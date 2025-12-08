Tras la eliminación de Boca Juniors en el Torneo Clausura, River Plate jugará la Copa Sudamericana en 2026

Marcelo Gallardo observa el partido de River Plate. El Millonario jugará la Copa Sudamericana en 2026 (Fotobaires)

River Plate jugará la Copa Sudamericana en 2026 luego de la victoria 1-0 de Racing en La Bombonera ante Boca Juniors por las semifinales del Torneo Clausura. El Millonario tenía como única esperanza para entrar en fase previa de la Copa Libertadores la coronación de su clásico rival en el certamen nacional, pero tras la caída ante la Academia, esas chances se esfumaron por completo.

Luego de finalizar con 53 puntos en la Tabla Anual, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se ubicó cuarto detrás de Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors, que lograron las plazas directas a Libertadores por esa vía. River quedó a la espera de conseguir un boleto siendo campeón en el Clausura, pero no sucedió porque Racing lo eliminó en octavos de final. Las otras chances que tenía de entrar era que el Canalla, el Xeneize o el Bicho se llevaran el torneo. Pero todos quedaron en el camino.

Con la reciente eliminación de Boca ante Racing, River volverá a participar en la segunda copa en importancia de la Conmebol junto con Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central, hasta el momento. Quedará una plaza más que resta confirmarse si será de la Academia (en caso de no ser campeón del Clausura) o de Independiente, que ocupará el lugar de sus vecinos en caso de que coronen el próximo fin de semana.

No será la primera vez que River participe de la Copa Sudamericana, la cual obtuvo en 2014 tras eliminar a Boca en semifinales y vencer a Atlético Nacional de Colombia en la final. El Millonario también estuvo cerca del título continental en 2003, cuando perdió el duelo decisivo ante Cienciano de Perú. Además, alcanzó las semifinales en 2007 (perdió con Arsenal) y 2015 (cayó con Huracán).

River Plate jugará la Copa Sudamericana en 2026 (Fotobaires)

El ciclo de Marcelo Gallardo atraviesa una reconfiguración importante dentro del plantel. El primer paso fue la prescindir de los servicios de cuatro héroes de Madrid: Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Milton Casco y Gonzalo Pity Martínez. Estos futbolistas, símbolos de la consagración ante Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2018, buscarán nuevos rumbos tras la decisión del Muñeco de no extender sus vínculos, los cuales finalizaban en diciembre.

Estabas bajas no sólo golpean en lo futbolístico, también en lo anímico y generan cambios importantes dentro del vestuario millonario. Con la salida de Enzo Pérez, River sufre la segunda partida del capitán en dos años, aunque este cierre se dio en términos respetuosos y sin los roces públicos que marcaron situaciones anteriores como la relación entre el mendocino y Martín Demichelis. Nacho Fernández y el Pity Martínez dejaron lugares vacíos de ascendencia cotidiana: eran figuras escuchadas tanto en los entrenamientos como fuera del campo. Por su parte, Milton Casco ejercía influencia a través del ejemplo y la conducta profesional, sin necesidad de ejercer la palabra.

Las bajas no se agotan en este cuarteto de referentes. Borja y Federico Gattoni también dejarán el plantel. La dirección técnica ya le comunicó a otros nombres importantes—Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Sebastián Boselli—que deben explorar alternativas para el próximo mercado. La política de puertas abiertas para la salida de jugadores sigue vigente; nadie es intransferible de cara al nuevo año. No obstante, la salida de quienes participaron en la histórica final de Madrid representa un quiebre sensible e inmediato en la estructura interna del equipo.

Este proceso que llevará adelante el Muñeco implica una transición generacional cuya magnitud apenas comenzó a visualizarse en el cierre de año. La intención es la de bajar el promedio de edad del plantel y la directiva apunta a que en 2026 emerja una nueva camada de líderes. Será con la Copa Sudamericana como único objetivo internacional.