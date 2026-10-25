Política

El Gobierno de Neuquén anunció que decretarán la emergencia meteorológica por El Niño

El gobernador Rolando Figueroa anunció medidas ante el impacto que podría tener el fenómeno. Además, confirmó inversiones para reforzar la prevención y la asistencia en las localidades vulnerables

Neuquén decretará la emergencia meteorológica por seis meses ante las precipitaciones previstas por el fenómeno de El Niño.
Neuquén decretará la emergencia meteorológica por seis meses ante las precipitaciones previstas por el fenómeno de El Niño.
Guardar

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anticipó este sábado que la provincia decretará la emergencia meteorológica por seis meses ante la previsión de tormentas intensas y un aumento de las precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño.

En este sentido, el mandatario indicó que la administración provincial destinará recursos a obras pluvioaluvionales y reforzará la asistencia y las medidas preventivas en las localidades que podrían quedar expuestas a contingencias climáticas.

PUBLICIDAD

Al señalar que las precipitaciones previstas presentaron características extraordinarias, explicó que estas afectaron a sectores que no registraban semejante caudal de agua desde hace décadas. “Se están llenando cañadones que hace 70 años no recibían esta cantidad de agua”, afirmó Figueroa.

Según planteó, la infraestructura disponible puede colapsar ante lluvias de esa magnitud, por lo que el Estado debe priorizar la asistencia a la población y las acciones preventivas. De acuerdo con la información obtenida por LMNeuquén, el gobernador recorrió distintos puntos del territorio para estudiar el fenómeno.

(Facebook: Angel Yacobich)

“Es muy complejo y no hay infraestructura que soporte las abundantes precipitaciones que produce”, afirmó el mandatario. De la misma manera, se refirió a la crecida del río Neuquén y consideró necesaria la construcción de una represa de gran escala sobre ese cauce.

PUBLICIDAD

No obstante, Figueroa aclaró que se trata de un proyecto de alto costo y de ejecución prolongada. “Hace 20 años que no se hace una represa en nuestro país”, recordó. Así, la posible obra se sumaría a las medidas que la administración neuquina evalúa para reducir los efectos de eventos extremos, que podrían desarrollarse en los próximos meses.

Por este motivo, el Gobierno de Neuquén reunió el miércoles a un comité integrado por equipos técnicos, científicos y organismos especializados para identificar las áreas vulnerables y organizar la respuesta ante los efectos que podría provocar El Niño.

Tras esta reunión, el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, afirmó que la planificación anticipada resulta central para definir medidas frente a los pronósticos meteorológicos. “La única manera de tomar decisiones acertadas es con tiempo, planificación y equipos técnicos al servicio de la ciudadanía”, sostuvo.

Una pala mecánica amarilla limpia barro en una carretera mojada junto a vehículos y una persona con impermeable
Este sábado la localidad más afectada fue Rincón de los Sauces (Facebook: Centenarionoticia)

De esta manera, el comité articulará tareas entre la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo, Vialidad Provincial, las fuerzas de seguridad y equipos técnicos, con la participación de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y Recursos Hídricos.

Asimismo, Ousset indicó que el impacto no será uniforme en toda la provincia y que las acciones se organizarán según las necesidades de cada zona. “No hay infraestructura capaz de absorber situaciones meteorológicas de estas características, pero hay que estar preparado”, concluyó.

En paralelo, este sábado la provincia atravesó una jornada marcada por anegamientos, cortes de rutas y localidades aisladas, con Rincón de los Sauces como el sector de mayor complejidad por la interrupción de sus accesos terrestres.

Aunque la circulación comenzó a normalizarse después de los cortes preventivos dispuestos durante la noche del viernes 23 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas amarillas y naranjas. Frente a esto, las autoridades advirtieron que los próximos cinco a siete días requieren especial atención ante las condiciones previstas por El Niño.

(Facebook: Meteorología Argentina y mundial)

De acuerdo con El Chorrillero, las rutas provinciales 5 y 8 quedaron intransitables de manera simultánea, lo que interrumpió el ingreso y la salida por vía terrestre de Rincón de los Sauces, localidad ubicada en el área de Vaca Muerta.

El punto más afectado fue la ruta provincial 5, a la altura del arroyo Carranza. Una crecida arrastró materiales y estructuras de la obra de un nuevo puente, destruyó los desvíos montados en el sector y alcanzó a varios vehículos.

La situación también generó preocupación en el hospital local por la disminución de insumos para sectores como Oncología, Laboratorio y Enfermería. Frente a ese escenario, la provincia organizó puentes aéreos con aviones y helicópteros para trasladar medicamentos, reactivos y pacientes que requerían atención urgente.

Entre los operativos se incluyó la derivación de una persona con fractura de pelvis. Además, se coordinaron alojamientos y traslados preventivos hacia la ciudad de Neuquén para pacientes que necesitan tratamientos de diálisis. El esquema involucró al hospital público, la clínica del Sindicato de Petroleros y el Gobierno provincial.

Una pala mecánica amarilla limpia barro en una carretera mojada junto a vehículos y una persona con impermeable
El Gobierno anunció futuras obras pluviales para evitar consecuencias extremas por El Niño (Facebook: Centenarionoticia)

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, definió a Rincón de los Sauces como “el punto crítico, el punto rojo” de Neuquén. La funcionaria explicó que la saturación de los suelos hizo que el agua buscara sus cauces naturales.

En consonancia con los demás funcionarios, Ortiz Luna indicó que una meteoróloga anticipó una probabilidad de afectación del 100 % en el territorio provincial durante los próximos cuatro a seis meses.

El temporal también dejó consecuencias en otras localidades. En Añelo, cuatro familias fueron evacuadas y otras 32 recibieron asistencia. En Puente Picún y Bajada de los Molles, cerca de 20 familias quedaron aisladas por las lluvias y las crecidas.

En el paraje Sañico hubo evacuados que fueron alojados en una escuela. En tanto, varios vecinos de Aluminé debieron dejar sus viviendas por una fuga de gas, mientras continuaban los relevamientos aéreos y la identificación de pobladores que viven cerca de cursos de agua ante posibles evacuaciones preventivas.

Temas Relacionados

NeuquénRolando FigueroaEl NiñoEmergencia meteorológicaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Obras sociales: luego de tres reuniones secretas y fallidas entre el Gobierno y la CGT, alertan que la crisis del sistema es “casi terminal”

Los dirigentes de la central obrera se quejan de que el ministro de Salud, Mario Lugones, aún no dio respuesta a los reclamos por el agravamiento de la situación financiera del sistema sindical de salud. Qué dice un informe reservado sobre el tema

Obras sociales: luego de tres reuniones secretas y fallidas entre el Gobierno y la CGT, alertan que la crisis del sistema es “casi terminal”

El viaje que podría postergar el debate del proyecto sobre Malvinas y los ajustes que el Gobierno evalúa para sumar votos

El Gobierno analiza mandar una comitiva para las elecciones en EE.UU. Varios diputados ya adelantaron que estarán en DC. En la Casa Rosada sopesan la conveniencia de que Javier Milei vaya en persona tras sus dos viajes recientes. “El proyecto no se divide”, dicen. Pero hay diferencias por la integración del Consejo de Seguridad Nacional

El viaje que podría postergar el debate del proyecto sobre Malvinas y los ajustes que el Gobierno evalúa para sumar votos

Kicillof quiere garantizar la reelección de los intendentes y buscará una negociación con la oposición

Es uno de los temas que tiene en la agenda para el tramo final del año y deberá conseguir un acuerdo que le habilite los votos en la Legislatura, incluyendo al resto del peronismo. Las vacantes a ocupar en la Corte bonaerense y el avance de la ley de Seguridad Pública también están sobre la mesa

Kicillof quiere garantizar la reelección de los intendentes y buscará una negociación con la oposición

Senado: las promesas incumplidas de la Casa Rosada tensan el tramo final de las sesiones ordinarias

No hubo recinto esta semana y hay dudas de cara al jueves 29. Primera muestra desde Diputados, donde el ala karinista tuvo que ceder casi todo para que no dañar a Martín Menem. En la Cámara alta, dicho sector no genera más que inconvenientes. Mini vacaciones a inicios de noviembre por las elecciones en los Estados Unidos

Senado: las promesas incumplidas de la Casa Rosada tensan el tramo final de las sesiones ordinarias

Círculo rojo: un gobierno en apuros y el fantasma de un “mileísmo sin Milei”

El presidente reconoció que los resultados económicos no son los esperados pero no habrá golpe de timón. Enredos en la narrativa. Contratiempos en la mesa política. El proyecto sobre discapacidad mostró la descoordinación interna. Se discuten el timing y las condiciones con los gobernadores. El desafío Bullrich. Se agrava la disputa entre los Macri. Bocanada de aire en la Justicia. Mahiques, la clave

Círculo rojo: un gobierno en apuros y el fantasma de un “mileísmo sin Milei”

DEPORTES

Una noche en Barcelona que confirma por qué la Euroliga de Básquet es un gigante global del entretenimiento deportivo

Una noche en Barcelona que confirma por qué la Euroliga de Básquet es un gigante global del entretenimiento deportivo

Qué necesita Andrea Kimi Antonelli para ser campeón récord de la Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos

Murió “El Gordo Cadena”, ex líder de la hinchada de Morón: lo velaron en la tribuna con presencia de barras de otros equipos

Fue campeón en Boca e Independiente, jugó en Racing y San Lorenzo y se retiró a los 32 años: “Dejé de ir a la cancha porque no me atrae el fútbol”

Así está la Tabla Anual que repartirá los boletos a las copas internacionales: por qué podrían habilitarse otros dos cupos

TELESHOW

Tatool, la mente detrás de los hits de Nicki Nicole, Milo J y Trueno que llega a los Latin Grammy con cuatro nominaciones

Tatool, la mente detrás de los hits de Nicki Nicole, Milo J y Trueno que llega a los Latin Grammy con cuatro nominaciones

Sol Mihanovich, heredera de un legado musical: “Entendí que tengo que vivir ahora lo que me hace bien”

Morena Beltrán y su paso por MasterChef Celebrity: “Fue lindo regalarle a mi abuela un programa diferente”

Elina Costantini reveló las amenazas de muerte que recibió: "Por la recuperación de nuestra identidad"

La madre de Tomás Holder respondió a las críticas por su relación con un futbolista 20 años menor: “La edad es un número”

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Brasil EN VIVO: Los brasileños deciden su futuro en una reñida segunda vuelta electoral

Elecciones en Brasil EN VIVO: Los brasileños deciden su futuro en una reñida segunda vuelta electoral

El corazón de las madres murciélago se acelera solo al escuchar el llanto de sus propias crías

Habló Moisés, el uruguayo que mató de 15 disparos a su padre tras una vida de abusos y violencia: “No tuve alternativa”

Mariaca y Lanchipa, los dos últimos fiscales de Bolivia, están en la mira de EEUU por presuntos vínculos con el narcotráfico

6 países donde todavía se pueden ver edificios y construcciones de la antigua Roma