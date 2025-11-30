Qué pasó entre Antonelli y Norris en Qatar: la lupa sobre la maniobra que puede ser clave en la definición de la F1

*El despiste de Antonelli y el sobrepaso de Norris

El desenlace del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Lusail dejó una huella inesperada en la lucha por el título. Un error de Andrea “Kimi” Antonelli en la penúltima vuelta permitió que Lando Norris ascendiera a la cuarta posición, una maniobra que podría resultar decisiva en la definición del campeonato.

La carrera, correspondiente a la penúltima fecha de la temporada 2025, estuvo marcada por la intensa disputa por los puntos clave en la clasificación general. Durante gran parte de la competencia, Norris se mantuvo detrás de Antonelli, consciente de que adelantarlo era fundamental para mantener vivas sus aspiraciones al título. La presión se intensificó en las últimas vueltas, cuando a Antonelli, bajo el asedio de Norris, se le movió el auto al llegar a una curva y tuvo un leve despiste. Esta maniobra dejó al italiano sin capacidad de reacción, mientras Norris aprovechó la oportunidad para superarlo y se aseguró la cuarta posición.

Este avance de Norris no solo le permitió sumar dos puntos adicionales en el trazado qatarí, sino que modificó el escenario de la última carrera en Abu Dhabi. Ahora, al británico le bastará con finalizar tercero, independientemente del resultado de Max Verstappen. Pero si el neerlandés llega a ganar y el de McLaren es cuarto, alcanzará su quinta corona consecutiva. La acción de Antonelli cambió el panorama de cara a la definición del título.

¿Por qué fue llamativa la maniobra del italiano? Una vez que Norris cumplió con su segunda detención durante varias vueltas quedó habilitado para usar el DRS (menos de un segundo de diferencia), no logró tener ninguna chance clara de superación sobre el italiano.

Lo ocurrido con Antonelli no pasó desapercibido en el paddock. Habría sospechas sobre la naturaleza del error del italiano y se alimentaron las especulaciones sobre una posible acción deliberada debido a que McLaren tiene motores Mercedes. En los pasillos del escenario de Lusail las versiones corrieron como reguero de pólvora; una de ellas indicaría una conversación entre Zak Brown, CEO de McLaren, y Toto Wolff, el jefe de Mercedes.

¿Qué dijo Antonelli? “Con las (gomas) duras estaba empujando bastante y finalmente estaba llegando al DRS detrás de Sainz. Pero en la curva 9 tuve un momento donde casi choco, así que me salí de pista y perdí la posición con Lando, lo cual fue muy molesto”, dijo en la rueda de prensa posterior a la carrera y sus testimonios fueron publicados por Motorsport. Consultado si fue un error suyo o del auto, respondió “necesito revisarlo”.

“Entré un poco más rápido que en la vuelta anterior; obviamente, con aire sucio el coche es más impredecible porque tenés menos carga aerodinámica y los neumáticos se sobrecalientan más, pero entré un poco más rápido y simplemente perdí la parte trasera de repente. No me lo esperaba”, explicó.

Kimi Antonelli se despistó en el final y Lando Norris pudo terminar cuarto (REUTERS/Rula Rouhana)

Antonelli aclaró que, caso contrario, habría conservado su posición “con comodidad”: “con aire sucio, él (Norris) no podía pasar”.

El que también corrió con un impulsor alemán, pero no protagonizó ninguna maniobra sospechosa fue Carlos Sainz. El piloto español consiguió su segundo podio con Williams, alcanzando así el vigesimonoveno de su carrera. Este resultado refuerza su posición como uno de los competidores más consistentes de la temporada y aporta puntos valiosos para su escudería en la recta final del campeonato.

La carrera vio el triunfo de Max Verstappen que llegó a los 396 puntos y Lando Norris se mantuvo al frente con 408. Oscar Piastri, que fue segundo en Qatar, quedó con 392 unidades y también tiene posibilidades, pero habrá que ver si le ordenan desde McLaren ayudar a su compañero. En esta fecha se negó a hacerlo.

La última fecha se llevará a cabo el próximo fin de semana en Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina. La definición promete ser atrapante con tres pilotos que tienen posibilidades de llevarse el cetro.