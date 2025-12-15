El presidente de la Real Federación Española de Fútbol confirmó cuándo se jugará la Finalíssima ante Argentina

A la espera de la confirmación, Argentina-España se enfrentarán en marzo por la Finalissima

La Real Federación Española de Fútbol sumó otro indicio que la Finalissima entre las selecciones de España y Argentina se jugará en marzo del próximo año 2026 en Qatar en la antesala del Mundial. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, anunció en la Asamblea General que el acuerdo para disputar este encuentro entre los campeones de Europa y América ya está firmado, aunque la oficialización depende de la resolución de los últimos detalles por parte de la federación argentina y la Confederación Sudamericana de Fútbol.

El acuerdo, según el medio deportivo español AS, se encuentra en su fase final, con la documentación ya firmada por la RFEF y la expectativa de que Argentina y la CONMEBOL resuelvan los asuntos pendientes para anunciar el evento de manera conjunta. A su vez, el periódico agregó que Louzán viajará esta semana a la ciudad de Doha para participar en sesiones de trabajo con la FIFA, lo que podría adelantar el anuncio oficial.

En el artículo, que lleva la firma del periodista Juanma Leiva, se indica que “España ya ha firmado toda la documentación y se espera que su rival resuelva los obstáculos para que esta misma semana haya confirmación del esperado encuentro”.

Más allá de la sede, que al parecer será misma ciudad en la que el combinado que dirige Lionel Scaloni se coronó campeón del mundo por tercera vez en su historia tras vencer en la definició de la Copa del Mundo ante Francia en los penales, la otra incógnita radica en la fecha de disputa. Según indicó el periodista Esteban Edul en el programa F12 de ESPN, la intención de la entidad que rige los destino del fútbol en el mundo es disputar la Finalissima el viernes 27 de marzo de 2026, dentro de la ventana internacional que va del 23 al 31 de ese mes.

Por su parte, el diario español Marca precisó que, aunque inicialmente se barajó el sábado 28, la opción del viernes 27 cobra fuerza para facilitar la logística de los equipos. En ese sentido, hay que rcordar que la selección española tiene previsto disputar un amistoso en la misma zona durante esa ventana, con el objetivo de minimizar los desplazamientos de los jugadores.

En Wembley, Argentina superó a Italia en 2022, meses antes de ganar el Mundial (REUTERS/John Sibley)

La elección de Qatar como sede responde, según Marca y medios internacionales, a la experiencia organizativa del país tras el Mundial 2022 y a la infraestructura moderna que ofrece Doha. El Estadio Lusail, escenario de la última final entre los argentinos y franceses, es el principal candidato para albergar el encuentro, aunque la ciudad anfitriona todavía no fue anunciada oficialmente. Durante las negociaciones, otras ciudades como Londres, Arabia Saudita y Montevideo presentaron sus candidaturas, pero la balanza se inclinó por Qatar debido a su capacidad para gestionar grandes eventos internacionales, indicaron desde los medios españoles.

Respecto a las negociaciones, hace un mes, Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, confirmó a AFP que la sede ya está definida, aunque prefirió no revelar la ciudad.

La Finalissima, también conocida como Copa de Campeones Conmebol-UEFA, resurgió en 2022 para reactivar duelos intercontinentales entre los campeones de Europa y América, una tradición que se remonta a las ediciones de 1985 y 1993 bajo el nombre de Copa Artemio Franchi. Argentina lidera el palmarés con dos títulos, el primero en 1993 con Diego Maradona como capitán y el segundo en 2022, cuando Lionel Messi fue elegido mejor jugador tras la victoria 3-0 ante Italia. Por su pate, La Roja llega como reciente campeona de la Eurocopa 2024, tras imponerse a Inglaterra en la final de Berlín, mientras que la Albiceleste se quedó con las Eliminatorias Sudamericanas, ya que terminó como líder de la clasificación con 38 puntos, producto de 12 triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

La única ventana disponible para la disputa del partido se sitúa en marzo de 2026, ya que entre el 1 y el 9 de junio el calendario de selecciones está reservado para partidos amistosos y la preparación de los equipos que participarán en el Mundial, que contará con un formato de 48 selecciones nacionales. Después del sorteo del Mundial, que se realizó en la ciudad de Washington, quedó decretado los rivales que tendrán ambos equipos en su camino al título.

Argentina integrará el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania, ya tiene su grilla para pelear por el pase a 16 avos de final. El estreno será el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22 (hora Argentina). La segunda fecha se dará el lunes 22 de ese mes ante Austria en el Dallas Stadium a partir de las 14 (hora Argentina). Y, finalmente, cerrará su actividad en la fase inicial de la cita mundialista contra Jordania el sábado 27 en el Dallas Stadium a las 23 (hora Argentina).

En caso de terminar como líder de su zona, la Albiceleste se medirá en 16avos de final contra el segundo del Grupo H, que tiene a España como candidato a terminar en el 1° puesto. Estará junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay el viernes 3 de julio en el Miami Stadium (horario sin definir). Con ese escenario, el camino, en caso de avanzar a octavos sería contra los segundos del Grupo D y G, entre los que se destacan Estados Unidos, Paraguay y Bélgica el martes 7 en Atlanta. Proyectando un cuartos de final, los campeones del mundo podrían cruzarse hipotéticamente con la Portugal de Cristiano Ronaldo el sábado 11 en Kansas City y un eventual choque con Inglaterra o Brasil en semifinales el miércoles 15, en Atlanta. La final está programada para el domingo 19 a las 15 horas en Nueva York.

EL CALENDARIO DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

Martes 16 de junio del 2026: Argentina-Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina-Austria a las 14hs de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina-Jordania a las 23hs de Argentina en el Dallas Stadium

La agenda de la selección argentina en el Mundial 2026

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)

Grupo B : Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza

Grupo C : Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D : Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)

Grupo E : Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F : Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez

Grupo G : Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H : España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I : Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega

Grupo J : Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K : Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Los grupos del Mundial 2026