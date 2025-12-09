La tenista que desafió a los críticos al operarse los senos abrió una cuenta de OnlyFans: “Siempre con estilo”

La tenista Océane Dodin se unió a la plataforma de Onlyfans REUTERS/Issei Kato

La tenista Océane Dodin captó la atención del circuito profesional tras anunciar una alianza con la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, en una decisión que combina su carrera deportiva con la producción de contenido exclusivo dirigido a sus seguidores, según aseguró el diario francés Le Figaro. Este patrocinio, poco común entre jugadoras activas, resalta en un contexto de cambios tanto en su vida personal como en la carrera deportiva.

Nacida en Lille, Dodin experimentó un regreso tardío a la actividad profesional después de nueve meses apartada por un intenso problema en el oído interno. Desde su vuelta a los torneos, a finales de septiembre, su rendimiento en las competencias no ha permitido recuperar posiciones privilegiadas en el ranking mundial, donde llegó a ocupar el puesto 46 en 2017 y descendió recientemente hasta el lugar 744 del conteo WTA. Este escenario la llevó a buscar fuentes alternativas de ingreso, considerando el elevado costo que implica sostener una carrera en el circuito internacional.

El acuerdo entre Dodin y la plataforma para adultos representa una novedad en el tenis femenino. Al presentar la colaboración, señaló que busca construir una narrativa diferente donde el deporte y la sensualidad confluyen sin perder elegancia ni respeto al profesionalismo. En su anuncio inicial en la plataforma, según detalló Le Figaro, expresó: “Un universo donde el tenis se fusiona con la sensualidad, siempre con estilo”. Y agregó en una de sus primeras publicaciones: “Para aquellos que aún no me conocen, fui la número 46 del mundo, tuve la suerte de llegar a octavos de final en el Abierto de Australia en 2024 y crecí con una raqueta en la mano. Mi estilo se caracteriza por la potencia y la audacia en la pista. Después de los altibajos, un título de la WTA, una pequeña pausa forzada y un regreso a las pistas, comparto aquí algo más que tenis: una lucha por mi historia y mi vida. ¿Tienes curiosidad por saber más?”.

Oceane Dodin supo ser la númer 46 del planeta (Foto: @oceane_dodin)

Este movimiento llega tras una etapa de cambio personal para Dodin, quien a comienzos de 2024 fue noticia por avanzar hasta cuartos de final del Abierto de Australia, en un resultado que sorprendió a muchos dentro del circuito. Su exposición mediática se incrementó no solo por su desempeño deportivo, sino también por la decisión de someterse a una operación de aumento de pecho.

En octubre, durante una entrevista, declaró: “Es cierto que debo ser la primera en jugar con implantes mamarios; hay una primera vez para todo (…) Todos me decían: ‘No podrás jugar’. Como si me hubieran dado sandías. No son pequeñas, pero no me molestan cuando juego. Hay sujetadores deportivos diseñados para ellas”. Y luego, aclaró: “Es algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, y es cierto que aproveché este parón porque me dije que, como hay que parar unos dos meses después de la operación, cuando estás en plena temporada, no es posible. Así que me dije: ‘Si voy a parar seis meses, mejor hago lo que quiero’. Y prefiero hacerlo ahora que a los 40, cuando habré terminado mi carrera. Estoy muy contenta de haberlo hecho, no me arrepiento para nada y no me molesta”.

La reacción ante esta intervención generó debates y preguntas entre seguidores y detractores, a los que Dodin respondió: “Son solo implantes, es todo”. Relató que la decisión fue personal y argumentó que se trató de una elección sobre su propio cuerpo, restando importancia a las opiniones externas que cuestionaron su capacidad de competir al más alto nivel tras la cirugía.

El patrocinio con esta plataforma de contenido amplía una tendencia en la que deportistas de diferentes disciplinas buscan de distintos modos monetizar su exposición pública y mantener independencia financiera. OnlyFans, lanzada en 2016, suma más de 300 millones de usuarios alrededor del mundo y se asocia principalmente con la difusión de contenido erótico, aunque también aloja propuestas vinculadas al fitness, la música y el deporte profesional. En el ámbito del tenis, figuras como Nick Kyrgios y Alexandre Muller también establecieron acuerdos con la compañía. “Me permite pagar a mis entrenadores y que mi preparador físico me acompañe más a menudo en los torneos”, indicó Muller en una ocasión al ser consultado sobre el tema.

La tenista Oceane Dodin firmó un convenio de patrocinio con una plataforma para adultos (Foto: @oceane_dodin)

La francesa, con más de 79.000 seguidores en Instagram, ya había compartido en redes sociales fragmentos de su vida diaria, imágenes fuera del contexto puramente deportivo y opiniones sinceras acerca de su experiencia personal, lo que le permitió conectar con un público diverso dispuesto a respaldar su carrera por vías no tradicionales. Mientras tanto, su camino deportivo continúa con la presentación esta semana en el Challenger de Limoges.