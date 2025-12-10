El comunicado de la AFA luego de los allanamientos en sus sedes por la causa Sur Finanzas

La Policía Federal allanó la sede de la AFA en las últimas horas (Foto: Reuters/Cristina Sille)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que se encuentra colaborando plenamente con las autoridades tras la realización de dos requerimientos judiciales en sus instalaciones, en el marco de una investigación relacionada con la empresa Sur Finanzas. Según el comunicado oficial difundido por la entidad, la medida judicial se llevó a cabo tanto en la sede de la calle Viamonte como en el Predio de Ezeiza, donde se presentaron efectivos policiales, autoridades judiciales y funcionarios de ARCA.

En el mismo documento, la AFA subrayó que, de forma inmediata, puso a disposición de los investigadores toda la documentación física y digital solicitada. La organización remarcó su disposición a colaborar en todo lo necesario para facilitar el avance de la investigación, entregando los materiales requeridos por la medida judicial.

“La AFA en su totalidad, de manera inmediata, se puso a disposición de los efectivos policiales, las autoridades judiciales y los funcionarios de ARCA para colaborar en todo lo necesario al requerimiento en cuestión, aportando toda la documentación física y digital solicitada por la medida“, destacó la Casa Madre del fútbol argentino.

Las oficinas de la Liga Profesional, organismo que regula el torneo de la Primera División, también fueron allanadas: “En el día de la fecha, y en el contexto de una investigación que involucra a la empresa Sur Finanzas, se presentaron en la sede de la Liga Profesional de Fútbol funcionarios judiciales en busca de documentación referente a esa causa”, informaron desde esta esfera.

“Como no podía ser de otra manera y como corresponde, la LPF se puso inmediatamente a disposición de las necesidades requeridas y colaboró en todo lo solicitado por las autoridades. Cabe señalar que la compañía Sur Finanzas sólo tiene un contrato comercial con la LPF como sponsor de sus competencias y que toda acción publicitaria se ha remitido únicamente a ese rol que se detalló oportunamente en un convenio rubricado en su momento. La Liga Profesional seguirá estando a disposición para aportar cualquier documentación y facilitar las necesidades judiciales que puedan aclarar cualquier situación”, aclararon.

El estadio de Barracas Central también fue allanado (REUTERS/Cristina Sille)

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó 33 allanamientos en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas y a la AFA, así como a varios clubes de fútbol. La medida, que incluyó la sede central de la AFA en calle Viamonte (Capital Federal), su predio en Ezeiza y clubes como San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, busca esclarecer la posible utilización de entidades deportivas como intermediarias en operaciones financieras irregulares, según informaron fuentes judiciales.

Los procedimientos, que comenzaron a las 4 de la madrugada y se realizaron en simultáneo en los 33 domicilios, estuvieron a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, con la colaboración del área operativa de la DGI. Además, el juez Armella dispuso el levantamiento del secreto fiscal sobre los investigados. La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, había solicitado estos allanamientos en el marco de una causa que también involucra a personas jurídicas como el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio Club Atlético Banfield.

El juez Armella, quien subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, también investiga una maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de fondos provenientes de un préstamo de dos millones de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta. En el marco de esta causa, Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, se presentó la semana pasada de manera voluntaria en el juzgado para entregar su teléfono celular, con el objetivo de que sea peritado.

Así como la Liga Profesional y otras instituciones del fútbol argentino emitieron respectivos comunicados luego de los allanamientos en sus sedes y domicilios, Barracas Central, entidad vinculada a Claudio Tapia, también recibió la visita de efectivos federales en su estadio y compartió un texto oficial en las redes sociales.

“El Club Atlético Barracas Central quiere poner en conocimiento de los socios, socias, simpatizantes y la opinión pública que en el marco de una investigación que involucra a la firma Sur Finanzas, en el día de la fecha se efectuó un requerimiento judicial en las instalaciones de nuestro estadio y sede social. En ese orden, queremos informar que el único vínculo que tiene y ha tenido el club con la firma mencionada es netamente comercial y consta de un contrato de sponsoreo y publicidad en el mismo sentido que los diferentes convenios comerciales existentes en nuestra institución que ha sido suscripto durante el año 2024 con vencimiento el 31 de diciembre de 2025 y el cual hemos aportado en el día de la fecha en el ámbito del procedimiento efectuado”, rezó el comunicado.

EL COMUNICADO COMPLETO DE LA AFA

La Asociación del Fútbol Argentino informa a la opinión pública que en el día de la fecha se realizaron en la sede de la calle Viamonte y en el Predio de Ezeiza, dos requerimientos judiciales en el marco de una investigación vinculada a la empresa Sur Finanzas.

La AFA en su totalidad, de manera inmediata, se puso a disposición de los efectivos policiales, las autoridades judiciales y los funcionarios de ARCA para colaborar en todo lo necesario al requerimiento en cuestión, aportando toda la documentación física y digital solicitada por la medida.