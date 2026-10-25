El Gobierno de Neuquén anunció que decretarán la emergencia meteorológica por El Niño

Neuquén decretará la emergencia meteorológica por seis meses ante las precipitaciones previstas por el fenómeno de El Niño.

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El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anticipó este sábado que la provincia decretará la emergencia meteorológica por seis meses ante la previsión de tormentas intensas y un aumento de las precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño.

En este sentido, el mandatario indicó que la administración provincial destinará recursos a obras pluvioaluvionales y reforzará la asistencia y las medidas preventivas en las localidades que podrían quedar expuestas a contingencias climáticas.

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Al señalar que las precipitaciones previstas presentaron características extraordinarias, explicó que estas afectaron a sectores que no registraban semejante caudal de agua desde hace décadas. “Se están llenando cañadones que hace 70 años no recibían esta cantidad de agua”, afirmó Figueroa.

Según planteó, la infraestructura disponible puede colapsar ante lluvias de esa magnitud, por lo que el Estado debe priorizar la asistencia a la población y las acciones preventivas. De acuerdo con la información obtenida por LMNeuquén, el gobernador recorrió distintos puntos del territorio para estudiar el fenómeno.

(Facebook: Angel Yacobich)

“Es muy complejo y no hay infraestructura que soporte las abundantes precipitaciones que produce”, afirmó el mandatario. De la misma manera, se refirió a la crecida del río Neuquén y consideró necesaria la construcción de una represa de gran escala sobre ese cauce.

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No obstante, Figueroa aclaró que se trata de un proyecto de alto costo y de ejecución prolongada. “Hace 20 años que no se hace una represa en nuestro país”, recordó. Así, la posible obra se sumaría a las medidas que la administración neuquina evalúa para reducir los efectos de eventos extremos, que podrían desarrollarse en los próximos meses.

Por este motivo, el Gobierno de Neuquén reunió el miércoles a un comité integrado por equipos técnicos, científicos y organismos especializados para identificar las áreas vulnerables y organizar la respuesta ante los efectos que podría provocar El Niño.

Tras esta reunión, el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, afirmó que la planificación anticipada resulta central para definir medidas frente a los pronósticos meteorológicos. “La única manera de tomar decisiones acertadas es con tiempo, planificación y equipos técnicos al servicio de la ciudadanía”, sostuvo.

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Este sábado la localidad más afectada fue Rincón de los Sauces (Facebook: Centenarionoticia)

De esta manera, el comité articulará tareas entre la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo, Vialidad Provincial, las fuerzas de seguridad y equipos técnicos, con la participación de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y Recursos Hídricos.

Asimismo, Ousset indicó que el impacto no será uniforme en toda la provincia y que las acciones se organizarán según las necesidades de cada zona. “No hay infraestructura capaz de absorber situaciones meteorológicas de estas características, pero hay que estar preparado”, concluyó.

En paralelo, este sábado la provincia atravesó una jornada marcada por anegamientos, cortes de rutas y localidades aisladas, con Rincón de los Sauces como el sector de mayor complejidad por la interrupción de sus accesos terrestres.

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Aunque la circulación comenzó a normalizarse después de los cortes preventivos dispuestos durante la noche del viernes 23 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas amarillas y naranjas. Frente a esto, las autoridades advirtieron que los próximos cinco a siete días requieren especial atención ante las condiciones previstas por El Niño.

(Facebook: Meteorología Argentina y mundial)

De acuerdo con El Chorrillero, las rutas provinciales 5 y 8 quedaron intransitables de manera simultánea, lo que interrumpió el ingreso y la salida por vía terrestre de Rincón de los Sauces, localidad ubicada en el área de Vaca Muerta.

El punto más afectado fue la ruta provincial 5, a la altura del arroyo Carranza. Una crecida arrastró materiales y estructuras de la obra de un nuevo puente, destruyó los desvíos montados en el sector y alcanzó a varios vehículos.

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La situación también generó preocupación en el hospital local por la disminución de insumos para sectores como Oncología, Laboratorio y Enfermería. Frente a ese escenario, la provincia organizó puentes aéreos con aviones y helicópteros para trasladar medicamentos, reactivos y pacientes que requerían atención urgente.

Entre los operativos se incluyó la derivación de una persona con fractura de pelvis. Además, se coordinaron alojamientos y traslados preventivos hacia la ciudad de Neuquén para pacientes que necesitan tratamientos de diálisis. El esquema involucró al hospital público, la clínica del Sindicato de Petroleros y el Gobierno provincial.

El Gobierno anunció futuras obras pluviales para evitar consecuencias extremas por El Niño (Facebook: Centenarionoticia)

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, definió a Rincón de los Sauces como “el punto crítico, el punto rojo” de Neuquén. La funcionaria explicó que la saturación de los suelos hizo que el agua buscara sus cauces naturales.

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En consonancia con los demás funcionarios, Ortiz Luna indicó que una meteoróloga anticipó una probabilidad de afectación del 100 % en el territorio provincial durante los próximos cuatro a seis meses.

El temporal también dejó consecuencias en otras localidades. En Añelo, cuatro familias fueron evacuadas y otras 32 recibieron asistencia. En Puente Picún y Bajada de los Molles, cerca de 20 familias quedaron aisladas por las lluvias y las crecidas.

En el paraje Sañico hubo evacuados que fueron alojados en una escuela. En tanto, varios vecinos de Aluminé debieron dejar sus viviendas por una fuga de gas, mientras continuaban los relevamientos aéreos y la identificación de pobladores que viven cerca de cursos de agua ante posibles evacuaciones preventivas.

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