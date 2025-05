La historia de amor entre Lando Norris y la modelo Magui Corceiro que hizo furor en Mónaco: las fotos que confirman su relación

La actriz lusa estuvo presente en el paddock

El Gran Premio de Mónaco de este año no solo destacó por la emocionante competencia en la pista, sino también por los acontecimientos fuera de ella. Lando Norris, piloto de McLaren, se llevó los reflectores al asegurarse la pole position y ganar la carrera, consolidando así su primera victoria en el prestigioso circuito de Montecarlo. No obstante, su desempeño no fue el único foco de atención; su vida personal también capturó el interés de los espectadores.

En el corazón de Mónaco, una figura familiar estuvo presente apoyando al joven piloto británico: Margarida Corceiro, actriz y modelo portuguesa. La influencer apareció en los boxes de McLaren, lo que avivó rumores sobre un posible romance con Norris. Durante la transmisión, se la pudo observar celebrando junto a los padres de Norris su destacada actuación. Esta aparición conjunta fue remarcada por los fanáticos, quienes rápidamente compartieron imágenes en sus cuentas personales.

Una de ellas, incluso publicó un posteo en el que remarcaba que la joven se encontraba en el palco junto a Lily Zneimer, la pareja de Oscar Piastri.

La modelo también se había convertido en tendencia en las redes sociales el día anterior, cuando las cámaras la mostraron sonriente al ver el espectacular desenlace de la Q3 que le dio la pole al británico por encima de Charles Leclerc.

Las parejas de Piastri y Norris, juntas

Corceiro y Norris habían sido relacionados previamente cuando se les vio juntos en la final del Masters de Montecarlo 2024. En esa ocasión, disfrutaron del partido entre Stéfanos Tsitsipás y Casper Ruud. Meses antes de esta aparición, la modelo había declarado: “Estoy ahora mismo soltera”, en un aparente intento de disipar especulaciones sobre infidelidades hacia su entonces pareja, el futbolista portugués Joao Félix.

A pesar de sus declaraciones, los rumores persistieron. Estos alcanzaron un nuevo pico tras la revelación de escenas de la serie Drive to Survive, de Netflix. En la séptima temporada del reality, que se estrenó recientemente, se muestra a Norris y Corceiro compartiendo un momento especial en el circuito de Yas Marina, Abu Dabi. Capturado por las cámaras, el británico besó a Corceiro en la mejilla mientras sostiene su trofeo, celebrando su victoria y el título de constructores de McLaren.

Corceiro, con cerca de dos millones de seguidores en Instagram, no solo se destaca por su relación con Norris. Su carrera como actriz incluye su participación en la serie de ciencia ficción Punto Nemo, disponible en Prime Video, donde comparte escena con talentos como Óscar Jaenada y Alba Flores. También ha trabajado en Citas Barcelona y ha sido imagen de marcas internacionales como Armani Beauty y Vichy. Además, en 2022, se sumó como socia a Missus, una firma de trajes de baño, consolidando su influencia en el mundo de la moda.

Corceiro junto a la familia de Norris en Mónaco (Reuters)

En cuanto a Norris, su desempeño en la pista ha sido notable esta temporada, situándose segundo en la tabla de clasificación de pilotos de la Fórmula 1 con 158 puntos, a solo 3 del líder, su compañero de equipo Oscar Piastri. La siguiente cita en su calendario es el Gran Premio de España, donde buscará continuar su racha ganadora y desafiar el liderazgo de Piastri.

El GP de Mónaco 2025 no solo marcó un hito en la carrera de Lando Norris, sino también en su vida personal, puesto que, a pesar de los rumores y especulaciones, las apariciones públicas han comenzado a contar una historia diferente. Tanto Norris como Corceiro continúan avanzando en sus respectivas carreras, atrayendo la atención de fanáticos y medios a partes iguales. Este es solo un capítulo más en la evolución de una relación que, aunque discreta, capta la fascinación del público. Los aficionados tendrán el ojo puesto en España y estarán atentos a una nueva aparición de la actriz lusa en los boxes de McLaren.

