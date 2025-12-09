Comienza la quinta fecha de la Champions League con Inter-Liverpool como destacado: todos los partidos de la jornada

Se juega la quinta fecha de Champions League

La primera fase de la Champions League entró en su etapa de definiciones. Los mejores equipos de Europa se enfrentan en la quinta jornada con el objetivo de sumar de a tres para quedar en los puestos de clasificación a las rondas eliminatorias.

El Inter de Lautaro Martinez jugará uno de los partidos más destacados de la fecha cuando reciba al Liverpool de Alexis Mac Allister en el San Siro. El Bayern Múnich, que al igual que el Nerozurri suma 12 puntos en la tabla, recibirá al Sporting de Lisboa.

El Chelsea de Enzo Fernández, el Atlético del Cholo Simeone y compañía y el FC Barcelona también dirán presente en esta jornada. Mientras que los ingleses viajan a Italia para visitar al Atalanta, el cuadro colchonero hará lo propio en Países Bajos ante el PSV y el conjunto culé estrenará el Camp Nou en la máxima competencia internacional de clubes tras los trabajos de modernización del estadio frente al Frankfurt.

Todos los partidos de la jornada

Kairat vs Olympiacos

Kairat recibe al Olympiacos (Reuters)

Hora: 09.30 Ciudad de México / 10.30 Perú, Colombia y Ecuador / 11.30 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 12.30 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / Disney + / ESPN 2

Estadio: Astana Arena

Bayern Múnich vs Sporting Lisboa

Bayern Múnich recibe al Sporting de Lisboa

Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / Disney + / ESPN / Fox Sports

Estadio: Allianz Arena

Atalanta vs Chelsea

Chelsea buscará sumar de a tres (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / ESPN 3

Estadio: New Balance Arena

Mónaco vs Galatasaray

Galatasaray busca un nuevo triunfo (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / Fox Sports 2

Estadio: Estadio Luis II

Union Saint Gilloise vs Marsella

Marsella quiere seguir en carrera en la Champions (AP)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney +

Estadio: Lotto Park

PSV vs Atlético Madrid

Atletico Madrid visita Países Bajos (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / Disney + / Fox Sports

Estadio: Philips Stadion

Barcelona vs Frankfurt

Barcelona vuelve a jugar en Champions en el Camp Nou (Efe)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / Disney + / ESPN 2

Estadio: Camp Nou

Inter vs Liverpool

Inter recibe al Liverpool (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / Disney + / ESPN

Estadio: San Siro

Tottenham vs Slavia Praga

Tottenham quiere sumar de a tres en Champions (Reuters)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / Disney + / ESPN 4

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium