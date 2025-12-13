Sergio Slipak empató con Faustino Oro y no guardó elogios: “Es la mayor promesa en el historial ajedrecístico de Argentina”

Faustino Oro empató con el experimentado Sergio Slipak

Una de las partidas más extensas de la quinta jornada del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli, que se lleva a cabo cada tarde en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo como protagonistas a uno de los más experimentados jugadores locales, el gran maestro Sergio Slipak, de 60 años, -además se desempeña como director técnico nacional de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA)- como conductor de las piezas blancas, ante la gran estrella mediática de esta actividad, el niño Faustino Oro, de 12.

Durante 180 minutos y los 49 movimientos de una Defensa Siciliana, los programas informáticos señalaron absoluta igualdad en la lucha. No se sacaron ventajas. Fue un empate seco; ninguno de los bandos tuvo chances de romper el cerrojo sin riesgo de caer al abismo.

“Para enfrentarme a Faustino yo no veía nada mejor que jugar una partida aburrida”, le dijo, entre risas, a Infobae Sergio Slipak, que en su palmarés sobresalen la conquista de tres subcampeonatos argentinos y ganador en tres ocasiones del destacado abierto internacional Ciudad de Mar del Plata.

- ¿Ese fue tu plan?

- El plan era anularlo; como sucede en otros deportes donde los equipos se paran bien en defensa y no le dan chances al adversario. Lo importante fue la preparación, yo había visto algunos esquemas que Faustino había utilizado en esta apertura y conseguí un orden que “secaba” la posición. Sabía que él iba a intentarlo, y por cierto lo hizo, pero por suerte todo terminó bien con el empate.

- ¿Qué te sorprende de Faustino?

- En verdad, todo (risas). Yo soy muy resultadista y lo que él ha conseguido a su edad no lo logró nadie en el historial del ajedrez. Más allá de medir qué cosas hace mejor, él es un producto de los chicos que aprenden con las computadoras. Hace medio siglo, los maestros estudiaban lo que decía Botvinnik, después, otros como yo, de lo que decía Karpov o Kasparov. Hoy los chicos aprenden con las máquinas con las que además pueden hablar. Antes eso no pasaba.

Sergio Slipak llenó de elogios al niño Faustino Oro, el Messi del Ajedrez

- Es verdad que los avances tecnológicos están cambiando el juego. ¿La tecnología es la razón de la aparición de tantos genios de 8, 9 o 10 años?

- Yo diría que existe una generación de chicos afines con la tecnología, pero Fausti es el más destacado, y no sólo de Argentina sino del mundo. Es imposible seguir lo que hacen todos los chicos del mundo, cada vez y más rápido aparecen niños o niñas muy buenos, pero en líneas generales con Faustino Oro estamos en presencia de una promesa que nunca antes tuvo la Argentina en su historial ajedrecístico.

Llama la atención con la serenidad y firmeza, que el gran maestro, que fue represente en Olimpíadas de Ajedrez (Bled 2002), el Campeonato Panamericano por equipos (Cascavel 1995), y además escritor, autor de los libros: “Secretos del ajedrez argentino” y “Ser gran maestro en el siglo XXI”, habla sobre las virtudes del prodigio argentino, de un niño de 12 años y que ya estrella del ajedrez mundial, aunque tan sólo hace cinco años que comenzó su aprendizaje del milenario juego.

- Tenes más de 40 años de experiencia en la práctica de la alta competencia de este juego. En el historial argentino hubo muchísimos jóvenes como los casos de Spangenberg, Zarnicki o Kovalyov que sobresalieron. ¿Faustino es diferente a ellos?

- En cuanto a resultados, ni parecidos. Esos chicos no jugaban a los 12 años con ajedrecistas de élite de 2700 puntos de Elo (así se llama la medición del ranking en el ajedrez). Faustino acaba de jugar, por primera vez la Copa del Mundo, en primera rueda eliminó a un maestro de 2600 puntos y en la segunda igualó 1 a 1 con uno de 2700 puntos que además es el N°27 del mundo. Y algo más, aunque perdió en el desempate en las partidas rápidas nadie estaba seguro de que iba a perder.

Faustino Oro, el Messi del Ajedrez

- ¿Parece que le auguras un futuro fabuloso?

- El camino es muy largo; nadie puede asegurar nada. Pero hoy Faustino Oro es una promesa de campeón mundial. Argentina nunca tuvo una promesa de campeón mundial en el ajedrez. Hubo, sí, muy buenos jugadores. Es más, hoy al verlo jugar me parece improbable que no llegue a la élite del ajedrez, y probablemente pueda ser Top 5, y que sea campeón mundial también me parece posible.

- ¿Crees que la llave de todo esto haya sido la decisión que tomaron sus padres de trasladarse con el niño a Europa?

- Yo creo que son cosas que se retroalimentaron, porque cuando ellos (Alejandro y Romina) tomaron la decisión ya Faustino era un jugador superlativo. No fue que el chico era una promesa normal y con el viaje dio el salto. Él ya era excelente, pero, tal vez, si no hubieran hecho el mejor camino, el más exigente, y se hubieran quedado aquí, la vara del techo habría bajado y hoy sólo sería una gran promesa que quizás no hubiera llegado al nivel que llegó.

Lo cierto es que, con el empate de hoy, el “Messi del Ajedrez” logró mantenerse en carrera por la obtención de la norma de gran maestro. Está a dos puntos de lograrla cuando restan 4 partidas. Debería sumar el 50% de los puntos.

Con el empate, Fausti -como lo llaman sus amigos y familiares- también sigue firme en la vanguardia del certamen, ya que los otros punteros no lograron sacarle ventaja. El español Alexei Shirov y el noruego Aryan Tari, en el choque de líderes, igualaron su partida en sólo 16 jugadas de una Apertura Ruy López. En tanto, el campeón argentino, Diego Flores, otro de los punteros al comienzo de la rueda, cayó ante el peruano Julio Granda, después de desperdiciar algunas chances de victorias e incluso de repetición de jugadas para lograr la igualdad. Forzó y se equivocó, y el triunfo cayó en manos del legendario jugador.

“No quería ganar así, pero bueno en el ajedrez también suceden estas cosas”, comentó Julio Granda en la sala de análisis, a la que concurren los jugadores tras las partidas y que hoy tuvo como coordinador al gran maestro, el Dr. Diego Valerga. En un ambiente distendido junto a jugadores y aficionados, el peruano Granda se atrevió a contar. “Hoy jugué horrible, hasta en un momento dado pensé en abandonar”. A lo que inmediatamente, le preguntó el juninense Flores. ¿Y por qué no abandonaste, Julito? Y éste le dijo: “Es que no tenía nada que hacer y preferí seguir jugando (el público celebró con risas y aplausos la contestación)”.

Las otras dos partidas de la jornada la disputaron el ex campeón argentino, Sandro Mareco que igualó rápidamente con su compatriota Tomás Darcyl (Apertura Inglesa, en 14 jugadas), y el triunfo del búlgaro Ivan Cheparinov, de 39 años, ante otra de las grandes estrellas del semillero argentino, el niño Ilan Schnaider, de 14, como conductor de las piezas negras. El más joven dio batalla en una posición que arrancó en desventaja desde la apertura y que la peleó hasta el último minuto en su reloj. La rendición se produjo tras 44 movimientos de una Gambito de dama aceptado. Con este triunfo, Cheparinov se trepó al lote de punteros con 3,5 puntos.

El sábado continuará el certamen, con la disputa de la 6ª rueda, desde las 14, y con estos duelos: Faustino Oro (3,5 puntos) v. Mareco (1,5), Tari (Noruega, 3,5) v. Flores (3), Schnaider (1) v. Granda (Perú 2), Darcyl (1) v. Cheparinov (Bulgaria 3,5) y Shirov (España, 3,5) v. Slipak (2,5).