Crece el escándalo en la F1 por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en Qatar: el piloto de Mercedes recibió amenazas de muerte

Kimi Antonelli recibió una ola de amenazas de muerte y mensajes de odio tras el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. Más de 1.100 mensajes abusivos, incluidas agresiones homofóbicas, inundaron sus redes sociales en menos de 24 horas, después de que miembros de Red Bull insinuaran que había dejado pasar deliberadamente a Lando Norris para beneficiar al piloto de McLaren (4° lugar), líder del campeonato en la previa de la definición en el GP de Abu Dhabi.

Ante la magnitud del acoso, Mercedes anunció la recopilación de pruebas y la solicitud de intervención de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), mientras que la estructura de la bebida energiante reconoció que los dichos tras la competencia en el circuito internacional de Lusail fueron incorrectos.

El origen de la controversia se remonta a una maniobra en la última parte de la carrera en el trazado de Medio Oriente. Antonelli, que luchaba por el podio frente a Carlos Sainz, perdió el control de su monoplaza en la curva 10 luego de un escenario complicado en la novena, lo que permitió a Norris adelantarlo y obtener una ventaja clave en la lucha por el campeonato. El propio Antonelli explicó: “En la novena curva tuve un momento tremendo y casi me caigo de la pista, así que me salí y perdí la posición ante Lando (en la décima), lo cual fue muy molesto. Entré un poco más rápido que en la vuelta anterior; obviamente y perdí la parte trasera de repente. No me lo esperaba”.

Durante la carrera, el ingeniero de Max Verstappen sugirió por radio que Antonelli “parecía haberlo dejado pasar”. Tras la competencia, Helmut Marko, asesor de Red Bull, declaró que había sido “demasiado obvio” que el piloto de Mercedes había “saludado para dejar pasar” a Norris. Estas declaraciones se propagaron rápidamente y desencadenaron una ola de ataques contra Antonelli, quien, como reacción, optó por dejar su foto de perfil completamente negra en redes sociales en un claro signo de rechazoo frente a los mensajes de odio en su contra.

Según un análisis de medios especializados como Planet F1 y Motorsport, se puede ver tanto en la telemetría como en las imágenes on board que la versión del piloto es real, ya que el aire sucio sumado a la situación de los neumáticos calientes provocaron que el italiano perdiera el tren trasero de su Mercedes en una zona crítica del circuito.

La escalada de hate digital fue inmediata y de una magnitud inusual. Según registros internos de Mercedes, el volumen de mensajes abusivos dirigidos a Antonelli representó un aumento del 1.100% respecto a un domingo habitual. Además, otros 330 comentarios de tono similar llegaron a las cuentas oficiales del equipo. Las agresiones incluyeron amenazas de muerte y ataques personales, lo que encendió las alarmas sobre la toxicidad en el entorno digital de la Fórmula 1.

Ante esta situación, Mercedes decidió actuar institucionalmente y llevará el caso ante la FIA, que promueve la campaña United Against Online Abuse, aunque hasta el momento no ha emitido una respuesta pública sobre el incidente. Por su parte, Red Bull publicó un comunicado en el que reconoció que sus comentarios previos y posteriores al GP de Qatar, que sugerían que Antonelli permitió el adelantamiento de Norris, eran “claramente incorrectos”.

“La repetición muestra a Antonelli perdiendo momentáneamente el control de su coche, lo que permitió que Norris lo adelantara. Lamentamos sinceramente que esto haya provocado que Kimi recibiera insultos en línea”. No obstante, la disculpa explícita solo llegó de parte de Marko, quien pidió perdón por separado ante un medio alemán.

En el medio de las especulaciones, el jefe de Mercedes Toto Wolff respondió con dureza a las insinuaciones de Red Bull. “¡Bendito sea, Helmut! ¿Cómo se puede ser tan descerebrado para decir algo así? Esto es una completa tontería, me deja alucinado incluso con oírlo. Estamos luchando por el segundo puesto en el campeonato de Constructores, lo cual es importante para nosotros. Kimi luchaba por un posible tercer lugar en la carrera. O sea, ¿qué tan ingenuo puedes ser para decir algo así? Y me molesta. Me molesta el error del final. Me molestan otros errores. Y luego oír semejante disparate me deja alucinado”, expresó la cara de las Flechas de Plata en la F1, quien también confrontó a Gianpiero Lambiase, ingeniero de Verstappen, por sus comentarios en la radio. El directivo explicó que la situación se aclaró en persona tras la carrera.

El contexto competitivo intensificó la polémica. El GP de Qatar se disputó en la antesala de la definición del campeonato en Abu Dhabi, con Norris, Verstappen y Oscar Piastri en plena lucha por el título. El adelantamiento de Norris a Antonelli no solo le aseguró el cuarto puesto en la carrera, sino que le otorgó una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen de cara a la última cita del año. La tensión entre Red Bull y Mercedes, histórica en la Fórmula 1, se vio amplificada por el incidente y por el recuerdo de un choque previo entre Antonelli y Verstappen en Austria, mencionado por Marko como antecedente.

Antonelli, debutante en la máxima categoría en 2025 y considerado una de las mayores promesas del programa junior de Mercedes, ya había sumado puntos en varias carreras y protagonizado duelos directos con pilotos experimentados como Sainz, Fernando Alonso y Sergio Pérez. Su rápida adaptación y actuaciones destacadas lo posicionaron como un competidor sólido en su primera temporada y por esa razón fue confirmado en la alineación de Mercedes junto a Geroge Russell rumbo a la temporada 2026.

“Los comentarios realizados antes e inmediatamente después del GP de Catar, que sugieren que el piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, permitió deliberadamente que Lando Norris lo adelantara, son claramente incorrectos. La repetición muestra a Antonelli perdiendo momentáneamente el control de su coche, lo que permitió que Norris lo adelantara. Lamentamos sinceramente que esto haya provocado que Kimi recibiera insultos en línea”.