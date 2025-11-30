La insólita agresión a un jugador argentino en el rugby francés que recorre el mundo: “No se puede predecir la estupidez”

El jugador de Racing 92 terminó siendo expulsado por la acción

El desarrollo del partido entre Toulouse y Racing 92 por la fecha 11 del Top 14 francés quedó marcado por un episodio inesperado que involucró al jugador argentino Efraín Elías. En los instantes finales del primer tiempo, cuando el marcador favorecía a los locales por 8-3 y el encuentro transcurría sin incidentes de tensión, una acción fuera de lo común alteró el curso del juego.

Mientras el medio scrum de Racing 92, Léo Carbonneau, se preparaba para enviar la pelota fuera del campo y dar por concluida la primera mitad, el hooker visitante Janick Tarrit protagonizó una agresión directa contra Elías.

Sin que mediara provocación, Tarrit impactó con su cabeza en el abdomen del forward argentino del Toulouse, quien cayó al suelo desconcertado por lo sucedido. El árbitro Tual Trainini, asistido por el TMO, revisó minuciosamente la jugada antes de tomar una decisión. Finalmente, el oficial determinó la expulsión inmediata de Tarrit, sancionando la conducta antideportiva.

El momento de la agresión de Janick Tarrit al argentino Efraín Elías

La jugada no solo resultó en la expulsión inmediata del hooker parisino tras la revisión del TMO, sino que también permitió tener una especie de revancha poética al segunda línea argentino, integrante de Los Pumas y jugador del campeón francés, que apoyó un try en la siguiente acción, ampliando la ventaja de su equipo.

La prensa francesa no tardó en establecer paralelismos entre este incidente y el célebre golpe de Zinedine Zidane a Fabio Cannavaro durante la final del Mundial de Fútbol 2006, subrayando la gravedad y el carácter insólito de la agresión en un contexto de alta competencia. Desde el propio Racing 92, las críticas hacia el comportamiento de Tarrit fueron contundentes y públicas.

Patrice Collazo, entrenador principal del equipo parisino, expresó su frustración ante lo ocurrido. “Contra Toulouse hay que jugar con todas las armas. A partir de ahí, no hay mucho que discutir. Cuando entrenas, prevés muchas cosas, estableces una estrategia, intentas prever lo que va a hacer el adversario. Pero no se puede predecir la estupidez. Puedo entenderlo todo, pero eso no. Cuando pone en peligro al equipo, cuando rompe la dinámica, es inaceptable. Arruina todo nuestro trabajo”, expuso en declaraciones recogidas por ESPN.

El técnico profundizó en el efecto anímico que tuvo la expulsión sobre el plantel, señalando: “Hay momentos en los que puedo debatir, pero después ya no. No hay debate, no hay explicación. Es objetivo y pragmático. No hay que darle más vueltas. Ni siquiera está en la acción. La pelota ha salido, suena la sirena... La violencia de la jugada ha conmocionado a los chicos. Estamos un poco sorprendidos. Nos ha desmoralizado un poco en el entretiempo”, agregó Collazo.

El capitán de Racing 92, Max Spring, también se refirió a las consecuencias inmediatas de la expulsión de su compañero, reconociendo el impacto negativo en el rendimiento colectivo: “Nos hemos disparado en el pie. La tarjeta roja cambió el rumbo del partido. Antes de eso, creo que estábamos metidos. De 8-3, pasamos a 15-3, jugando con 13 porque ya teníamos una tarjeta amarilla (Selestino Ravutaumada). Esa tarjeta nos mató. Cuando juegas con 13 durante 20, 30, 40 minutos contra tipos como esos, no hay perdón”.

La combinación de la expulsión de Tarrit y la desventaja numérica, sumada al try de Efraín Elías tras la infracción, dejó a Racing 92 en una posición comprometida frente a un rival de la talla de Toulouse que terminó imponiéndose por 48-24.