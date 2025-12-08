Deportes

Cuándo y dónde se jugará la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

La Academia y el Pincha buscarán la gloria en Santiago del Estero. Todo lo que hay que saber de la definición del certamen

La definición del Torneo Clausura ya tiene a sus finalistas. Racing, que se impuso ante Boca por 1 a 0 en La Bombonera, se medirá con Estudiantes, que en la tarde del lunes que quedó con el clásico platense que se disputó en el Bosque gracias al gol de Tiago Palacios.

La Liga Profesional de Fútbol resolvió los detalles del último compromiso que resolverá al campeón del semestre: la final se jugará el sábado 13 de diciembre a las 21:00 horas, según informó la organización en sus canales oficiales, y el Trofeo de Campeones, que enfrentará al ganador del Clausura frente a Platense (por su obtención del Apertura) se disputará el 20 del corriente.

El Estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, será el escenario de la definición del certamen semestral.

Una semana más tarde, el sábado 20 de diciembre, el Estadio Único de San Nicolás albergará el Trofeo de Campeones.

Racing venía de transpirar para acceder a las semifinales. En la llave anterior, la Academia y Tigre protagonizaron un duelo sin goles durante los 90 minutos reglamentarios y los dos tiempos suplementarios. La resolución llegó desde el punto penal, con los albicelestes imponiéndose por 4-2 y asegurando su lugar en semifinales. El equipo orientado por Costas venía de eliminar a River Plate en un partido que se resolvió en los minutos finales con un marcador de 3-2, lo que reforzó su condición de candidato.

Además, la entidad de Avellaneda atraviesa un presente histórico porque el equipo femenino que dirige Héctor Bracamonte también consiguió el acceso a la definición del certamen, y el próximo miércoles chocará ante Belgrano, que en su compromiso eliminó a River. En el primer duelo frente al Pirata que se desarrollará en el Cilindro desde las 20 (con entrada libre y gratuita a los sectores B y C) se realizará una colecta solidaria en vísperas de las fiestas de fin de año: en diversos puntos de la cancha se recibirán alimentos no perecederos -en especial, los que resultan habituales en la mesa navideña- y juguetes para que más familias tengan una celebración al alcance. La revancha, en tanto, será el domingo en Córdoba.

Por su parte, el combinado liderado por Eduardo Domínguez buscará la gloria tras haber superado a Gimnasia en el Bosque. El camino de Estudiantes hacia la final se dio después de la angustiosa clasificación a los playoff, donde eliminó a Rosario Central en el Gigante de Arroyito y a Central Córdoba de Santiago del Estero en el norte. En la fase inicial, el Pincha se quedó con el último boleto de la Zona B, al adjudicarse el octavo puesto con 21 unidades celebrando resultados ajenos, dado que Belgrano, Huracán, Banfield y Defensa y Justicia no pudieron ganar sus últimos compromisos y favorecieron el destino de Estudiantes.

En los registros oficiales, el historial entre el León y la Academia ofrece 175 enfrentamientos, de los cuales 68 concluyeron con triunfos albicelestes, 65 fueron victorias platenses y empataron en 42 oportunidades.

