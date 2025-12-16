Deportes

Fue top ten, ganó USD 19 millones en el tenis y llegó a la final de un certamen de baile imitando a Michael Jackson

Fabio Fognini ganó nueve títulos en singles y cuatro en dobles. Tras el retiro, brilla en la TV a los 38 años

Fabio Fognini bailando como Michael Jackson

El ex tenista Fabio Fognini ha sorprendido al público italiano al alcanzar la final de Bailando con las estrellas (RAI), apenas meses después de anunciar su retiro del tenis profesional a los 38 años. Su transición del deporte de alto rendimiento a la televisión ha captado la atención de la audiencia, que lo vio brillar en la pista de baile con una actuación inspirada en Michael Jackson, recibiendo elogios del jurado y consolidando su lugar entre los finalistas del certamen.

La participación de Fognini en el concurso de baile ha sido una revelación. El jugador de San Remo, cuya carrera estuvo marcada por la creatividad y el riesgo en la pista, ha trasladado esa misma esencia a la pista de baile. Su desenvoltura, ritmo y naturalidad han sorprendido a quienes solo lo conocían por su faceta deportiva. En la última gala, su interpretación del ‘Moonwalk’ fue especialmente destacada, consolidando su lugar en la final del certamen.

En una publicación en sus redes sociales, Fognini expresó su gratitud por el apoyo recibido durante su participación en el programa: “¡Sí, a la final! Este camino está llegando a su fin y, si miro hacia atrás, nunca hubiera pensado que llegaría tan lejos, ni que me divertiría tanto. Si estoy aquí, es gracias a Giada y a todos ustedes que me apoyaron: les debo este logro. Ahora, la cabeza puesta en el sábado. No será fácil, pero les prometo que lo daremos todo”.

Fognini en su último partido
Fognini en su último partido frente a Alcaraz (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El retiro de Fognini se produjo en julio de este año, tras una extensa carrera marcada tanto por logros deportivos como por lesiones. Su despedida del circuito profesional tuvo lugar en la primera ronda de Wimbledon 2025, donde enfrentó al campeón defensor Carlos Alcaraz en el Court Central. El partido, que se extendió por más de cuatro horas y media, terminó con un marcador de 7-5, 6-7(5), 7-5, 2-6, 6-1 a favor del español. La entrega y el nivel de juego de Fognini le valieron una ovación del público, que reconoció su trayectoria y espíritu competitivo.

El encuentro se resolvió en el quinto set, y aunque el italiano no logró la victoria, su desempeño fue considerado una “derrota-victoria”. Tras el partido, Fognini expresó: “Este es el mejor modo de despedirme. Los últimos años han sido difíciles, he sufrido mucho, y hoy siento que ha llegado el momento”.

A lo largo de su carrera, Fognini conquistó nueve títulos ATP en singles y cuatro en dobles, destacándose especialmente en torneos sobre polvo de ladrillo. Su mayor logro individual fue el Masters 1000 de Montecarlo en 2019, donde superó a Rafael Nadal en semifinales y a Dušan Lajović en la final.

El italiano alcanzó el puesto nueve del ranking mundial en 2019 y el siete en dobles en 2015, superando las cuatrocientas victorias ATP y convirtiéndose en el tenista de su país con más triunfos en el circuito. Entre sus victorias más recordadas figuran las obtenidas ante figuras como Andy Murray y Novak Djokovic en canchas de arcilla. A lo largo de su carrera, acumuló premios superiores a USD 19 millones antes de su retiro.

La incursión de Fognini en la televisión italiana ha demostrado que es posible reinventarse tras el retiro deportivo. Su desempeño en Bailando con las estrellas lo ha posicionado como una de las revelaciones del programa, sorprendiendo a quienes no imaginaban verlo destacar fuera de las canchas de tenis.

