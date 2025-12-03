La controvertida lista con los 100 mejores futbolistas que disputarán el Mundial 2026: qué argentinos figuran en el ranking y el gran ausente

Varios argentinos conformaron el Top 100 de mejores jugadores que disputarán el Mundial 2026 (REUTERS/Rodrigo Valle)

Serán exactamente 1.248 los futbolistas que se darán cita en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México para disputar el trofeo más codiciado del fútbol. En ese escenario, la atención se centrará tanto en las grandes figuras internacionales como en aquellos jugadores que apenas dieron sus primeros pasos en el profesionalismo. Sin embargo, solo una fracción de esa multitud pertenece a la élite del deporte, y es precisamente sobre ese grupo selecto que se construyó un ranking con los 100 mejores jugadores que participarán en el torneo.

Lionel Messi, en el puesto 8 y siendo único argentino del Top 10, fue el albiceleste que encabezó esta nómina en la que se fijaron en otros cinco campeones del mundo más: Julián Álvarez (32°), Lautaro Martínez (47°), Alexis Mac Allister (48°), Enzo Fernández (54°) y Dibu Martínez (65°). Sin lugar a dudas el gran ausene de la Scaloneta fue Cristian Cuti Romero, mientras que tampoco aparecieron otros vigentes campeones como Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. En tanto, el podio estuvo integrado por el francés Kylian Mbappé, el noruego Erling Haaland y el español Lamine Yamal. El otro sudamericano entre los diez mejores, de los cuales ocho fueron europeos, es el brasileño Vinicius Juniors (7°). ¿Cristiano Ronaldo? Figuró en el puesto 25.

La elaboración de esta lista elaborada por el medio norteamericano The Athletic responde a un proceso que, aunque reconoce su inevitable carga subjetiva, busca apoyarse en criterios cuantificables y comparables. Para ello, se definieron cinco categorías de evaluación, asignando a cada futbolista una puntuación de uno a cinco en cada una. La suma de estos puntajes determinó el orden final del ranking, permitiendo así una jerarquización que aspira a ser lo más objetiva posible dentro de los límites del análisis futbolístico.

Kylian Mbappé, líder del ranking (AP /Christophe Ena)

El primer criterio considerado fue la forma actual, para lo cual se recurrió a las calificaciones otorgadas por FotMob, plataforma que evalúa el rendimiento de los jugadores a lo largo de la temporada. Este parámetro permitió identificar a quienes llegan al Mundial en el mejor momento de su carrera. El segundo aspecto, el rendimiento histórico, se asignó de manera subjetiva, tomando en cuenta los logros individuales y colectivos alcanzados por cada futbolista a lo largo de su trayectoria profesional.

La importancia para su nación constituyó el tercer eje de valoración. En este caso, se otorgó una puntuación basada en la relevancia que cada jugador tendrá para su selección durante la Copa Mundial de 2026, considerando su peso específico dentro del equipo y su capacidad para influir en el desempeño colectivo. El cuarto criterio, el valor de transferencia, se extrajo de Transfermarkt, aunque se aplicó una corrección relevante: dado que este indicador tiende a penalizar a los jugadores de mayor edad —cuyo valor de mercado suele ser menor pese a su posible impacto decisivo en el torneo—, la ponderación de esta categoría se redujo a la mitad para evitar distorsiones.

Finalmente, la clasificación en FC26 se incorporó como un elemento adicional de objetividad. Aunque pueda parecer inusual, la valoración de los futbolistas en este videojuego se basa en una cantidad considerable de datos y análisis, lo que lo convierte en un recurso válido para comparar la calidad individual de los participantes.

Messi fue el argentino mejor ubicado dentro del Top 100: lo pusieron octavo (REUTERS/Agustin Marcarian)

El resultado de este proceso es una lista que, si bien puede generar debate y desacuerdo —algunos jugadores destacados quedaron fuera del Top 100 y otros incluidos podrían no llegar a disputar el torneo por diversas circunstancias—, representa una síntesis de criterios objetivos y subjetivos. Los responsables de la selección afirman estar satisfechos con el resultado obtenido, tras haber equilibrado la información disponible y las valoraciones personales en cada caso.

A pesar de las limitaciones inherentes a cualquier ejercicio de este tipo, la lista de los cien mejores jugadores del Mundial de 2026 ofrece una panorámica de la élite futbolística que se reunirá en Norteamérica, combinando el análisis estadístico con la apreciación experta para intentar reflejar el verdadero peso de cada protagonista en la cita mundialista.

EL “TOP TEN” Y LOS ARGENTINOS DEL TOP 100

Kylian Mbappé (Francia) Erling Haaland (Noruega) Lamine Yamal (España) Harry Kane (Inglaterra) Pedri (España) Jude Bellingham (Inglaterra) Vinicius Junior (Brasil) Lionel Messi (Argentina) Kevin De Bruyne (Bélgica) Gianluigi Donnarumma (Italia)

32. Julián Álvarez (Argentina)

47. Lautaro Martínez (Argentina)

48. Alexis Mac Allister (Argentina)

54. Enzo Fernández (Argentina)

65. Emiliano Martínez (Argentina)