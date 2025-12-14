“Si me llaman, voy”: Karim Benzema no descarta un nuevo capítulo con la selección francesa

El delantero del Al-Ittihad destaca su papel en el desarrollo del fútbol saudí y la formación de jóvenes talentos locales (REUTERS/Stringer)

Karim Benzema mantiene el deseo de seguir compitiendo al máximo nivel y no descarta regresar a la selección de Francia para disputar el Mundial, según adelantó en una entrevista exclusiva con L’Équipe. A los 37 años, el delantero del Al-Ittihad en Arabia Saudita proyecta nuevos desafíos e intenta dejar huella en la formación de futuras generaciones.

Consultado por los Bleus, Benzema fue enfático: “Si me decís de ir a la selección francesa para jugar un Mundial y te digo que no, soy un mentiroso”, afirmó. A pesar de que solo jugó el Mundial de 2014 y estuvo ausente de 2018 y 2022, explicó que no siente una etapa inconclusa en su paso por el equipo nacional.

“Hice lo que hice. Estuve ahí. No salió, es así. No jugué en la selección durante seis años. Volví, gané la Liga de Naciones, brillamos en la Euro, pero quedamos eliminados. Es la vida. Así que inacabado, no estoy de acuerdo. No es así como veo mi paso por la selección”, relató.

Karim Benzema mantiene abierta la puerta a la selección francesa y no descarta disputar el próximo Mundial de fútbol (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En caso de un llamado, el delantero no duda: “Cuando me llaman, voy, juego. Tengo objetivos en mi cabeza. Me gusta el fútbol y me gusta ganar. Me importan los trofeos. Ahora estoy en mi club. Si me llaman a la selección, voy para jugar al fútbol. Y ahí termina todo”.

El reto saudí y su rol formador

Respecto a su experiencia en Arabia Saudita, Benzema subraya el valor del proyecto: “Un muy buen balance, porque era un proyecto global. Estuve al principio del proyecto saudí con el fútbol, para intentar desarrollarlo. Fue un cambio radical. Descubrí otro fútbol, otra mentalidad. Fue como empezar de cero. Pero con mi experiencia en clubes europeos, el proceso mejoró”.

Reconoció que su primera temporada en la Liga Profesional Saudí fue “muy, muy media”, aunque la segunda significó una evolución: buen equipo, goles y títulos.

Benzema atribuye su longevidad deportiva a la pasión, el esfuerzo diario y una estricta disciplina física y alimentaria (REUTERS/Stringer)

Destacó además su papel más allá del terreno de juego: “No firmé solo para jugar al fútbol. Mi papel es también desarrollar el país, ayudar a los jóvenes jugadores saudíes. Mostrarles lo que se puede hacer en Europa”.

Benzema añadió que el nivel de la liga saudí crece y la adaptación no es sencilla para los jugadores locales: “No hay que creer que es fácil aquí. No está al nivel de Europa, pero no está lejos. Un equipo europeo no va a ganar 5-0 contra un buen equipo saudí. Eso es un sueño, no jugamos a la PlayStation. El nivel, los entrenamientos, no tienen la misma intensidad que en Europa. Pero, poco a poco, llegamos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un entrenador europeo y trabajamos mucho físicamente”.

El futbolista francés evita polémicas sobre el Mundial 2022 y su relación con Didier Deschamps, enfocándose en el presente (REUTERS/Stringer)

“Es complicado para ellos. Es duro, la intensidad ya no es la misma. La ambición tampoco. Pero aprenden cada día. Estoy aquí para ellos. Les doy muchos consejos y la vía a seguir. No tengo su edad, pero ven que trabajo más que ellos, así que preguntan. Y me gusta, porque tienen mentalidad de trabajo. Yo quiero lo mejor para ellos”, dijo sobre la formación.

Físico, longevidad y vigencia competitiva

Sobre su evolución, Benzema atribuye su longevidad a la pasión y el esfuerzo diario: “Trabajo mucho en los entrenamientos y en casa. Si tengo cinco días libres, vuelvo a Lyon y sigo entrenando. Estoy obligado, es por amor al fútbol que me exijo tanto”.

Asimismo, intentó cambiar su estilo, pero prefiere conservar movilidad: necesita libertad y protagonismo en el campo.

Sobre la controversia en el Mundial 2022 y su relación con Didier Deschamps, evita polemizar: “No estoy aquí para hablar de esas cosas. Ya está, se acabó. ¿Vamos a hablar de esta historia durante 30 años? Es pasado para mí”.

Zidane, Real Madrid y nuevos referentes

Karim Benzema asegura que Zinédine Zidane triunfará como seleccionador de la selección francesa si asume el cargo (REUTERS/Benoit Tessier)

Preguntado por Zinédine Zidane como posible seleccionador, expresa certeza en su éxito: “Si Zizou, un día, es seleccionador de la selección francesa, ganará. Donde quieras, ganará”. Al mismo tiempo,cConfirmó que mantienen una buena relación y siguen en contacto.

Al analizar el fútbol europeo y el Real Madrid, Benzema considera clave la conexión entre estrellas: “Lo que les falta es solo una conexión. Entre Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrygo. Cada uno debe saber lo que tiene que hacer en el campo. Si lo logran, se acabó”.

Benzema afirma que el Real Madrid fichó a Mbappé para que marque la diferencia en los partidos clave (EFE/EPA/IAN LANGSDON)

Sobre Kylian Mbappé, resaltó la presión en el Real Madrid: “El Real lo fichó para que, en momentos clave, haga ganar a su equipo. Y es capaz de hacerlo. Esa es la presión que debe asumir y dar ese paso de líder de ataque”.

Por su parte, elogia a la nueva generación francesa, destacando a Ousmane Dembélé, Michael Olise y Rayan Cherki: “Lo que Dembélé hizo en el PSG es único. Para mí es el mejor jugador del mundo y merece mayor reconocimiento”.

Futuro, legado y visión formadora

Pensando en el futuro, Benzema afirmó estar listo para competir dos años más al máximo nivel: “En mi cabeza, estoy programado para dos años más. Cuido lo que como, cómo duermo… Todo está muy regulado”.

Karim Benzema asegura que está preparado para competir al máximo nivel durante dos años más en el fútbol profesional

Además, valoró su legado en el Olympique de Lyon y el impacto que quiere dejar: “No quiero ser solo un jugador de paso. Puedes tener una buena carrera y ser respetado, o realmente dejar algo. Yo quiero eso. Mientras pueda seguir jugando y marcando, sigo”.

Finalmente, se mostró decidido a dedicarse a la formación: “Me gustaría crear academias para los jóvenes y transmitir mi visión. Quiero hacer cosas así”.

De este modo, Benzema concluyó la entrevista reafirmando su deseo de compartir su experiencia y visión del juego con las futuras generaciones, convencido de que su mayor satisfacción será ver esa filosofía reflejada en el fútbol que está por venir.