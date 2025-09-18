Argentina perdió el liderazgo del ranking FIFA y cortó la mejor racha de su historia al frente de la clasificación mundial

Tras la derrota contra Ecuador, Argentina cedió el primer lugar del ranking FIFA (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

La caída por 1 a 0 frente a Ecuador en Guayaquil significó para la selección argentina no solo finalizar las Eliminatorias Sudamericanas con una derrota, sino también el final de una extensa racha como número 1 en el ranking FIFA. En la nueva publicación del sistema creado por el ente rector del fútbol mundial publicado este 18 de septiembre, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni dejó el liderazgo que ocupaba sin interrupciones desde abril de 2023.

Tras el anuncio oficial de la FIFA, España (1875,37) es nuevo lider de la clasificación global, con Francia (1870,92) como escolta y Argentina en el tercer lugar (1870,32). En el cuarto lugar se mantiene Inglaterra, mientras que Portugal subió un lugar y ahora está en el 5° puesto.

Este relevo en la punta responde al funcionamiento propio del ranking, basado en el modelo de cálculo Elo, diseñado para ponderar el desempeño actual de las selecciones de acuerdo a sus resultados, la dificultad de los rivales y la relevancia de cada partido. Según la última actualización, Argentina acumulaba 1.885,36 puntos, España sumaba 1867,09 y Francia, subcampeona mundial, alcanzaba 1862,03 unidades. La reciente derrota con el conjunto ecuatoriano, ubicado en el puesto 23 del escalafón con 1570,68, redujo aún más la puntuación argentina, pese al triunfo obtenido días antes ante Venezuela.

El sistema Elo favorece las victorias contra selecciones mejor posicionadas y penaliza más las derrotas ante rivales de menor ránking. Por tal motivo, la caída ante Ecuador le costó a la Scaloneta varios puntos, empujando su descenso a la tercera posición, que mantendrá al menos hasta la próxima fecha internacional, cuando dispute nuevos encuentros.

Mientras tanto, el presente de España contribuye a entender el cambio en el liderazgo. El plantel dirigido por Luis de la Fuente logró resultados sobresalientes en la fecha FIFA de junio, primero superando a Bulgaria por 3-0 y luego goleando 6-0 a Turquía, sumando puntos cruciales. Francia, en tanto, venció como local a Islandia (2-1) y como visitante a Ucrania (2-0), aunque no pudo superar a España y quedó relegada al segundo escalón del ranking.

Con este desplazamiento al tercer puesto, la selección argentina pone fin a una etapa de dominio en el ranking que inició tras conquistar la Copa América y la Finalissima, consolidada con el título en el Mundial de Qatar 2022 y sostenida por los resultados con Scaloni al mando. A pesar del peso simbólico y el prestigio de encabezar la tabla oficial de FIFA, este descenso no modificará cuestiones operativas para el representativo nacional, ya que, en su condición de campeón del mundo, tiene asegurado uno de los puestos de cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026. Este privilegio también aplica para los anfitriones -Estados Unidos, México y Canadá- independientemente de su ubicación en la tabla.

La selección argentina terminó en el primer lugar de las Eliminatorias al Mundial 2026 (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

La noticia marca el final de una secuencia de 2 años, 5 meses y 12 días (del 6/4/2023 al 18/9/2025) como máximo exponente del fútbol global y abre una nueva etapa de competencia entre las selecciones de elite, donde las distancias suelen ser mínimas. Un dato destacado es que España, principal oponente de cara a los principales torneos para la Scaloneta, ha conseguido liderar simultáneamente el ranking masculino y femenino, un hecho inédito para la Roja y para la FIFA.

Justamente este situación también privó a la Albiceleste de destronar a la Roja, dueña de la cuarta mejor racha histórica en el tope del ranking. Los europeos estuvieron en la cima un total de 2 años, 9 meses y 25 días (líder desde 21/9/2011 hasta 17/7/2014).

En lo inmediato, las posibilidades de que Argentina recupere terreno estarán ligadas al rendimiento en los próximos compromisos. El equipo de Scaloni afrontará dos amistosos en octubre en EEUU: primero jugará ante Venezuela en Miami y luego se mudará a la ciudad de Chicago para enfrentar a Puerto Rico. Acto seguido, tendrá otro par de partidos en noviembre ante rivales a definir en Angola y la India. Para marzo del 2026, habrá que ver si finalmente se hace oficial la nueva edición de la Finalissima ante España, el ganador de la Eurocopa.

El nuevo movimiento en el ranking presenta otra particularidad respecto al próximo Mundial: evitaría una “maldición”. Desde la creación del ranking FIFA, ninguna selección que llegó como líder de la nómina a una Copa del Mundo pudo consagrarse campeona. El sistema, instaurado en 1992, acompañó todas las competencias globales desde el certamen organizado en Estados Unidos en 1994 y, en cada edición, el número uno fue eliminado antes de levantar el trofeo.

El ranking FIFA debutó en diciembre de 1992, aunque el método de puntaje se modificó en junio de 2018. Desde entonces, las rachas más prolongadas en la cima pertenecen a Brasil, España y Bélgica. Brasil ostenta dos récords históricos: el primero, de 6 años, 9 meses y 23 días como líder, comenzó el 21 de julio de 1994 y finalizó el 16 de mayo de 2001, cuando Francia le arrebató el primer puesto. El segundo, de 4 años, 7 meses y 11 días, se extendió desde el 3 de julio de 2002 hasta el 14 de febrero de 2007.

Alemania alcanzó el primer puesto en 1994, pero el campeonato fue para Brasil. En 1998, Brasil llegó como puntero, aunque Francia obtuvo el título. Cuatro años después, Francia aterrizó en Corea-Japón 2002 como número uno y la copa volvió a manos de Brasil.

La tendencia persistió en los siguientes certámenes. En 2006, el favorito según el ranking era Brasil, pero Italia se consagró. Para Sudáfrica 2010, nuevamente Brasil llegó en lo más alto, aunque el triunfo fue para España. En 2014, España aterrizó como líder, aunque el título fue para Alemania. Más adelante, los germanos encabezaron la tabla en 2018 y el trofeo quedó en Francia. Finalmente, para Qatar 2022, Brasil se ubicaba al tope, pero la estrella se la llevó la Argentina.

Argentina ocupa el tercer puesto del ranking FIFA

LAS MAYORES RACHAS DE LA HISTORIA

1- Brasil: 6 años, 9 meses y 23 días (líder desde 21/7/1994 hasta 16/5/2001)

2- Brasil: 4 años, 7 meses y 11 días (líder desde 3/7/2002 hasta 14/2/2007)

3- Bélgica: 3 años, 5 meses, y 6 días (líder desde 25/10/2018 hasta 31/3/2022)

4- España: 2 años, 9 meses y 25 días (líder desde 21/9/2011 hasta 17/7/2014)

5- Argentina: 2 años, 5 meses y 12 días (líder desde 6/4/2023 hasta 18/9/2025)

LOS LIDERAZGOS DE ARGENTINA

1- Argentina 2023/25 (2 años, 5 meses y 12 días del 6/4/2023 al 18/9/2025)

2- Argentina 2016/17 (11 meses y 28 días del 7/4/16 al 6/4/17)

3- Argentina 2007/08 (8 meses y 6 días del 24/10/07 al 2/7/08)

4- Argentina 2015 (3 meses y 24 días del 9/7/15 al 5/11/15)

5- Argentina 2007 (1 mes y 4 días del 14/3/07 al 18/3/07)

RANKING FIFA

1- España (1875,37 puntos)

2- Francia (1870,92)

3- Argentina (1870,32)

4- Inglaterra (1820,44)

5- Portugal (1779,55)

6- Brasil (1761,6)

7- Países Bajos (1754,17)

8- Bélgica (1739,54)

9- Croacia (1714,2)

10- Italia (1710,06)