FIFA confirmó el fixture completo del Mundial 2026: días, horarios y sedes de todos los partidos

Se publicó el cronograma oficial para la fase de grupos y el resto de la competición

Calendario confirmado y completo para
Calendario confirmado y completo para la próxima Copa del Mundo (REUTERS/Carlos Barria)

En la jornada de ayer se sortearon los grupos del Mundial 2026, pero la FIFA recién hoy confirmó la agenda oficial con las sedes, días y horarios de cada país. Ahora sí quedó determinado el calendario con los estadios y recorridos que tendrán que hacer los protagonistas, después de algunos ajustes realizados por las autoridades del ente que rige al fútbol internacional en las últimas horas.

El sorteo del Mundial 2026 definió las 12 zonas en las que se distribuirán los 48 seleccionados que competirán en la próxima Copa del Mundo, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. El torneo, que introduce una estructura inédita para priorizar el descanso de los equipos y la logística de los aficionados, contempla tres días de pausa antes de 103 de los 104 partidos. La gran final se celebrará el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de New Jersey, Nueva York, mientras que el partido por el tercer puesto tendrá lugar en Miami.

En cuanto a la fase de grupos, los únicos equipos que conocían de antemano su calendario y ubicación eran los anfitriones. México abrirá el torneo el jueves 11 de junio en el estadio Ciudad de México (popularmente conocido como el Azteca), enfrentando a Sudáfrica por el Grupo A. Canadá debutará el viernes 12 de junio en Toronto (Grupo B) contra un rival a definir que podría ser Italia, mientras que Estados Unidos hará lo propio ese mismo día en Los Ángeles (Grupo D) ante Paraguay. Estos tres equipos tienen asegurada su presencia en territorio local durante la primera fase.

Todavía quedan seis cupos por definirse, que se resolverán en los repechajes de marzo del próximo año. Cuatro plazas corresponden a Europa y dos al repechaje internacional. En el caso internacional, la República Democrática del Congo disputará su clasificación contra el ganador del cruce entre Nueva Caledonia y Jamaica, mientras que Irak espera por el vencedor entre Surinam y Bolivia. En la eliminatoria europea competirán Italia, Irlanda del Norte, Ucrania, Suecia, Turquía, Rumania, Dinamarca, Macedonia del Norte, Gales, Bosnia y Herzegovina, Polonia, Albania, Eslovaquia, Kosovo, República Checa y República de Irlanda.

EL CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL 2026 (horarios del Este de Estados Unidos)

  • Fase de grupos

Jueves, 11 de junio 2026

15:00 México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

22:00 Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio 2026

15:00 Canadá vs. Europa A – Grupo B - Toronto Stadium

21:00 Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio 2026

18:00 Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium

00:00 Australia vs. Europa C – Grupo D - BC Place Vancouver

21:00 Haití vs. Escocia – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium

15:00 Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium

Domingo, 14 de junio 2026

13:00 Alemania vs. Curazao – Grupo E - Philadelphia Stadium

19:00 Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Houston Stadium

16:00 Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium

22:00 Europa B vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

12:00 España vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium

18:00 Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Atlanta Stadium

15:00 Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Los Angeles Stadium

21:00 Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Seattle Stadium

Martes, 16 de junio 2026

15:00 Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium

18:00 Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium

21:00 Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

00:00 Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles, 17 de junio 2026

16:00 Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium

19:00 Ghana vs. Panamá – Grupo L - Dallas Stadium

13:00 Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K - Houston Stadium

22:00 Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio 2026

12:00 Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium

15:00 Suiza vs. Europa A – Grupo B - Los Angeles Stadium

18:00 Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver

21:00 México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio 2026

21:00 Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium

18:00 Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium

00:00 Europa C vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

15:00 Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium

Sábado, 20 de junio 2026

16:00 Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium

20:00 Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium

13:00 Países Bajos vs. Europa B – Grupo F - Houston Stadium

00:00 Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio 2026

12:00 España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Miami Stadium

18:00 Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium

15:00 Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium

21:00 Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

17:00 Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

20:00 Noruega vs. Senegal – Grupo I - Philadelphia Stadium

13:00 Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium

23:00 Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Martes, 23 de junio 2026

16:00 Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium

19:00 Panamá vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium

13:00 Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium

22:00 Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

18:00 Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium

18:00 Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium

15:00 Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver

15:00 Europa A vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium

21:00 Europa D vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

21:00 Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

16:00 Ecuador vs. Alemania – Grupo E - Philadelphia Stadium

16:00 Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - New York New Jersey Stadium

19:00 Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Dallas Stadium

19:00 Japón vs. Europa B – Grupo F - Kansas City Stadium

22:00 Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium

22:00 Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Viernes, 26 de junio 2026

15:00 Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium

15:00 Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I - Toronto Stadium

23:00 Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - Seattle Stadium

23:00 Egipto vs. Irán – Grupo G - BC Place Vancouver

20:00 Uruguay vs. España – Grupo H - Houston Stadium

20:00 Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Estadio Guadalajara

Sábado, 27 de junio 2026

17:00 Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium

17:00 Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium

22:00 Jordania vs. Argentina – Grupo J - Kansas City Stadium

22:00 Argelia vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium

19:30 Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium

19:30 Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium

  • 16avos de final

Domingo, 28 de junio 2026

Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium

Lunes, 29 de junio 2026

Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium

Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey

Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium

Martes, 30 de junio 2026

Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium

Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium

Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México

Miércoles, 1 de julio 2026

Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium

Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium

Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium

Jueves, 2 de julio 2026

Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium

Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium

Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio 2026

Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium

Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium

Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium

  • Octavos de final

Sábado, 4 de julio 2026

Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium

Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium

Domingo, 5 de julio 2026

Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium

Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México

Lunes, 6 de julio 2026

Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium

Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium

Martes, 7 de julio 2026

Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium

Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver

  • Cuartos de final

Jueves, 9 de julio 2026

Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium

Viernes, 10 de julio 2026

Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium

Sábado, 11 de julio 2026

Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium

Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium

  • Semifinales

Martes, 14 de julio 2026

15:00 Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium

Miércoles, 15 de julio 2026

15:00 Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium

  • Partido por el tercer puesto

Sábado, 18 de julio 2026

17:00 Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium

  • Final del Mundial 2026

Domingo, 19 de julio 2026

15:00 Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa D.

Grupo B: Canadá, Europa A, Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa D.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa B y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

*Referencias:

Europa A: Italia/Irlanda del Norte o Gales/Bosnia y Herzegovina

Europa B: Ucrania/Suecia o Polonia/Albania

Europa C: Turquía/Rumania o Eslovaquia/Kosovo

Europa D: Dinamarca/Macedonia del Norte o República Checa/República de Irlanda

Repechaje 1: Nueva Caledonia/Jamaica o República Democrática del Congo

Repechaje 2: Surinam/Bolivia o Irak

