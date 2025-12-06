Deportes

Los grupos más difíciles y los más accesibles que le tocaron a la selección argentina en los Mundiales según el Ranking FIFA

La Copa del Mundo del 2026 tendrá los rivales con peor posición en promedio desde que se utiliza este método de medición

Los grupos del Mundial 2026
Los grupos del Mundial 2026 tras el sorteo (Foto: Reuters)

La selección argentina ya conoce a sus tres rivales del Grupo J para el Mundial 2026 y será el más favorable en los papeles desde que se utiliza el Ranking FIFA para conocer los niveles de cada representativo de los países.

Tomando como única referencia la posición de cada uno de los rivales en el Ranking FIFA al momento del sorteo de las respectivas Copas del Mundo, el Grupo J que ocupará la Albiceleste en el 2026 será el más accesible bajo esos parámetros y cálculos que realiza la Casa Madre del fútbol mundial. La primera edición con 48 países en la historia emparejará a una Selección que llega como 2ª del Ranking Mundial de FIFA –perdió la cima en manos de España meses atrás– junto con Austria (24°), Argelia (35°) y Jordania (66°).

Es el promedio de posiciones más alto en las zonas para Argentina desde que se realiza el Ranking FIFA, teniendo en cuenta que en 1992 se instauró esta medición pero que en 2018 se modificó el método de cálculo para que a partir de ese momento “un equipo débil que gana a un equipo fuerte gane más puntos que un equipo fuerte que derrota a un equipo débil”.

En tres ocasiones, Argentina compartió grupo con selecciones ubicadas en el Top 10 del ranking: Inglaterra (10°) en 2002, Países Bajos (3°) en 2006 y México (9°) en Qatar 2022. Además, en dos oportunidades enfrentó a rivales mejor posicionados en el ranking, como Japón en 1998 y Países Bajos en 2006, aunque mantuvo la condición de cabeza de serie por los criterios de la época.

Teniendo en cuenta las diferencias de criterios para medir los niveles de las selecciones en cada año, el promedio del Ranking FIFA de cada sorteo desde que se utiliza este criterio marca que el 2026 contará con equipos ubicados alrededor del 41° lugar, la posición más baja en la zona desde Brasil 2014 (promedio del 39° puesto). Como contracara, Corea-Japón 2002 estuvo en torno al 22° lugar de los tres equipos y EE.UU. 1994 contó con representativos cercano al 23° puesto.

Argentina integrará el Grupo J
Argentina integrará el Grupo J del Mundial 2026 con Argelia, Austria y Jordania

La Copa del Mundo 2026 fue la novena edición en la que el Ranking FIFA determinó –con mayor o menor injerencia– la conformación de los bombos para el sorteo de grupos. En esta ocasión, los seis equipos provenientes de los Repechajes fueron ubicados directamente en el Bombo 4, sin importar su posición en el ranking, lo que permitirá la presencia de selecciones tan dispares como Italia (12°) y Nueva Caledonia (149°).

Desde la implementación del Ranking FIFA en 1992, el primer sorteo que parámetro fue el de Estados Unidos 1994, realizado el 19 de diciembre de 1993. En esa edición, Argentina ocupó el 9° puesto y fue cabeza de serie en el grupo D, junto a Nigeria (16°), Bulgaria (23°) y Grecia (32°).

El grupo más exigente para Argentina se registró en Corea-Japón 2002, donde compartió zona con Inglaterra (10°), Suecia (16°) y Nigeria (40°), quedando eliminada en la fase de grupos tras una victoria, una derrota y un empate. En contraste, el sorteo más accesible hasta el del 2026 había sido el de Brasil 2014, con Bosnia (26°), Nigeria (42°) e Irán (51°) como rivales, parada previa del equipo hasta avanzar a la final.

En la edición de Francia 1998, el torneo se amplió a 32 selecciones y el sorteo se realizó en Marsella el 4 de diciembre de 1997. Argentina fue cabeza de serie en el Bombo 1 pese a figurar 19ª en el ranking, debido al promedio de sus actuaciones en los tres mundiales anteriores. Integró el grupo D junto a Japón (18°), Croacia (21°) y Jamaica (39°).

Durante el sorteo de Alemania 2006, celebrado en Leipzig el 9 de diciembre de 2005, la Albiceleste llegó como 4ª en el ranking y fue cabeza de serie en el grupo C, enfrentando a Países Bajos (), Costa de Marfil (41°) y Serbia y Montenegro (47°). El equipo avanzó como líder de grupo y fue eliminado en cuartos de final por Alemania en penales.

En Sudáfrica 2010, el sorteo del 3 de diciembre de 2009 ubicó a Argentina en el grupo B con Grecia (16°), Nigeria (32°) y Corea del Sur (48°). El equipo ganó sus tres partidos de grupo y fue eliminado en cuartos tras perder 0-4 ante Alemania.

La actualización de criterios en el Ranking FIFA en junio de 2018, tras más de dos años de revisiones, estableció que una victoria de un equipo débil sobre uno fuerte otorgaría más puntos que el resultado inverso. Bajo este sistema, en el sorteo de Rusia 2018 realizado en Moscú, Argentina fue cabeza de serie en el grupo D junto a Croacia (18°), Islandia (21°) y Nigeria (41°). El combinado nacional llegó a octavos de final tras una ajustada victoria 2-1 sobre Nigeria, pero fue eliminado por Francia con un marcador de 4-3.

LOS GRUPOS DE ARGENTINA DESDE QUE SE REALIZA EL RANKING FIFA

Mundial 1994: Argentina (9°), Nigeria (16°), Bulgaria (23°) y Grecia (32°)

Mundial 1998: Argentina (19°), Japón (18°) Croacia (21°) y Jamaica (39°)

Mundial 2002: Argentina (2°), Inglaterra (10°), Suecia (16°) y Nigeria (40°)

Mundial 2006: Argentina (4°), Países Bajos (3°), Costa de Marfil (41°) y Serbia y Montenegro (47°)

Mundial 2010: Argentina (6°), Grecia (16°), Nigeria (32°) y Corea del Sur (48°)

Mundial 2014: Argentina (2°), Bosnia y Herzegovina (26°), Nigeria (42°) e Irán (51°)

Mundial 2018: Argentina (4°), Croacia (18°), Islandia (21°) y Nigeria (41°)

Mundial 2022: Argentina (4°), México (9°), Polonia (26°) y Arabia Saudita (49°)

Mundial 2026: Argentina (2°), Austria (24°), Argelia (35°) y Jordania (66°)

* Se tomó como parámetro la última o anteúltima actualización del Ranking FIFA antes de cada sorteo

Los grupos del Mundial 2026
Los grupos del Mundial 2026

