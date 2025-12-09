Comienza la quinta fecha de la Champions League con Inter-Liverpool como destacado: todos los partidos de la jornada

La primera fase de la Champions League entró en su etapa de definiciones. Los mejores equipos de Europa se enfrentan en la quinta jornada con el objetivo de sumar de a tres para quedar en los puestos de clasificación a las rondas eliminatorias.
El Inter de Lautaro Martinez jugará uno de los partidos más destacados de la fecha cuando reciba al Liverpool de Alexis Mac Allister en el San Siro. El Bayern Múnich, que al igual que el Nerozurri suma 12 puntos en la tabla, recibirá al Sporting de Lisboa.
El Chelsea de Enzo Fernández, el Atlético del Cholo Simeone y compañía y el FC Barcelona también dirán presente en esta jornada. Mientras que los ingleses viajan a Italia para visitar al Atalanta, el cuadro colchonero hará lo propio en Países Bajos ante el PSV y el conjunto culé estrenará el Camp Nou en la máxima competencia internacional de clubes tras los trabajos de modernización del estadio frente al Frankfurt.
Todos los partidos de la jornada
Kairat vs Olympiacos
Hora: 09.30 Ciudad de México / 10.30 Perú, Colombia y Ecuador / 11.30 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 12.30 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / Disney + / ESPN 2
Estadio: Astana Arena
Bayern Múnich vs Sporting Lisboa
Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / Disney + / ESPN / Fox Sports
Estadio: Allianz Arena
Atalanta vs Chelsea
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / ESPN 3
Estadio: New Balance Arena
Mónaco vs Galatasaray
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / Fox Sports 2
Estadio: Estadio Luis II
Union Saint Gilloise vs Marsella
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney +
Estadio: Lotto Park
PSV vs Atlético Madrid
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / Disney + / Fox Sports
Estadio: Philips Stadion
Barcelona vs Frankfurt
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / Disney + / ESPN 2
Estadio: Camp Nou
Inter vs Liverpool
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / Disney + / ESPN
Estadio: San Siro
Tottenham vs Slavia Praga
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / Disney + / ESPN 4
Estadio: Tottenham Hotspur Stadium