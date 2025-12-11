La maniobra que pudo haber cambiado todo: un ex piloto de F1 explicó por qué Norris corrió riesgo de sanción en la definición del título

*El sobrepaso de Norris a Tsunoda

El adelantamiento de Lando Norris (McLaren) a Yuki Tsunoda (Red Bull) durante el Gran Premio de Abu Dhabi, que selló el primer título mundial de Fórmula 1 para el piloto británico, generó debate por la maniobra fuera de pista, pero los comisarios decidieron no sancionarlo al considerar que fue “forzado a salirse”. Sin embargo, un ex piloto de la Máxima manifestó su disconformidad.

Se trata del inglés Jolyon Palmer, quien en el canal oficial de You Tube de la F1 analizó la maniobra y explicó por qué Tsunoda no debió ser sancionado y sí debió serlo Norris, lo que podría haber cambiado el resultado de la definición por el título.

Cabe recordar que Tsunoda cumplió con lo ordenado por Red Bull para poder ayudar a Max Verstappen, el principal rival de Norris. “Personalmente, pienso que la penalización de Yuki es bastante severa. Hace el primer movimiento y el segundo, y zigzagueando, y es ese segundo movimiento en el que se preparó para una maniobra defensiva. Se pudo ver ahora que Lando fue por ello. Estuvo bastante apretado entre los dos, pero hubo espacio para que Lando se mantenga en la pista”, afirmó el ex piloto de Renault (hoy Alpine) en 2016 y 2017.

“Yuki solo lo obligó a Norris a seguirlo. Así que, en este punto, Tsunoda no ha hecho ningún daño. Se ve a Lando intentando zambullirse en un hueco que se fue cerrando. Es un lugar bastante estrecho, muy marginal, justo fuera de la pista. Lando hizo el adelantamiento técnicamente fuera de la pista. Pero los comisarios decidieron que Yuki básicamente rompió las reglas al meterse allí y no solo zigzaguear”, añadió.

“Personalmente, para mí, es una penalización severa para Tsunoda. No es necesariamente decir que debería ser una penalización para Norris. Quizás sea un poco de ambas cosas”, concluyó.

Esta captura de TV demuestra que Norris superó a Tsunoda por afuera de los límites de la pista

El informe de los comisarios deportivos, citado en el documento oficial, detalló: “El piloto del Auto 4 (Norris) adelantó al Auto 22 (Tsunoda) fuera de la pista, sin embargo, esto ocurrió porque el piloto del Auto 22 hizo múltiples movimientos defendiendo su posición contra el Auto 4. Si el Auto 22 no hubiera hecho esos movimientos, el Auto 4 lo habría adelantado sin salirse de la pista, pero se movió fuera de la pista para evitar un contacto con el Auto 22”.

La estrategia de Red Bull consistió en prolongar el primer stint de Tsunoda para que pudiera obstaculizar a los McLaren tras las primeras paradas en boxes, con Max Verstappen aún en la lucha por el título. Cuando Norris alcanzó a Tsunoda, el piloto japonés zigzagueó en la recta entre las Curvas 5 y 6, intentando impedir el adelantamiento. Norris logró superarlo, aunque con las cuatro ruedas fuera de la línea blanca del lado izquierdo de la pista.

Los comisarios sancionaron a Tsunoda con cinco segundos por su defensa irregular, mientras que exoneraron a Norris. El informe añade: “Las directrices sobre estándares de conducción establecen que, si un auto es ‘forzado a salirse’ (que fue, efectivamente, lo que ocurrió aquí), no se considera que haya excedido los límites de la pista. Aunque técnicamente el adelantamiento se produjo fuera de la pista, determinamos, en vista de lo anterior, no tomar más medidas”.

Esta decisión resultó determinante en una carrera donde Norris necesitaba, como mínimo, el tercer puesto para asegurar el campeonato, posición que mantuvo con una ventaja de siete segundos sobre Charles Leclerc (Ferrari), según el informe oficial de la FIA.

Lando Norris cruzó la meta en tercer lugar, resultado suficiente para consagrarse campeón mundial frente a Max Verstappen y su compañero en McLaren, Oscar Piastri. Aunque cabe aclarar que una eventual sanción de cinco segundos no habría alterado el desenlace del campeonato, ya que el inglés mantuvo una diferencia de siete segundos sobre Leclerc, quien finalizó cuarto.