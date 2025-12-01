Deportes

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

Helmut Marko, asesor de RB, acusó al piloto de Mercedes de favorecer al británico y Toto Wolff, director de la escudería alemana, le respondió

Guardar

El desenlace del Gran Premio de Qatar estuvo marcado por una nueva escalada en la tensión entre Red Bull y Mercedes, luego de que Helmut Marko acusara a Kimi Antonelli de favorecer a Lando Norris en la última vuelta, lo que provocó una respuesta contundente de Toto Wolff. La controversia se sumó a una carrera ya alterada por el accidente entre Pierre Gasly y Nico Hülkenberg, que obligó a los equipos a replantear sus estrategias y dejó a Red Bull en una posición ventajosa frente a McLaren.

El momento decisivo se produjo cuando Norris, tras varios intentos utilizando el DRS, logró adelantar a Antonelli en la última vuelta. Este avance no solo le permitió al piloto británico asegurar el cuarto puesto, sino que también le otorgó una ventaja de 12 puntos sobre Max Verstappen de cara a la definición en Abu Dhabi.

La maniobra se concretó después de que Antonelli, al volante de Mercedes, cometiera un error en la décima curva tras haber tenido un momento complicado en la novena, lo que le hizo perder el control y ceder la posición.

Helmut Marlo acusó a Antonelli
Helmut Marlo acusó a Antonelli por la maniobra (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El propio Antonelli relató el incidente sin buscar polémica: “En la novena curva tuve un momento tremendo y casi me caigo de la pista, así que me salí y perdí la posición ante Lando (en la décima), lo cual fue muy molesto. Entré un poco más rápido que en la vuelta anterior; obviamente y perdí la parte trasera de repente. No me lo esperaba”, dijo el piloto italiano a Motorsport.com.

Esta explicación, marcada por la diplomacia, contrastó con la interpretación de Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, quien sugirió que Antonelli había facilitado el adelantamiento: “Hubo dos veces en las que más o menos le hizo señas a Lando para que pasara. Fue muy obvio”, declaró. El austríaco fue más allá al recordar un incidente previo. “Antonelli ahora ayuda a nuestro principal competidor, en Austria se estrelló con Verstappen en la parte trasera”, añadió, insinuando una tendencia a favorecer a McLaren en detrimento de Red Bull.

La reacción desde Mercedes no se hizo esperar. Toto Wolff, director del equipo, respondió con dureza a las acusaciones de Marko: “¡Bendito sea, Helmut! ¿Cómo se puede ser tan descerebrado para decir algo así? Esto es una completa tontería, me deja alucinado incluso con oírlo. Estamos luchando por el segundo puesto en el campeonato de Constructores, lo cual es importante para nosotros. Kimi luchaba por un posible tercer lugar en la carrera. O sea, ¿qué tan ingenuo puedes ser para decir algo así? Y me molesta. Me molesta el error del final. Me molestan otros errores. Y luego oír semejante disparate me deja alucinado”.

Toto Wolff respondió (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Toto Wolff respondió (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La tensión se trasladó al paddock, donde Wolff confrontó directamente a Gianpiero Lambiase, ingeniero de pista de Verstappen, por sus comentarios en la radio tras la carrera. Wolff explicó que la situación se aclaró en persona: “Aclaramos la situación y le expliqué que había tenido un problema en la curva anterior”, relató el jefe de Mercedes a Motorsport.com. Este intercambio cerró una jornada en la que la rivalidad entre Red Bull y Mercedes volvió a quedar expuesta, añadiendo un nuevo capítulo a la intensa lucha por el título mundial.

En el balance de la competencia, Oscar Piastri y Carlos Sainz completaron el podio, mientras Norris se quedó con el cuarto lugar tras el error de Antonelli. El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en la decimocuarta posición.

Temas Relacionados

Helmut MarkoToto WolffRed BullMercedesf1Fórmula 1Kimi AntonelliLando Norrisdeportes-argentina

Últimas Noticias

Con un golazo en el minuto 114, Nacional le gano 1-0 a Peñarol y se consagró campeón de Uruguay

El Bolso quebró una sequía de dos años sin títulos tras vencer a su clásico rival con un tanto de Christian Ebere

Con un golazo en el

“Te espero afuera”: el áspero cruce de Enzo Fernández con el arquero del Arsenal en el clásico de la Premier League

El volante del Chelsea se cruzó con el español David Raya, en el derbi que concluyó igualado 1 a 1 en Stamford Bridge

“Te espero afuera”: el

Faustino Oro recuperó la sonrisa: ganó y otra vez es puntero del campeonato argentino

Venció a David Gómez y llegó a la cima, con 4,5 puntos, junto a Diego Flores, quien empató con Tristán. Hoy, a las 15, la séptima rueda

Faustino Oro recuperó la sonrisa:

10 frases de Úbeda tras el triunfo ante Argentinos: la “nafta” que tiene Boca para pelear por el título y el efecto Paredes

El entrenador xeneize destacó la sexta victoria al hilo que le permitió al equipo avanzar a las semifinales del Torneo Clausura

10 frases de Úbeda tras

Tras la victoria de Boca Juniors sobre Argentinos, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura

El Xeneize se impuso por 1-0 ante el Bicho y espera por el ganador del duelo entre Racing y Tigre. Los detalles

Tras la victoria de Boca
DEPORTES
“Te espero afuera”: el

“Te espero afuera”: el áspero cruce de Enzo Fernández con el arquero del Arsenal en el clásico de la Premier League

Faustino Oro recuperó la sonrisa: ganó y otra vez es puntero del campeonato argentino

10 frases de Úbeda tras el triunfo ante Argentinos: la “nafta” que tiene Boca para pelear por el título y el efecto Paredes

Tras la victoria de Boca Juniors sobre Argentinos, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura

Por qué River necesita que Boca salga campeón del Clausura para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

TELESHOW
Valu Cervantes y Enzo Fernández,

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

El álbum de fotos de Rosalía en Buenos Aires: del atardecer en el Obelisco a la visita a La Bombonera con Trueno y Momo

El encuentro estelar de Lali Espósito con Rosalía, Úrsula Corberó y Emilia Mernes: todas las fotos

INFOBAE AMÉRICA

Steve Witkoff viajará a Moscú

Steve Witkoff viajará a Moscú para volver a reunirse con Putin tras las conversaciones con Ucrania en Florida

Estados Unidos destruyó más de 15 depósitos de armas de ISIS en el sur de Siria

Nasry “Tito” Asfura llamó a la prudencia y pidió esperar el resultado oficial antes de proclamar un ganador en Honduras

El nuevo partido británico a la izquierda del laborismo apuesta por una dirección colegiada sin parlamentarios

Von der Leyen reafirmó la plena cooperación de la Unión Europea con Ucrania durante las negociaciones con EEUU