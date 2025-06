Se autoproclama el “tenista más sexy”, hace contenido para OnlyFans y será el primer rival de Djokovic en Wimbledon

Alexandre Muller, el "tenista más sexy del mundo" (REUTERS/Manon Cruz)

La expectativa en torno a la edición 2025 de Wimbledon se ha incrementado tras conocerse los emparejamientos del cuadro principal. El All England Lawn Tennis Club ya está preparado para la acción y entre los partidos más destacados de la primera ronda figura el enfrentamiento entre Novak Djokovic, uno de los grandes referentes del tenis mundial, y Alexandre Muller, un jugador que ha ganado notoriedad no solo por su desempeño en la cancha, sino también por su presencia mediática y su relación con una reconocida plataforma de contenido para adultos. El serbio, de 38 años, buscará avanzar en el torneo tras haber alcanzado la final en la edición anterior, mientras que el francés, de 28, afronta el reto de medirse ante uno de los máximos exponentes del circuito.

Muller ha llamado la atención del público y la prensa por su autoproclamado título de “el tenista profesional más sexy”. Esta denominación, que figura en su biografía, ha sido reforzada por su imagen y su estilo. El propio francés ha hecho de esta faceta una parte central de su identidad pública, lo que le ha permitido diferenciarse en un circuito donde la competencia y la personalidad suelen ir de la mano.

Uno de los aspectos más singulares de la carrera reciente de Muller es su patrocinio con OnlyFans, la conocida plataforma de suscripción de contenido. El francés mantiene un acuerdo con la empresa y gestiona una cuenta en la que comparte aspectos de su vida profesional y personal. A diferencia de la percepción generalizada sobre la red social, asociada principalmente a contenido erótico, el tenista ha insistido en que su enfoque es completamente distinto.

Muller suele utilizar indumentaria de la plataforma de contenidos para adultos (REUTERS/Manon Cruz)

En declaraciones a Clay Tennis, el jugador explicó: “OnlyFans está tratando de cambiar su imagen. No se trata solo de cosas eróticas. Por eso me patrocinan”. No obstante, la relación de Muller con la reconocida plataforma ha generado reacciones diversas entre los aficionados y la prensa. Durante la final del Rio Open, donde se consagró campeón el argentino Sebastián Báez, muchos seguidores se sorprendieron al verlo lucir una gorra con el logotipo de la marca.

El propio tenista ha explicado que utiliza productos de la plataforma como una estrategia para generar conversación y visibilidad: “Uso algunas cosas de OnlyFans, sólo para generar un poco de revuelo. Es una red social como cualquier otra. Publico sobre tenis y mi vida. No publico nada explícito, como la gente esperaría. Solo hablo de tenis”.

El contenido que Muller comparte en OnlyFans se centra en el lifestyle y en su día a día como deportista profesional. El francés ha explicado que su cuenta incluye publicaciones sobre tenis, rutinas de gimnasio, visitas a restaurantes, momentos en la playa y otros aspectos de su vida fuera de las canchas. “Uno publica lo que quiera mostrar. En mi caso, cosas de tenis, gimnasio, restaurantes, playa, lo que sea”, detalló el jugador.

Muller chocará contra Djokovic en la primera ronda de Wimbledon (REUTERS/Jorge Silva)

A pesar de que Muller no vende contenido erótico, ha reconocido que en ocasiones comparte fotografías en ropa interior, especialmente durante sesiones de masajes o procesos de recuperación tras los partidos. “Por supuesto que he recibido algunas, pero no puedo contarlas… es personal”, admitió.

Además, en dicha entrevista, el campeón del ATP 250 de Hong Kong anticipó que la presencia de tenistas en la red social crecerá durante el año: “Este año muchos tenistas van a firmar con OnlyFans. Me alegra no ser el único junto a Kyrgios”, en referencia al también tenista australiano, conocido por su personalidad mediática y su relación con la plataforma.

Ahora, el tenista de 28 años deberá medirse contra Novak Djokovic en la primera ronda de Wimbledon. Aunque este no es el único duelo que generó expectativa en el tercer Grand Slam del 2025. Jannik Sinner, número uno del mundo, buscará su primer trofeo y espera a su compatriota Luca Nardi (94°). Mientras tanto, el español Carlos Alcaraz (2°), campeón de las últimas dos ediciones, jugará con el experimentado jugador italiano Fabio Fognini (130°). Al mismo tiempo, habrá seis jugadores argentinos que participarán.