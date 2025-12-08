Impacto en la F1: la histórica figura que dejaría Red Bull después del título de Norris sobre Verstappen

Helmut Marko y Gianpiero Lambiase, las dos piezas claves de Red Bull que podrían sufrir cambios en sus roles (REUTERS/Shawn Thew)

Red Bull atravesó complejos altibajos durante la temporada de la Fórmula 1. La salida de Christian Horner, CEO y Director Deportivo por más de 20 años a mediados del 2025, derivó en múltiples cambios internos en la estructura austriaca. Una vez finalizadas las 24 carreras, que terminó con Max Verstappen perdiendo el título por dos puntos contra Lando Norris (McLaren) gracias a una segunda mitad de la campaña excelsa del neerlandés, el team con sede en Milton Keynes quedó envuelto en un nuevo cimbronazo por la posible salida de uno de sus arquitectos históricos: Helmut Marko, asesor ejecutivo, puso en duda su continuidad tras el Gran Premio de Abu Dhabi. Además, Gianpiero Lambiase, ingeniero de pista del holandés, cambiaría de rol de cara al 2026.

En las últimas semanas, fuentes del paddock citadas por el portal especializado The Race señalaron que la continuidad de Marko, de 82 años, está en discusión y que el propio asesor ejecutivo mantendrá conversaciones durante el invierno para decidir si permanece en su puesto. El veterano austriaco, pieza clave en la llegada de Verstappen a la F1 y en los cuatro títulos obtenidos junto a Sebastian Vettel, reconoció tras el Gran Premio de Abu Dabi que aún no tomó una decisión definitiva.

“No está en duda, lo discutiré y luego veré qué hago”, declaró Marko al medio Motorsport en el Circuito Yas Marina, subrayando la complejidad de la situación. En esta misma línea, agregó: “Es un conjunto complejo de cosas diferentes. Tengo que consultarlo con la almohada y luego veremos”.

Helmut Marko podría retirarse definitivamente de la Fórmula 1 (REUTERS/Amr Alfiky)

El posible retiro de Marko se produce en un momento en que la empresa matriz austriaca asumió un control más firme sobre la organización, principalmente después de la lucha interna que desplazó a Christian Horner y terminó con la llegada de Laurent Mekies como nuevo jefe de equipo.

“Red Bull y Marko podrían estar acercándose a una decisión mutua para que él renuncie a su participación en el equipo y se retire por completo de la F1. Se entiende que el papel de Marko en el hecho de que Kimi Antonelli recibiera más de 1.000 mensajes abusivos después de las críticas públicas de Marko hacia él en el GP de Qatar es un factor contribuyente”, remarcó The Race.

Cabe recordar que la histórica figura de Red Bull criticó al joven piloto italiano después del Gran Premio de Qatar, luego de que Lando Norris lo superara en las últimas vueltas. “Hubo dos veces en las que más o menos le hizo señas a Lando para que pasara. Fue muy obvio”, comentó Helmut Marko. Esto derivó en duras repercusiones que terminó con la FIA involucrándose en el tema, principalmente por el acoso en las redes sociales que recibió Antonelli.

Laurent Mekies, team principal del equipo, evitó dar detalles concretos, pero destacó la naturaleza dinámica de la Fórmula 1 y la necesidad de revisar constantemente la estructura del equipo. “Helmut ha sido increíble en su apoyo para ayudarnos a mejorar las cosas este año. Obviamente, él y la alta dirección tuvieron que tomar algunas decisiones bastante difíciles durante el año y, por supuesto, siempre sabemos que la F1 no es un entorno estático. Siempre se ajustan las organizaciones. Esto aplica tanto a lo técnico como a lo deportivo”, argumentó en diálogo con Motorsport.

Vale destacar que el impacto de Helmut Marko, quien también controló la Academia de Pilotos de la escudería, en Red Bull fue fundamental, especialmente en la carrera de Verstappen, a quien ofreció un asiento en la máxima categoría en 2015, cuando Mercedes pretendía que el piloto neerlandés pasara un año en GP2. Max respaldó públicamente al austriaco en momentos de presión interna, como ocurrió en Arabia Saudí el año pasado durante las disputas de poder con Horner.

Giampiero Lambiase es el ingeniero de pista de Max Verstappen desde 2015. Al mismo tiempo, a partir de 2022 también ocupal el rol de jefe de ingeniería de carreras (REUTERS/Jakub Porzycki)

Mientras tanto, el futuro de Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera de Verstappen, también está en el aire. Tras un año que habría sido difícil en el plano personal, que le obligó a ausentarse en las rondas de Austria y Bélgica —donde Simon Rennie ocupó su lugar—, el rol específico del británico para la próxima temporada aún no ha sido definido. Hay que destacar que se puso a llorar una vez que terminó el GP de Abu Dhabi, algo que reforzó las especulaciones.

“Si el equipo encuentra un ingeniero de carrera adecuado para Verstappen y una estructura con la que todas las partes estén de acuerdo, Lambiase podría potencialmente retirarse de sus funciones de ingeniero de carrera y continuar en Red Bull en un puesto más alto, aparentemente aún en pista”, explicó Motorsport.

Los expertos de Red Bull insisten en que no se ha tomado ninguna decisión y advierten sobre la conveniencia de evitar resoluciones precipitadas en un periodo tan delicado. Verstappen, al referirse a la situación de Lambiase tras la carrera en Yas Marina, expresó: “Ha sido un año muy emotivo. Olvídense de los resultados de este año y no quiero entrar en demasiados detalles, pero ha sido difícil. Estoy muy contento de poder trabajar con alguien tan apasionado. Claro que es mi ingeniero de carrera, pero lo considero un amigo. Hemos vivido muchas experiencias emotivas juntos y hemos alcanzado logros fantásticos”.

El neerlandés añadió sobre su colaborador: “Seguro que se emocionó un poco después de la bandera. Así que tengo muchas ganas de irme de aquí y ponerme al día con él, porque a veces no ha sido fácil para él. Estoy muy orgulloso de poder trabajar con alguien tan bueno. Un ejemplo perfecto de alguien que nunca se rindió esta temporada, incluso en los momentos difíciles”.

Con este panorama, Red Bull se prepara para una nueva etapa en 2026, cuando debutará como fabricante de motores y suministrará propulsores tanto a los Racing Bulls como a sus propios equipos. La estructura de liderazgo y la composición del equipo técnico y deportivo serán objeto de revisión durante el invierno, en un proceso que podría marcar el final de una era para figuras como Helmut Marko y redefinir el papel de Gianpiero Lambiase dentro de la organización. Vale destacar que el otro cambio estuvo relacionado con las butacas, ya que Isack Hadjar reemplazará a Yuki Tsunoda y será el compañero de Max Verstappen.