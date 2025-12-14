La magistral definición de Maravilla Martínez tras un show de errores de Estudiantes para el gol de Racing en la final del Clausura

Poco pasaba en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero en la final del Torneo Clausura. No obstante, a los 37 minutos del segundo tiempo, Adrián Maravilla Martínez puso el 1-0 para Racing frente a Estudiantes de La Plata con una definición de categoría.

El goleador de la Academia, que no había tenido opciones para marcar durante el cotejo, aprovechó una serie de errores en la defensa del Pincha y colocó el balón con suavidad por encima de Fernando Muslera para darle la ventaja al equipo de Gustavo Costas.

La jugada del gol se inició con un largo pelotazo en profundidad de Juan Nardoni para Adrián Martínez tras una mala salida de Estudiantes. Leandro González Pirez intentó rechazar de cabeza, pero envió la pelota hacia atrás, para el mano a mano entre el delantero de Racing y Santiago Núñez, quien se cayó en el duelo. Muslera dudó en salir y cuando lo hizo fue tarde porque Maravilla se tomó su tiempo para controlar el balón y elevarlo con sutileza con su botín derecho por encima del arquero.

El ex delantero de Instituto, que venía de marcarle el gol de la victoria en las semifinales ante Boca Juniors en La Bombonera, convirtió su tanto número 52 en 93 partidos con la camiseta de Racing.

Los de Avellaneda se estaban quedando con el título, pero en el tiempo de descuento, a los 93 minutos, José Sosa (había ingresado segundos antes) envió un centro desde la derecha que terminó conectando de cabeza Guido Carrillo. La pelota ingresó en el arco de Facundo Cambeses y Estudiantes empató 1-1, resultado que envió la final a la prórroga en la calurosa noche de Santiago del Estero.

En el primer tiempo del alargue, ambos equipos tuvieron al menos una situación de gol. Estudiantes contó con una de Lucas Alario, pero el ex delantero de River falló a pocos metros del arco de Cambeses. Racing contestó con un disparo lejano de Nazareno Colombo que se fue por encima del travesaño.

Noticia en desarrollo...