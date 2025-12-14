Deportes

Los memes de la final del Torneo Clausura que Estudiantes le ganó a Racing en los penales

Los usuarios de las redes sociales se expresaron durante el partido con divertidas reacciones

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras derrotar en los penales a Racing en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero y las redes sociales se inundaron de memes alusivos al partido que terminó consagrando al Pincharrata como el mejor equipo del segundo semestre.

Luego de la emocionante tanda de penales, en la que Franco Pardo estrelló su remate en el palo y decretó el título para el conjunto de Eduardo Domínguez, en las redes sociales los usuarios comenzaron a compartir imágenes y cargadas para celebrar la nueva estrella del club de La Plata, que buscará otra el próximo sábado en San Nicolás ante Platense por el Trofeo de Campeones 2025.

Durante el partido, en el que Racing se adelantó en el marcador a los 37 minutos del segundo tiempo con un golazo de Adrián Maravilla Martínez, los hinchas comenzaron a celebrar a cuenta en las redes y compararon el tanto del delantero con uno que marcó Ariel Burrito Ortega con la selección argentina ante Irlanda. Otros, optaron por referirse al flojo primer tiempo en el que no abundaron las llegadas de riesgo en los arcos y en el que ambos equipos se defendieron bien.

Con la mejora del juego en la parte final, donde llegaron los tantos, los internautas también se deleitaron con el gol de cabeza de Guido Carrillo que llevó el partido al alargue y los penales que tuvieron a Santiago Sosa lesionado, a Facundo Cambeses atajando un remate de Edwin Cetré, a Fernando Muslera conteniendo un disparo de Gastón Martirena y a Pardo que falló el decisivo. La perlita fue el festejo de Juan Sebastián Verón en la tribuna del estadio, abrazado con los simpatizantes de Estudiantes y la desazón de Diego Milito y Guillermo Francella en los palcos, sufriendo por su querido Racing.

LOS MEMES DE LA FINAL DEL TORNEO CLAUSURA ENTRE RACING Y ESTUDIANTES:

Los mejores memes del título
Los mejores memes del título de Estudiantes ante Racing

