Los clubes que más millones recaudaron tras la Copa Libertadores y la Sudamericana

Flamengo y Lanús, los que más recaudaron en sus competencias

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) estableció en 2025 un nuevo hito en la distribución de premios para los clubes participantes en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, alcanzando cifras sin precedentes en la historia de ambos certámenes. De acuerdo con información proporcionada por el ente encargado de regular este deporte en la región, las instituciones han registrado ingresos récord, impulsados por una política de reinversión.

La Copa Libertadores 2025 distribuyó un total de 209.000.000 de dólares estadounidenses entre todos sus participantes, un incremento significativo frente a los 52.200.000 dólares repartidos en 2015. Esta diferencia refleja un crecimiento del 401 por ciento en apenas una década. En la presente edición, el campeón Flamengo alcanzó la mayor suma, acumulando 33.240.000 dólares, seguido por el subcampeón Palmeiras, que recibió 17.230.000 dólares. Los semifinalistas Racing Club y Liga de Quito recibieron 9.570.000 y 9.240.000 dólares respectivamente, en función del avance logrado en el certamen continental.

En paralelo, la Copa Sudamericana también fijó un récord histórico en su edición 2025, al distribuir un total de 78.775.000 dólares. El club campeón, Lanús, accedió a 9.845.000 dólares, mientras que el subcampeón, Atlético Mineiro, sumó 5.730.000. Más atrás en el reparto quedaron Once Caldas (3.385.000) y Fluminense (2.660.000).

Según lo expresado por la propia CONMEBOL, estas cifras son el resultado de un proceso sostenido de expansión, enmarcado en los diez años de gestión de Alejandro Domínguez. “Estamos recorriendo un camino virtuoso a lo largo de estos diez años de gestión. Los ingresos se superan año tras año, los recursos mejoran, la calidad de la competitividad aumenta, la comunidad crece y así sucesivamente se conforma un círculo de crecimiento continuo que asegura una tendencia muy favorable para el Fútbol Sudamericano”, manifestó el presidente.

Además del crecimiento económico, las competiciones de clubes sudamericanos reflejan un impacto considerable en el plano deportivo y comercial. La edición 2025 de la Copa Libertadores batió el récord de asistencia de público, con 4.396.259 espectadores a lo largo de todas las instancias. Paralelamente, la proyección internacional del torneo se amplió con la transmisión de los partidos en 196 países, hecho que ha consolidado la presencia del fútbol sudamericano en mercados globales y potenciado el interés de patrocinadores multinacionales.

En el segmento de selecciones, la tendencia también se mantuvo. Entre 2015 y 2025, la Copa América registró un incremento del 206 por ciento en la premiación total a repartir, una política de reinversión que se extendió a lo largo de cinco ediciones.

EL TOP 20 DE EQUIPOS CON MAYOR RECAUDACIÓN EN LA COPA LIBERTADORES:

Flamengo (BRA): 33.240.000

Palmeiras (BRA): 17.230.000

Racing Club (ARG): 9.570.000

L.D.U. Quito (ECU): 9.240.000

São Paulo (BRA): 7.270.000

Estudiantes LP (ARG): 7.270.000

River Plate (ARG): 6.940.000

Vélez Sarsfield (ARG): 6.940.000

Cerro Porteño (PAR): 6.010.000

Botafogo (BRA): 5.570.000

Atlético Nacional (COL): 5.240.000

Inter de Porto Alegre (BRA): 5.240.000

Peñarol (URU): 5.240.000

Universitario (PER): 4.910.000

Libertad (PAR): 4.910.000

Alianza Lima (PER): 4.830.000

Bahia (BRA): 4.760.000

Fortaleza (BRA): 4.580.000

Barcelona (ECU): 4.430.000

Central Córdoba (ARG): 3.990.000

EL TOP 20 DE EQUIPOS CON MAYOR RECAUDACIÓN EN LA COPA SUDAMERICANA:

Lanús (ARG): 9.845.000

Atlético Mineiro (BRA): 5.730.000

Once Caldas (COL): 3.385.000

Fluminense (BRA): 2.660.000

Independiente del Valle (ECU): 2.660.000

Universidad de Chile (CHI): 2.660.000

América Cali (COL): 2.365.000

Mushuc Runa (ECU): 2.300.000

Universidad Católica (ECU): 2.185.000

Palestino (CHI): 1.995.000

Cienciano (PER): 1.980.000

Huracán (ARG): 1.960.000

Independiente (ARG): 1.960.000

Cerro Largo (URU): 1.855.000

Guaraní (PAR): 1.855.000

Godoy Cruz (ARG): 1.845.000

Bolivar (BOL): 1.800.000

Alianza Lima (PER): 1.800.000

Gremio (BRA): 1.745.000

Vasco da Gama (BRA): 1.630.000