la Finalíssima

Ayala descartó que la confección de la nómina esté sujeta a la presencia de los jugadores en el ámbito europeo, luego de que le hayan mencionado el caso de Leandro Paredes, quien regresó a Boca Juniors y se desenvuelve en el fútbol argentino: “Al final, es cómo juega, cómo está. Eso nos importa a nosotros, lo dijo el entrenador. Es en qué momento están y si él (Scaloni) ve que están para jugar, los citará, no vendrán sí o sí por estar en el fútbol europeo. Nos alegra el presente de Leandro y deseamos que siga así”.

Otro de los casos a seguir es Lisandro Martínez. El zaguero central del Manchester United había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a comienzos de febrero y el 30 de noviembre sumó sus primeros minutos después de la lesión durante la victoria 2-1 ante Crystal Palace por la Premier League: “Nos puso muy contentos, en la última convocatoria se entrenó con nosotros y nos acompañó. Una alegría enorme por verlo que está bien y que su proceso de recuperación es muy bueno. Ya va teniendo minutos, que es muy importante de cara al final”.

MÁS DECLARACIONES DEL RATÓN AYALA

La espera por el sorteo: “Lo vivimos con cierta tranquilidad. Como jugador también me lo tomaba así, no esperaba ningún rival, que toque el que toque. Analizaremos qué equipos nos tocas y los posibles cruces, como también adelantar algún trabajo”.

La necesidad de dar vuelta la página de Qatar 2022: “Siento que siempre hay un poco más para dar y no vivir tanto del pasado. Para algunos va a ser el segundo Mundial, otros sumarán uno más. Siempre necesitás de esa experiencia, por supuesto. Lo que deseamos de acá al final de temporada es que no haya lesiones, que puedan estar en excelentes condiciones para presentar un buen equipo”.

¿Messi irá al Mundial? “Él quiere estar bien, y te lo demuestra en cada entrenamiento cuando está con nosotros y, cuando no también, es sincero. Sabe, se conoce. Hay un tiempo que él podrá trabajar en la parte física y dependerá de él porque ya sabemos lo que piensa nuestro entrenador”.

*¿Messi jugará el Mundial? La opinión de Roberto Ayala