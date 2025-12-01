Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

El desenlace del Gran Premio de Qatar estuvo marcado por una nueva escalada en la tensión entre Red Bull y Mercedes, luego de que Helmut Marko acusara a Kimi Antonelli de favorecer a Lando Norris en la última vuelta, lo que provocó una respuesta contundente de Toto Wolff. La controversia se sumó a una carrera ya alterada por el accidente entre Pierre Gasly y Nico Hülkenberg, que obligó a los equipos a replantear sus estrategias y dejó a Red Bull en una posición ventajosa frente a McLaren.

El momento decisivo se produjo cuando Norris, tras varios intentos utilizando el DRS, logró adelantar a Antonelli en la última vuelta. Este avance no solo le permitió al piloto británico asegurar el cuarto puesto, sino que también le otorgó una ventaja de 12 puntos sobre Max Verstappen de cara a la definición en Abu Dhabi.

La maniobra se concretó después de que Antonelli, al volante de Mercedes, cometiera un error en la décima curva tras haber tenido un momento complicado en la novena, lo que le hizo perder el control y ceder la posición.

Helmut Marlo acusó a Antonelli por la maniobra (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El propio Antonelli relató el incidente sin buscar polémica: “En la novena curva tuve un momento tremendo y casi me caigo de la pista, así que me salí y perdí la posición ante Lando (en la décima), lo cual fue muy molesto. Entré un poco más rápido que en la vuelta anterior; obviamente y perdí la parte trasera de repente. No me lo esperaba”, dijo el piloto italiano a Motorsport.com.

Esta explicación, marcada por la diplomacia, contrastó con la interpretación de Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, quien sugirió que Antonelli había facilitado el adelantamiento: “Hubo dos veces en las que más o menos le hizo señas a Lando para que pasara. Fue muy obvio”, declaró. El austríaco fue más allá al recordar un incidente previo. “Antonelli ahora ayuda a nuestro principal competidor, en Austria se estrelló con Verstappen en la parte trasera”, añadió, insinuando una tendencia a favorecer a McLaren en detrimento de Red Bull.

La reacción desde Mercedes no se hizo esperar. Toto Wolff, director del equipo, respondió con dureza a las acusaciones de Marko: “¡Bendito sea, Helmut! ¿Cómo se puede ser tan descerebrado para decir algo así? Esto es una completa tontería, me deja alucinado incluso con oírlo. Estamos luchando por el segundo puesto en el campeonato de Constructores, lo cual es importante para nosotros. Kimi luchaba por un posible tercer lugar en la carrera. O sea, ¿qué tan ingenuo puedes ser para decir algo así? Y me molesta. Me molesta el error del final. Me molestan otros errores. Y luego oír semejante disparate me deja alucinado”.

Toto Wolff respondió (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La tensión se trasladó al paddock, donde Wolff confrontó directamente a Gianpiero Lambiase, ingeniero de pista de Verstappen, por sus comentarios en la radio tras la carrera. Wolff explicó que la situación se aclaró en persona: “Aclaramos la situación y le expliqué que había tenido un problema en la curva anterior”, relató el jefe de Mercedes a Motorsport.com. Este intercambio cerró una jornada en la que la rivalidad entre Red Bull y Mercedes volvió a quedar expuesta, añadiendo un nuevo capítulo a la intensa lucha por el título mundial.

En el balance de la competencia, Oscar Piastri y Carlos Sainz completaron el podio, mientras Norris se quedó con el cuarto lugar tras el error de Antonelli. El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en la decimocuarta posición.