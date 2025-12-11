Deportes

El video del reencuentro del Cuti Romero y Heung-Min Son: el insulto en español del delantero que se hizo viral

El surcoreano vivió como espectador el triunfo del Tottenham por la Champions League. Y luego pasó por el vestuario, donde protagonizó una peculiar escena con el argentino

El coreano, hoy en la MLS, vio como espectador el encuentro del Tottenham por la Champions

El reencuentro entre Cristian Romero y Heung-Min Son en el vestuario del Tottenham Hotspur Stadium tras la victoria del equipo inglés en la sexta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025 dejó una escena inesperada y llena de complicidad. El coreano, actualmente jugador de Los Angeles FC, sorprendió a su excompañero argentino con un particular saludo en español que desató risas y evidenció la cercanía entre ambos. “La concha de tu madre”, exclamó el delantero, de 33 años, al ingresar al vestuario, en una muestra de las bromas internas que compartieron durante su etapa conjunta en el club londinense.

El reencuentro se produjo luego del triunfo del Tottenham por 3-0 ante el Slavia Praga, en un partido en el que el Cuti fue titular, capitán y jugó los 90 minutos. Tras el pitido final, Son, quien concurrió como espectador, accedió al vestuario, donde las cámaras del club captaron el momento en que saludó al defensor argentino, quien se encontraba en la camilla de recuperación. El intercambio incluyó un abrazo y una breve charla en la que Son, además de emplear el insulto en español aprendido durante su paso por el club, mencionó a Lionel Messi, reforzando el ambiente distendido y amistoso entre ambos.

Durante tres temporadas, Romero y Son compartieron vestuario en el Tottenham, disputando 109 partidos juntos y celebrando la conquista de la UEFA Europa League en la campaña anterior. La relación forjada en ese tiempo trascendió el campo de juego, como quedó demostrado en este reencuentro. La partida de Son a la Major League Soccer (MLS) marcó el final de una etapa, pero no interrumpió el vínculo entre ambos futbolistas.

La visita del coreano al estadio londinense tuvo un significado especial tanto para la afición como para el propio jugador. Antes del encuentro, el delantero surcoreano saltó al campo para dirigirse a los hinchas, en su primera aparición en el Tottenham Hotspur Stadium desde su transferencia a Los Angeles FC a mediados de 2025. “Han sido diez años increíbles, chicos. Solo quiero darles las gracias, y decir que siempre seré un Spur y que siempre estaré con ustedes. Este siempre será mi hogar. Nunca los olvidaré. Vengan a visitar Los Ángeles cuando quieran. Me encantaría tenerlos y espero verlos muy a menudo. Los quiero a todos. ¡Vamos, Spurs!“, declaró el atacante en medio de los vítores del público.

Considerado una leyenda de los Spurs, Son llegó al Tottenham en 2015 procedente del Bayer Leverkusen y se consolidó como uno de los diez futbolistas con más partidos en la historia de la institución, superando incluso a figuras como Harry Kane. Su salida rumbo a la MLS no ha disminuido el cariño de la afición ni el reconocimiento a su legado.

El paso por el fútbol estadounidense ya le permitió alcanzar las semifinales del campeonato con Los Angeles FC, aunque el título quedó en manos del Inter de Miami. Durante sus vacaciones, el delantero aprovechó la oportunidad para regresar a Londres y reencontrarse con viejos amigos, dejando una huella imborrable tanto en el vestuario como en las tribunas.

