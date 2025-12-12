Deportes

El piloto de la Fórmula 1 que viajará a la Antártida para un intenso entrenamiento: el antecedente de Hamilton

Charles Leclerc, figura de Ferrari, anunció que hará un “viaje especial” para renovar energías con vistas a una desafiante temporada

Guardar
El piloto de Ferrari buscará renovar energías de cara a la próxima temporada

La Fórmula 1 entró en un parate prolongado hasta el inicio de la temporada 2026, que asoma desafiante por muchos cambios reglamentarios que fijarán un cambio de paradigma a lo que hemos visto hasta ahora con modelos más pequeños, diferentes motores con mayor presencia de energía eléctrica en lugar de la tradicional (pasarán de un equilibrio 80/20 a 50/50) y el cuidado por el medio ambiente con combustible 100% sostenible, entre otras modificaciones. Con vistas al futuro, los pilotos aprovechan sus vacaciones para cambiar el aire de un curso que arrancó en febrero con las pruebas de pretemporada en Bahréin y culminaron en diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi.

Uno de ellos es Charles Leclerc. El hombre de Ferrari hará una travesía que también realizó su compañero, Lewis Hamilton, y lo confirmó a través de una publicación en los canales oficiales de la escudería. “Voy a hacer un viaje muy, muy especial. Me voy a la Antártida”, contó en un video en inglés traducido al español en esta nota.

El anuncio revolucionó las redes sociales porque el monegasco recorrerá miles de kilómetros para efectuar un recorrido que combinará su interés por conocer un territorio de difícil acceso y la intención de mantenerse en forma bajo un contexto climático muy diferente a muchas zonas de Europa en esta época: “Será una forma de recargar las pilas. Obviamente, habrá mucho entrenamiento allí. Pero no solo eso. Quiero aprender más sobre ese lugar tan especial del mundo y sobre muchas cosas diferentes que tengo ganas de comprender un poco mejor y, bueno, sí, conocer mejor cómo es estar allí”.

Tengo muchas ganas de que llegue ese momento. Y luego, obviamente, habrá mucho que preparar en cuanto vuelva a Maranello para el nuevo año. Mucho simulador y trabajo para prepararme para la temporada que viene”, concluyó Leclerc.

Ferrari terminó en el cuarto
Ferrari terminó en el cuarto lugar del campeonato de constructores (Crédito: Reuters/Thaier Al-Sudani)

El campeón de Fórmula 2 en 2017 atravesó un año muy complicado sin poder llevarse ningún triunfo en este 2025. Acumuló siete podios, destacándose los segundos lugares obtenidos en Mónaco y México, mientras que fue tercero en Austin (Estados Unidos), Bélgica, Austria, España y Arabia Saudita. Fue descalificado en China y registró dos abandonos en Países Bajos y Brasil.

Charles Leclerc terminó en la quinta colocación del campeonato de constructores con 242 puntos, muy lejos del campeón Lando Norris (423, McLaren) y de sus escoltas: Max Verstappen (421, Red Bull) y Oscar Piastri (410, McLaren). Tampoco estuvo cerca de George Russell (319, Mercedes), pero sí le ganó en la competencia interna a Hamilton, quien finalizó sexto con 156 unidades.

Justamente, su compañero Lewis Hamilton hizo la misma recorrida que hará Leclerc en diciembre de 2024. La ex figura de las Flechas Plateadas ya conocía el continente sudamericano porque había visitado Argentina, entre otros países, y optó por un viaje distinto a la Antártida. Incluso, el británico publicó un video en el que se lo veía ejercitándose bajo una intensa nieve y temperaturas gélidas. En medio de su trote permanente en un lugar inhóspito, se encontró con un grupo de pingüinos que lo estaban mirando plácidamente.

Además, el siete veces campeón mundial señaló en una entrevista posterior su deseo de volver a una región puntual: “Quiero estar más tiempo en Argentina. Fui hasta la Antártida, por eso fui a Argentina. Después fui a las Cataratas del Iguazú brasileras, luego a Chile y quiero conocer la Patagonia. Ese será mi próximo lugar”.

La elección de plazas está lejos de ser una coincidencia en la mirada de Lewis Hamilton: “En general no me gusta ir a lugares con mucha gente. En mis vacaciones, difícilmente vaya a Europa. Quiero alejarme de ahí, donde todo es muy intenso y todos están allí de vacaciones. Y tampoco me gusta estar de vacaciones sentado sin hacer nada. Me gusta experimentar nuevas culturas, tener nuevas experiencias, crear nuevos recuerdos”.

