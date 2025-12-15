Las confesiones de Del Potro: las secuelas que sufre por las lesiones, los gestos de Maradona y su rival preferido del Big Three

A casi cuatro años de su retiro, Juan Martín Del Potro revivió los momentos más significativos de su carrera y reveló cómo las lesiones marcaron su despedida anticipada del tenis profesional. En una entrevista con Miguel Simón para ESPN, el ex número tres del mundo confesó que, aunque hoy lleva una vida alejada de la alta competencia, aún le asaltan pensamientos sobre un posible regreso, siempre condicionados por el estado de su rodilla derecha. Además, recapituló históricos momentos de su trayectoria en el circuito, como la Copa Davis obtenida en 2016, la icónica victoria en el US Open 2009, el ítem pendiente que nunca pudo cumplir en su carrera, sus duelos contra el Big Three y la amistad que tejió con Diego Armando Maradona.

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando Delpo habló sobre su condición física y lo que siente cuando juega al tenis de forma lúdica. “Me pasa ahora que voy a pelotear con algún amigo, o cuando tengo alguna exhibición o evento, que me pongo a jugar y enseguida agarro ritmo, peloteo bien, como que todavía no me olvidé de jugar. Y por ahí se me cruza algún pensamiento, cuando veo un poco el tenis actual, que está todo muy cambiado a lo que fue mi época... ‘Che, ¿no habrá un médico que me cure la rodilla, y por ahí, quién te dice...?’”, argumentó.

El extenista argentino, que se despidió oficialmente en el Argentina Open 2022 y tuvo su partido homenaje en diciembre de 2024 frente a Novak Djokovic en Buenos Aires, explicó que su vida actual es mucho más pasiva debido al dolor persistente. “Hoy lo que tendría que hacer primero es curarme la rodilla. Para estar así, tranquilo como ahora, está bien, pero no hago deporte, no corro, las escaleras las sigo sufriendo... Hoy tengo una vida bastante pasiva porque es la única manera de no sufrir tanto dolor”, detalló Del Potro.

*Del Potro y la amistad con Diego Armando Maradona

Por su parte, Delpo brindó detalles de su estrecha relación con Diego Armando Maradona, la cual se profundizó en la Copa Davis 2016, cuando Pelusa acompañó a la delegación albiceleste en la definición. “Sabía de tenis. Te decía: ‘Bueno, viste cuando le quebraste el saque’. Cuando termina mi partido con Cilic (en la Copa Davis) quería darle algo especial. Me saco la remera y le digo ‘Tomá, Diego, me gustaría regalártela y que la tengas vos’. Me agradeció, nos abrazamos y me dice ‘Sí, la voy a guardar un montón, pero a mí dame la raqueta’. No me dio opción, yo la raqueta me la quería traer para mi casa y guardármela. Pero tenía un par más, así que también tengo guardada, pero se llevó la remera, la raqueta. Y, en ese momento, lo que Diego pedía era palabra santa”, relató.

En esta misma línea, agregó: “Fue muy lindo que nos pudiera acompañar. Él se quedó toda la semana, estaba en nuestro hotel. Tuvo charlas con nosotros. Él fue muy respetuoso, muy ubicado. Yo tenía una relación muy linda con él de hacía muchos años. Todas las noches yo me iba un ratito con él a charlar. Son recuerdos que tengo de haber disfrutado a Diego en su esplendor. Estaba muy bien. Toda Argentina lo amó y lo sigue idolatrando. Tener esa oportunidad de compartir con él y que me mirara con ojos de ‘Che, vos vas a jugar la final del mundo’... Para mí era una presión extra, pero no lo sentía así. Él era tan cercano que era como hablar con un amigo”.

*El recuerdo de la histórica Copa Davis 2016 con Argentina

Al mismo tiempo, hizo memoria sobre la consagración en la Copa Davis 2016, la cual representa uno de los hitos más importantes en la trayectoria de Del Potro y del tenis argentino. El tandilense recordó la presión histórica que sentía el equipo nacional: “Para nosotros, la Copa Davis siempre fue una carga, por esto de ser argentinos, porque así somos nosotros. Esa carga la tuve, como también los chicos de la Selección con los torneos. Siempre dije que después de Zagreb, de ganar la Copa Davis, empecé a dormir tranquilo”.

La serie decisiva en Zagreb, Croacia, lo tuvo como protagonista en una remontada memorable ante Marin Cilic, donde Del Potro logró revertir un marcador adverso de dos sets a cero para imponerse por 6-7 (2), 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3. Ese triunfo fue clave para que Federico Delbonis sellara la victoria argentina ante Ivo Karlovic y obtuviera la primera y única ensaladera para el país, tras cuatro finales perdidas en 1981, 2006, 2008 y 2011.

*Los recuerdos del US Open 2009

Por otro lado, aseguró que el título en el US Open 2009 marcó un antes y un después en su vida. “Era el desarrollo natural que tenía que tener. Ya en 2008 yo gano torneos, me asiento en el top 10, trabajaba mucho con Franco Davín, había cambiado mi juego, estaba en pleno crecimiento. Y en 2009 ya estaba consolidado como un top 10, era el número 1 de los malos porque siempre estaba número 5 y no podía romper esa barrera”, recordó el tandilense sobre su evolución.

En la final, superó a Roger Federer por 3-6, 7-6 (5), 4-6, 7-6 (4) y 6-2, logrando su primer y único Grand Slam. “Me sigue emocionando. A veces veo ese último game y digo ‘que termine de la misma manera’. Ese game fue dramático porque iba 5-2 y si no quebraba ahí yo después tenía que sacar. Tener que cerrar el partido, la final, Federer, el primer Grand Slam, con tu saque, hubiera sido una presión no sé si manejable. Entonces yo había puesto toda la energía ahí, era ese momento o nada. Y, bueno, finalmente terminó pasando”, relató la Torre de Tandil.

El impacto de ese logro se extendió más allá de lo deportivo. “Después me tiro al piso y fue un gran alivio. Los pensamientos de cumplir mi sueño de chico, el US Open, Nueva York, que es el Grand Slam con más repercusión, el más mediático, el más popular, el más grande de todos. Ahí cambió mi vida en todos los aspectos”, afirmó el campeón, quien sumó 22 títulos ATP y dos medallas olímpicas: bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016.

LAS MEJORES FRASES DE JUAN MARTÍN DEL POTRO

El recibimiento en Tandil tras su consagración en Nueva York: “No veía la hora de llegar a Tandil. Después de la final hicimos un gran festejo, casi que no dormí porque a las 6 de la mañana comenzaba esa rueda de prensa con medios y fotos por Nueva York. A la noche me tomé el avión, llegué a Buenos Aires y tenía que hacer un montón de cosas. Yo quería ir a Tandil y se me demoraba la llegada”.

*El recuerdo de su nivel en 2018

La sorpresa de la impactante bienvenida en su pueblo: “Yo me imaginaba un lindo reconocimiento, que Tandil iba a estar paralizado esperándome, pero empecé a darme cuenta de lo grande que era cuando ya por Las Flores, a la mitad de camino, iban relatando mi viaje. Para mí como tandilense y para nuestra ciudad fue un hito histórico. En la caravana había mucha gente conocida, compañeros de colegio, de fútbol, de la colonia, profesores, maestros, amigos de la familia. Fue un momento muy lindo”.

El número uno en el ranking mundial ATP, la cuenta pendiente en su carrera: “Ganás un Grand Slam y las cosas cambian un montón. Hasta por contratos, a veces tenés que ir y participar. Te llama el de la ropa, el de la raqueta y el de la ATP... También perdés puntos muy valiosos que después en marzo del año siguiente decís ‘cómo no fui’”.

El momento en 2018 en el que alcanzó el tercer puesto tras la final del US Open: “Tenía una chance matemática real de que si jugaba bien esos torneos podía ser número 1. Ahí me termina pasando que me caigo, me rompo la rodilla, tengo que parar y después comienza toda la pesadilla de la pierna”.

*Su momento en Roland Garros 2009

Los choques contra el Big Three (Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic): “Durante mucho tiempo pasó eso en casi todos los torneos, que siempre llegábamos los ocho primeros. Era una estadística muy grande. Nosotros veíamos el draw y era ver quién de los cuatro te tocaba en cuartos de final. Después era empezar a jugar tu torneo -venció siete veces a Federer, seis a Nadal y cuatro a Djokovic-, no perder hasta ahí y ver qué hacíamos cuando nos tocaba uno de ellos”.

Su rival preferido entre los tres: “Pude quebrar esa barrera con Rafa en Miami del 2009. De los cuatro era el que más me gustaba, yo quería caer en su cuadro. Porque su juego, al ser zurdo y yo tener un buen revés, no me complicaba como los demás. Después, física y mentalmente te destruía”.

*La medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río 2016