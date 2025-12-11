Deportes

La maniobra que pudo haber cambiado todo: un ex piloto de F1 explicó por qué Norris corrió riesgo de sanción en la definición del título

Joylon Palmer analizó la maniobra de sobrepaso del inglés sobre Tsunoda, cuya penalidad “fue demasiado severa”

Guardar

*El sobrepaso de Norris a Tsunoda

El adelantamiento de Lando Norris (McLaren) a Yuki Tsunoda (Red Bull) durante el Gran Premio de Abu Dhabi, que selló el primer título mundial de Fórmula 1 para el piloto británico, generó debate por la maniobra fuera de pista, pero los comisarios decidieron no sancionarlo al considerar que fue “forzado a salirse”. Sin embargo, un ex piloto de la Máxima manifestó su disconformidad.

Se trata del inglés Jolyon Palmer, quien en el canal oficial de You Tube de la F1 analizó la maniobra y explicó por qué Tsunoda no debió ser sancionado y sí debió serlo Norris, lo que podría haber cambiado el resultado de la definición por el título.

Cabe recordar que Tsunoda cumplió con lo ordenado por Red Bull para poder ayudar a Max Verstappen, el principal rival de Norris. “Personalmente, pienso que la penalización de Yuki es bastante severa. Hace el primer movimiento y el segundo, y zigzagueando, y es ese segundo movimiento en el que se preparó para una maniobra defensiva. Se pudo ver ahora que Lando fue por ello. Estuvo bastante apretado entre los dos, pero hubo espacio para que Lando se mantenga en la pista”, afirmó el ex piloto de Renault (hoy Alpine) en 2016 y 2017.

“Yuki solo lo obligó a Norris a seguirlo. Así que, en este punto, Tsunoda no ha hecho ningún daño. Se ve a Lando intentando zambullirse en un hueco que se fue cerrando. Es un lugar bastante estrecho, muy marginal, justo fuera de la pista. Lando hizo el adelantamiento técnicamente fuera de la pista. Pero los comisarios decidieron que Yuki básicamente rompió las reglas al meterse allí y no solo zigzaguear”, añadió.

“Personalmente, para mí, es una penalización severa para Tsunoda. No es necesariamente decir que debería ser una penalización para Norris. Quizás sea un poco de ambas cosas”, concluyó.

Esta captura de TV demuestra
Esta captura de TV demuestra que Norris superó a Tsunoda por afuera de los límites de la pista

El informe de los comisarios deportivos, citado en el documento oficial, detalló: “El piloto del Auto 4 (Norris) adelantó al Auto 22 (Tsunoda) fuera de la pista, sin embargo, esto ocurrió porque el piloto del Auto 22 hizo múltiples movimientos defendiendo su posición contra el Auto 4. Si el Auto 22 no hubiera hecho esos movimientos, el Auto 4 lo habría adelantado sin salirse de la pista, pero se movió fuera de la pista para evitar un contacto con el Auto 22”.

La estrategia de Red Bull consistió en prolongar el primer stint de Tsunoda para que pudiera obstaculizar a los McLaren tras las primeras paradas en boxes, con Max Verstappen aún en la lucha por el título. Cuando Norris alcanzó a Tsunoda, el piloto japonés zigzagueó en la recta entre las Curvas 5 y 6, intentando impedir el adelantamiento. Norris logró superarlo, aunque con las cuatro ruedas fuera de la línea blanca del lado izquierdo de la pista.

Los comisarios sancionaron a Tsunoda con cinco segundos por su defensa irregular, mientras que exoneraron a Norris. El informe añade: “Las directrices sobre estándares de conducción establecen que, si un auto es ‘forzado a salirse’ (que fue, efectivamente, lo que ocurrió aquí), no se considera que haya excedido los límites de la pista. Aunque técnicamente el adelantamiento se produjo fuera de la pista, determinamos, en vista de lo anterior, no tomar más medidas”.

Esta decisión resultó determinante en una carrera donde Norris necesitaba, como mínimo, el tercer puesto para asegurar el campeonato, posición que mantuvo con una ventaja de siete segundos sobre Charles Leclerc (Ferrari), según el informe oficial de la FIA.

Lando Norris cruzó la meta en tercer lugar, resultado suficiente para consagrarse campeón mundial frente a Max Verstappen y su compañero en McLaren, Oscar Piastri. Aunque cabe aclarar que una eventual sanción de cinco segundos no habría alterado el desenlace del campeonato, ya que el inglés mantuvo una diferencia de siete segundos sobre Leclerc, quien finalizó cuarto.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLando NorrisYuki TsunodaFórmula 1Joylon Palmer

Últimas Noticias

“Hoy rendí mi primera materia”: fue campeón del mundo con Argentina y a los 75 años aprobó con un 10 un examen del secundario

El Pato Fillol sigue con su objetivo de culminar sus estudios, que dejó de costado por su brillante carrera como futbolista

“Hoy rendí mi primera materia”:

La impactante cifra con la que Independiente Rivadavia tasó a Sebastián Villa: los importantes clubes interesados

El delantero colombiano fue una de las figuras de La Lepra mendocina, que ganó la Copa Argentina tras eliminar a River Plate y disputará la próxima Libertadores

La impactante cifra con la

Asistencia de rabona y definición letal: el golazo del River al Manchester City en la Messi Cup

El conjunto de Núñez cayó por 2 a 1 frente a los Citizens

Asistencia de rabona y definición

La terminante decisión del Palmeiras sobre el futuro de Abel Ferreira luego de su primer año sin títulos como entrenador

El contrato del director técnico culmina el 31 de diciembre de 2025

La terminante decisión del Palmeiras

Egresó la primera camada de Directores Deportivos Pro de la AFA: los jugadores consagrados que recibieron su diploma

Fernando Cavenaghi, Sebastián Saja y Carlos Izquierdoz fueron algunas de las estrellas que participaron del acto

Egresó la primera camada de
MALDITOS NERDS
EVO 2026 anuncia los doce

EVO 2026 anuncia los doce juegos que formarán parte del torneo en su nueva edición

Indiana Jones and the Great Circle celebra su aniversario con una actualización gratuita

Call of Duty confirma que no volverá a tener lanzamientos consecutivos de Black Ops o Modern Warfare

Capcom afirma su intención de lanzar nuevas entregas de Mega Man, Devil May Cry y Ace Attorney

Where Winds Meet recibirá una expansión con nuevos jefes y una nueva región

ENTRETENIMIENTO
Una red de cuentas falsas

Una red de cuentas falsas impulsó las acusaciones de simbolismo nazi contra Taylor Swift, según una nueva investigación

Así fue el operativo que terminó en el arresto de Bonnie Blue en Bali: “Enviaron agentes encubiertos”

Jeffrey Garcia, la voz de Sheen en “Jimmy Neutrón”, murió tras graves complicaciones de salud

Médico implicado en la muerte de Matthew Perry reveló que ahora trabaja como conductor de Uber

Pluribus: mira un vistazo exclusivo del episodio 7

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado pondrá fin

María Corina Machado pondrá fin a su clandestinidad con un discurso que pronunciará esta madrugada en Oslo

Estados Unidos aplicará un nuevo paquete de sanciones comerciales al régimen de Nicaragua

La gran hipocresía de algunos ‘demócratas’

Hamas acepta “congelar” sus armas pero rechaza el desarme total exigido en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

De New Yardbirds a leyenda: la increíble historia detrás del nombre Led Zeppelin, según sus protagonistas