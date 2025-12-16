Era el capitán de un gigante de Europa, pero una lesión complicó su carrera, fue apartado y ahora podría no jugar el Mundial

El entrenador de Alemania aseguró que el arquero debe sumar minutos (Reuters)

Marc-André Ter Stegen enfrenta un momento calve en su carrera cuando restan pocos meses para el Mundial 2026, mientras la falta de minutos de juego en el FC Barcelona complica su situación deportiva y su presencia como titular en la selección de Alemania. El arquero volvió a estar disponible tras recuperarse de una compleja lesión de espalda, pero en el club ya le comunicaron que no figura en los planes para ser el portero principal. La apuesta del entrenador Hansi Flick y la directiva se centra en el joven Joan García, lo que reduce al mínimo las posibilidades del alemán que soñana con estar en el arco del combinado nacional tras la salida de Manuel Neuer.

Con la temporada en curso, la número 12 desde que llegó al conjunto en 2014, las perspectivas para el arquero del equipo blaugrana no resultan alentadoras. El culé suele utilizar a su arquero titular tanto en la Liga como en Champions y en la fase final de la Copa del Rey, lo que lo deja con muy poco margen para sumar minutos. Bajo este contexto, Ter Stegen debe evaluar su permanencia o buscar una alternativa, aunque hasta el momento no consideró una salida de inmediato, según reportó el diario Sport.

A pesar de los inconvenientes, el portero germano prioriza su contrato vigente hasta 2028 y, por ahora, descarta movimientos en el mercado de mitad de temporada. Además, su alto salario y la estabilidad de su familia en Barcelona inclinan la balanza a favor de la continuidad. ¿Cuándo fue el último partido en el que vio acción? El pasado 22 de septiembre del 2024, en una victoria 5-1 ante el Villarreal por la liga española.

El arquero ya se entrena con el plantel tras superar una lesión (Reuters)

La posibilidad de encontrar un nuevo destino no se presenta sencilla. Según detalló el periódico catalán, las ofertas recibidas hasta el momento, provenientes de clubes como Besiktas, Bolonia o Ajax, no cumplen con las expectativas económicas ni deportivas de Ter Stegen. El Manchester United consultó la situación del guardameta mediante intermediarios, pero no avanzó en el interés.

A todo eso, surgió en las últimas horas una opción que podría ser trascendental para el futuro del arquero alemán. Según los reportes de la prensa en Cataluña, todo sugiere un movimiento concreto del Tottenham Hotspur podría modificar el escenario: el club inglés evalúa reforzar la portería ante los errores reiterados de Guglielmo Vicario, que podrían precipitar una salida del arquero italiano del conjunto de Londres. ¿Se juntará con Cuti Romero en Inglaterra?

La situación de Ter Stegen cobra especial relevancia en un año previo al Mundial. El propio seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, fue claro al referirse a las condiciones necesarias para garantizarle la titularidad en la portería nacional: “Sí, la semana pasada hablamos un rato por teléfono. Él está bien, eso es lo importante por ahora”, relató sobre la conversación con él. El técnico añadió: “No pongo como condición que tenga que jugar en un club de primera categoría, eso es una cuestión de interpretación. ¿Qué es un club de primera categoría? Para él lo importante es que no tiene 22 años, es importante que juegue”.

Nagelsmann insistió en que el factor determinante es la acumulación de minutos, más allá del nombre del equipo: “Por supuesto, sería bueno que jugara y que además jugara bien, pero lo primero es que juegue. Creo que aún no hay novedad, la situación no es sencilla”.

Ter Stegen debe sumar minutos para ocupar el arco de la selección alemana en el Mundial

Hasta el momento, las especulaciones sobre un posible regreso de Manuel Neuer continúan desactivadas debido a la postura del arquero del Bayern Múnich, quien reafirmó su retiro de la selección alemana: “No. La verdad es que me retiré de manera deliberada”, declaró Neuer, citado por Sky Alemania. “Mi enfoque está claramente en el club”. Estas declaraciones despejan el camino, aunque la falta de minutos de Ter Stegen mantiene abierto el debate sobre la titularidad en la portería nacional.

Hace algún tiempo, el director deportivo del seleccionado alemán Rudi Völler, que además fue campeón del mundo con el combinado europeo en Italia 90, dejó en claro que Ter Stegen sigue estando en el radar del equipo. “Un portero como Ter Stegen merece jugar el Mundial”, expresó el ex delantero. “Baumann lo está haciendo muy bien en estos meses como sustituto, pero el portero titular debe ser Ter Stegen”, aseguró en la cadena Sky90.

Frente a este escenario, tras la salida del histórico arquero y la ausencia de quien marcó una época en el Barcelona, el que se quedó con el pusto de titular en la Die Mannschaft fue Oliver Baumann. A sus 35 años, el experimentado guardametas del Hoffenheim parece ser el elegido por Nagelsmann para afrontar la Copa del Mundo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

De regreso al futuro de Ter Stegen, en la estructura interna del Barcelona, la decisión sobre quién ocupará el puesto de segundo arquero aún permanece abierta. Según Sport, el polaco Wojciech Szczesny parte con ventaja, aunque tras la recuperación de su lesión en la espalda, el arquero alemán podría entrar en carrera por minutos en la Copa del Rey. Las próximas semanas serán determinantes. Una suplencia prolongada podría precipitar una salida del arquero alemán, quien observa con atención los movimientos del mercado y las decisiones del club catalán. En el FC Barcelona no se descarta ninguna opción, pero no forzarán una decisión. Al parecer, el arquero que supo ser decisivo en las conquistas del Barcelona, y que añoraba finalmente ser titular en un Mundial tras estar bajo la sombra de Neuer en Rusia 2018 y Qatar 2022, podría hasta no ser parte de la delegación que el próximo año busque un nuevo título en la Copa del Mundo que se jugará en Norteamérica.