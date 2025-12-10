Las perlitas de la Champions: polémica reacción de Lamine Yamal, el invitado que vio al Cuti Romero y el récord que perdió Mbappé

La sexta jornada de la UEFA Champions League dio su puntapié inicial este martes con nueve encuentros que empezaron a arrojar muchas definiciones de camino a una apasionante definición por ingresar a los octavos de final de manera directa o garantizar el boleto a los playoffs, que será para los que terminen del 9° al 24° puesto, mientras que los doce últimos de la Fase Liga quedarán eliminados de la competición más importante a nivel de clubes en Europa.

La victoria del Barcelona sobre Eintracht Frankfurt en el reestreno de un remodelado Camp Nou dentro de la competición dejó como una de las perlitas la polémica reacción de la Lamine Yamal cuando fue sustituido a los 89 minutos para permitir la entrada del joven Roony Bardghji. Es la tercera vez en los últimos cinco partidos que Hansi Flick lo reemplaza antes de completar el encuentro.

Bajo este escenario, el extremo de 18 años realizó una serie de gestos con sus manos que aparentaron una inconformidad con la decisión del entrenador, y así lo caratuló ESPN. “No le gustó nada: la expresión de molestia de Lamine Yamal al ser reemplazado en el Camp Nou”, escribió la cuenta de SportsCenter en su perfil de X (antes, Twitter).

Lo cierto es que el atacante no pudo imponerse en el uno contra uno como en sus mejores épocas, pero brindó la asistencia que concretó Jules Koundé en la red para el 2-1 final en la Ciudad Condal. De hecho, Koundé anotó los dos goles de su equipo, luego del tanto de Ansgar Knauff, y el lateral francés se convirtió en el primer jugador en la historia del Blaugrana en anotar un doblete de cabeza en un mismo partido de la Champions League, según hizo trascender el estadígrafo identificado como Mister Chip.

*Son Heung-Min siguió de cerca al Cuti Romero en la victoria del Tottenham

Por otro lado, el triunfo del Tottenham contra Slavia Praga en Londres contó con un invitado estrella, que fue uno de los fanáticos que vio de cerca al conjunto de Cristian Cuti Romero. Son Heung-Min observó las acciones desde una de las tribunas del estadio y, en la previa al duelo, saltó al campo de juego para dirigirles unas palabras a los hinchas en la primera vez que visitaba las instalaciones después de ser vendido a Los Ángeles FC de los Estados Unidos a mitad de 2025.

Cabe recordar que el delantero surcoreano es una leyenda de los Spurs, donde llegó a mitad de 2015 proveniente del Bayer Leverkusen, estuvo una década y se marchó entre los 10 jugadores con más partidos en la historia del club, incluso por encima de Harry Kane. “Han sido diez años increíbles, chicos. Solo quiero darles las gracias, y decir que siempre seré un Spur y que siempre estaré con ustedes. Este siempre será mi hogar. Nunca los olvidaré. Vengan a visitar Los Ángeles cuando quieran. Me encantaría tenerlos y espero verlos muy a menudo. Los quiero a todos. ¡Vamos, Spurs!“, declaró el atacante en medio de los vítores del público.

*Las dos tapadas clave de Rulli para que festeje Marsella

La jornada de Champions también se distinguió por la estupenda participación de Gerónimo Rulli bajo el arco del Olympique de Marsella. En primera instancia, el arquero de la selección argentina cometió un error de cálculo que terminó en el descuento del Union SG de Bélgica (2-3), pero subsanó esa equivocación con dos tapadas espectaculares para impedir el empate en el tiempo adicionado. Promise David fue su víctima en ambas ocasiones con una tremenda atajada a mano cambiada tras un cabezazo del punta y un anticipo dentro del área.

Por último, a Kylian Mbappé le arrebataron un peculiar récord, y se lo sacó un joven que pide pista en el plantel profesional del Bayern Múnich. Con 17 años y 290 días, Lennart Karl se convirtió en el primer jugador que marca goles en tres partidos consecutivos del certamen rompiendo la barrera de los 18 años. El dueño de la marca era Kiki, que lo había replicado con 18 años y 113 días, informó Mister Chip.

Karl convirtió el gol que selló la remontada del elenco bávaro en el 3-1 ante Sporting de Lisboa en Alemania. Antes, había marcado ante Brujas (4-0) y Arsenal (1-3), mientras que no lo hizo ante Pafos (5-1) en Chipre y fue suplente frente a Chelsea (3-1) y PSG (2-1). Es el segundo máximo goleador del equipo, igualado con Luis Díaz (3) y por debajo de Harry Kane (5).

La agenda de la sexta fecha de la Champions League sigue este miércoles: todos los partidos

14:45 - Qarabag vs. Ajax

14:45 - Villarreal vs. Copenhague

17:00 - Athletic Club vs PSG

17:00 - Bayer Leverkusen vs. Newcastle

17:00 - Borussia Dortmund vs. Bodo Glimt

17:00 - Brujas vs. Arsenal

17:00 - Juventus vs. Pafos

17:00 - Real Madrid vs. Manchester City

17:00 - Benfica vs. Napoli

La tabla de la Fase Liga de la Champions League