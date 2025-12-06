FIFA confirmó el fixture completo del Mundial 2026: días, horarios y sedes de todos los partidos

En la jornada de ayer se sortearon los grupos del Mundial 2026, pero la FIFA recién hoy confirmó la agenda oficial con las sedes, días y horarios de cada país. Ahora sí quedó determinado el calendario con los estadios y recorridos que tendrán que hacer los protagonistas, después de algunos ajustes realizados por las autoridades del ente que rige al fútbol internacional en las últimas horas.
El sorteo del Mundial 2026 definió las 12 zonas en las que se distribuirán los 48 seleccionados que competirán en la próxima Copa del Mundo, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. El torneo, que introduce una estructura inédita para priorizar el descanso de los equipos y la logística de los aficionados, contempla tres días de pausa antes de 103 de los 104 partidos. La gran final se celebrará el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de New Jersey, Nueva York, mientras que el partido por el tercer puesto tendrá lugar en Miami.
En cuanto a la fase de grupos, los únicos equipos que conocían de antemano su calendario y ubicación eran los anfitriones. México abrirá el torneo el jueves 11 de junio en el estadio Ciudad de México (popularmente conocido como el Azteca), enfrentando a Sudáfrica por el Grupo A. Canadá debutará el viernes 12 de junio en Toronto (Grupo B) contra un rival a definir que podría ser Italia, mientras que Estados Unidos hará lo propio ese mismo día en Los Ángeles (Grupo D) ante Paraguay. Estos tres equipos tienen asegurada su presencia en territorio local durante la primera fase.
Todavía quedan seis cupos por definirse, que se resolverán en los repechajes de marzo del próximo año. Cuatro plazas corresponden a Europa y dos al repechaje internacional. En el caso internacional, la República Democrática del Congo disputará su clasificación contra el ganador del cruce entre Nueva Caledonia y Jamaica, mientras que Irak espera por el vencedor entre Surinam y Bolivia. En la eliminatoria europea competirán Italia, Irlanda del Norte, Ucrania, Suecia, Turquía, Rumania, Dinamarca, Macedonia del Norte, Gales, Bosnia y Herzegovina, Polonia, Albania, Eslovaquia, Kosovo, República Checa y República de Irlanda.
EL CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL 2026 (horarios del Este de Estados Unidos)
- Fase de grupos
Jueves, 11 de junio 2026
15:00 México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
22:00 Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 12 de junio 2026
15:00 Canadá vs. Europa A – Grupo B - Toronto Stadium
21:00 Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium
Sábado, 13 de junio 2026
18:00 Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium
00:00 Australia vs. Europa C – Grupo D - BC Place Vancouver
21:00 Haití vs. Escocia – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium
15:00 Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium
Domingo, 14 de junio 2026
13:00 Alemania vs. Curazao – Grupo E - Philadelphia Stadium
19:00 Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Houston Stadium
16:00 Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium
22:00 Europa B vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey
Lunes, 15 de junio 2026
12:00 España vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium
18:00 Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Atlanta Stadium
15:00 Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Los Angeles Stadium
21:00 Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Seattle Stadium
Martes, 16 de junio 2026
15:00 Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium
18:00 Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium
21:00 Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium
00:00 Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Miércoles, 17 de junio 2026
16:00 Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium
19:00 Ghana vs. Panamá – Grupo L - Dallas Stadium
13:00 Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K - Houston Stadium
22:00 Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México
Jueves, 18 de junio 2026
12:00 Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium
15:00 Suiza vs. Europa A – Grupo B - Los Angeles Stadium
18:00 Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver
21:00 México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 19 de junio 2026
21:00 Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium
18:00 Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium
00:00 Europa C vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
15:00 Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium
Sábado, 20 de junio 2026
16:00 Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium
20:00 Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium
13:00 Países Bajos vs. Europa B – Grupo F - Houston Stadium
00:00 Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey
Domingo, 21 de junio 2026
12:00 España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Miami Stadium
18:00 Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium
15:00 Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium
21:00 Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver
Lunes, 22 de junio 2026
17:00 Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
20:00 Noruega vs. Senegal – Grupo I - Philadelphia Stadium
13:00 Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium
23:00 Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Martes, 23 de junio 2026
16:00 Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium
19:00 Panamá vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium
13:00 Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium
22:00 Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K - Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio 2026
18:00 Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium
18:00 Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium
15:00 Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver
15:00 Europa A vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium
21:00 Europa D vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México
21:00 Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey
Jueves, 25 de junio 2026
16:00 Ecuador vs. Alemania – Grupo E - Philadelphia Stadium
16:00 Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - New York New Jersey Stadium
19:00 Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Dallas Stadium
19:00 Japón vs. Europa B – Grupo F - Kansas City Stadium
22:00 Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium
22:00 Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Viernes, 26 de junio 2026
15:00 Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium
15:00 Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I - Toronto Stadium
23:00 Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - Seattle Stadium
23:00 Egipto vs. Irán – Grupo G - BC Place Vancouver
20:00 Uruguay vs. España – Grupo H - Houston Stadium
20:00 Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Estadio Guadalajara
Sábado, 27 de junio 2026
17:00 Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
17:00 Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium
22:00 Jordania vs. Argentina – Grupo J - Kansas City Stadium
22:00 Argelia vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium
19:30 Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium
19:30 Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium
- 16avos de final
Domingo, 28 de junio 2026
Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium
Lunes, 29 de junio 2026
Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium
Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey
Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium
Martes, 30 de junio 2026
Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium
Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium
Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México
Miércoles, 1 de julio 2026
Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium
Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium
Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium
Jueves, 2 de julio 2026
Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium
Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium
Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver
Viernes, 3 de julio 2026
Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium
Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium
Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium
- Octavos de final
Sábado, 4 de julio 2026
Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium
Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium
Domingo, 5 de julio 2026
Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium
Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México
Lunes, 6 de julio 2026
Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium
Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium
Martes, 7 de julio 2026
Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium
Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver
- Cuartos de final
Jueves, 9 de julio 2026
Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium
Viernes, 10 de julio 2026
Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium
Sábado, 11 de julio 2026
Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium
Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium
- Semifinales
Martes, 14 de julio 2026
15:00 Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium
Miércoles, 15 de julio 2026
15:00 Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium
- Partido por el tercer puesto
Sábado, 18 de julio 2026
17:00 Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium
- Final del Mundial 2026
Domingo, 19 de julio 2026
15:00 Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium
LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa D.
Grupo B: Canadá, Europa A, Qatar y Suiza
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa D.
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa B y Túnez.
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
*Referencias:
Europa A: Italia/Irlanda del Norte o Gales/Bosnia y Herzegovina
Europa B: Ucrania/Suecia o Polonia/Albania
Europa C: Turquía/Rumania o Eslovaquia/Kosovo
Europa D: Dinamarca/Macedonia del Norte o República Checa/República de Irlanda
Repechaje 1: Nueva Caledonia/Jamaica o República Democrática del Congo
Repechaje 2: Surinam/Bolivia o Irak