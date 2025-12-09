Los comunicados de Racing y otros tres clubes allanados por la causa Sur Finanzas

Los allanamientos fueron a pedido de la fiscal Cecilia Incardona (Crédito: Reuters/Cristina Sille)

Este martes, se llevaron a cabo 33 allanamientos ordenados por Luis Armella, juez federal subrogante de Lomas de Zamora, bajo el marco de la causa que involucra a Sur Finanzas por presuntas irregularidades en operaciones económicas realizadas a través de distintos clubes, según sostiene la hipótesis de la fiscalía. A propósito de esta situación, una serie de instituciones emitió distintos comunicados sobre lo sucedido en esta jornada que sacudió al fútbol argentino.

Racing fue uno de los clubes involucrados en estas pesquisas, junto a Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors y Banfield, entre otros, y se expidió con un mensaje oficial en sus redes sociales. La Academia afirmó que el “acuerdo comercial” con la empresa investigada “se alcanzó en el año 2023 y, hasta donde esta Comisión tiene conocimiento, solamente ha sido un contrato de publicidad y sponsoreo“. Vale destacar que la entidad de Avellaneda tuvo elecciones a fin de 2024, en las que fue electo Diego Milito, quien derrotó al oficialismo en esos comicios.

“La empresa Sur Finanzas aún mantiene una deuda con Racing que, desde el inicio de nuestra gestión, hemos estado trabajando para que pueda ser subsanada lo más pronto posible. Además, queremos informar que el contrato con Sur Finanzas tiene como fecha de finalización el 31 de diciembre del 2025″, manifestó el finalista del Torneo Clausura, que además se puso a disposición de la Justicia.

Otra de las instalaciones inspeccionadas correspondió a Excursionistas. Los Villeros manifestaron que “el único vínculo existente” con Sur Finanzas ocurrió en el marco de un “acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de sus actividades deportivas y sociales”.

Se allanaron las oficinas de la AFA y la Liga Profesional de Fútbol (Crédito: Reuters/Cristina Sille)

A continuación, el elenco del Bajo Belgrano aclaró que no hay “ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa” con esa empresa y todo se limitó a la “exhibición de marca en los espacios pactados contractualmente”. “Excursionistas se encuentra a plena disposición de la Justicia y de cualquier autoridad competente que requiera información o documentación relacionada con dicho acuerdo comercial, reafirmando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de todas las normativas vigentes”, concluyeron.

En la misma sintonía, Los Andes también emitió una misiva en torno a uno de sus 40 sponsors actuales: “Desde el momento de la firma del convenio, la relación con Sur Finanzas se limitó exclusivamente al patrocinio: su marca fue exhibida conforme a lo pactado contractualmente. En ningún caso existió vínculo societario, administrativo o financiero alguno entre el Club y dicha empresa”.

El Milrayitas adujo un “incumplimiento” de la firma en la “obligación de pago comprometida”. Frente a esto, tomó la decisión de intimarla “para que regularice la situación en el marco del convenio” y “ha facultado a su Departamento Legal para iniciar las acciones judiciales correspondientes” ante la persistencia del incumplimiento.

Por otro lado, Temperley también acusó recibo de la orden de allanamiento. El Gasolero expresó que “cuenta con sus cuentas ordenadas, memorias y balances aprobados, y todas las presentaciones requeridas ante Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, tal como corresponde a una asociación civil”. “Queremos transmitir tranquilidad a nuestras socias y socios: en Temperley la transparencia es un valor central y así lo demostramos cada día”, sentenciaron.

Estos nuevos procedimientos fueron a pedido de la fiscal Cecilia Incardona y tomó intervención la Policía Federal y agentes de la DGI. Se buscó documentación relacionada a movimientos financieros, contratos de sponsoreo y préstamos relacionados con Sur Finanzas, así como con instituciones deportivas y dirigentes del fútbol argentino.

EL COMUNICADO DE RACING

Racing se expidió con una misiva a su comunidad en redes

La Comisión Directiva de Racing Club quiere poner en conocimiento de sus socios, socias y simpatizantes que en el día de hoy se efectuó un allanamiento en nuestro estadio y en la sede de la institución ubicada en la Avenida Mitre, Avellaneda, en el marco de una investigación que involucra a la empresa Sur Finanzas.

En ese sentido, queremos informar que el acuerdo comercial con la empresa Sur Finanzas se alcanzó en el año 2023 y, hasta donde esta Comisión tiene conocimiento, solamente ha sido un contrato de publicidad y sponsoreo.

La empresa Sur Finanzas aún mantiene una deuda con Racing que, desde el inicio de nuestra gestión, hemos estado trabajando para que pueda ser subsanada lo más pronto posible.

Además, queremos informar que el contrato con Sur Finanzas tiene como fecha de finalización el 31 de diciembre del 2025.

Estamos a disposición de la Justicia para que el proceso se desarrolle conforme a derecho.

Comisión Directiva - Racing Club.

EL COMUNICADO DE EXCURSIONISTAS

El mensaje de Excursionistas en redes sociales

En el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas. En este sentido, el Club Atlético Excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de sus actividades deportivas y sociales.

El Club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa. Toda vinculación se limitó exclusivamente a la exhibición de marca en los espacios pactados contractualmente, sin participación alguna en su operatoria interna o en las actividades que hoy son materia de investigación.

Excursionistas se encuentra a plena disposición de la Justicia y de cualquier autoridad competente que requiera información o documentación relacionada con dicho acuerdo comercial, reafirmando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de todas las normativas vigentes.

La institución continúa desarrollando sus tareas deportivas y administrativas con total normalidad.

Comisión Directiva

Club Atlético Excursionistas

EL COMUNICADO DE LOS ANDES

El Club Atlético Los Andes informa a sus socios, simpatizantes y a la comunidad en general que, en el día de la fecha, hemos recibido un requerimiento judicial de documentación relacionada con el convenio de sponsoreo suscripto con Sur Finanzas. Sur Finanzas integra el grupo de más de cuarenta (40) sponsors que colaboran habitualmente con nuestra institución.

Desde el momento de la firma del convenio, la relación con Sur Finanzas se limitó exclusivamente al patrocinio: su marca fue exhibida conforme a lo pactado contractualmente. En ningún caso existió vínculo societario, administrativo o financiero alguno entre el Club y dicha empresa.

Debido al incumplimiento por parte de Sur Finanzas de la obligación de pago comprometida, hemos intimado formalmente a la firma para que regularice la situación en el marco del convenio. Ante la persistencia del incumplimiento, la Comisión Directiva ha facultado a su Departamento Legal para iniciar las acciones judiciales correspondientes.

En respeto a los principios que rigen nuestra institución y con pleno compromiso con la transparencia, el Club Atlético Los Andes pone a disposición toda documentación o información pertinente que sea solicitada formalmente por la autoridad competente.

Por último se informa a todos los socios y socias que la institución continúa desarrollando sus actividades con total normalidad.

Comisión Directiva

Club Atlético Los Andes

EL COMUNICADO DE TEMPERLEY

El Gasolero se puso a disposición de la Justicia

Le comunicamos a hinchas y socios que en el día de la fecha, nuestra institución recibió una orden de allanamiento dictada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, al igual que otra gran cantidad de clubes, en el marco de una investigación judicial que resulta de público conocimiento.

Desde un primer momento nos pusimos a disposición de la justicia, para facilitar el correcto desarrollo del proceso.

El Club Atlético Temperley cuenta con sus cuentas ordenadas, memorias y balances aprobados, y todas las presentaciones requeridas ante Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, tal como corresponde a una asociación civil.

Queremos transmitir tranquilidad a nuestras socias y socios: en Temperley la transparencia es un valor central y así lo demostramos cada día. A su vez, comunicarles que con motivo del operativo no habrá atención y la Administración permanecerá cerrada.

A continuación, las instalaciones que fueron allanadas:

AFA y Superliga

Predio Lionel Messi (Ezeiza): Autopista Richieri y Enrique Fernández García, partido de Ezeiza.

AFA – sede central (CABA): Viamonte 1366/72/76.

Superliga Argentina de Fútbol (Puerto Madero): dos pisos en Olga Cossettini 771.

Argentinos Juniors

Cinco domicilios en la Ciudad de Buenos Aires:

Gavilán 2151

Gutenberg 3050

Punta Arenas 1271

Tronador 41

La Fuente 2075/2105

Racing y San Lorenzo

Racing Club (Avellaneda).

San Lorenzo (CABA): Avenida La Plata 1794 y otro domicilio relacionado.

Club Armenio

Un domicilio en Ingeniero Maschwitz.

Una joyería vinculada en Libertad 150, primer piso, CABA.

Acassuso y Banfield

Club Acassuso (San Isidro).

Club Banfield: Alsina 535, partido de Lomas de Zamora.

Independiente

Tres domicilios, entre ellos:

Sede social en avenida Mitre 470, Avellaneda.

Los Andes y Platense

Los Andes (Lomas de Zamora): tres domicilios asociados.

Platense: ubicaciones en Vicente López, CABA y Benavídez.

Otros clubes allanados

Barracas Central

Brown de Adrogué

Defensores de Glew

Excursionistas

Club Atlético Recreativo Estrella del Sur (Alejandro Korn)

Deportivo Morón

Temperley (avenida 9 de Julio 360).