Neymar desoyó a los médicos, jugó lesionado y fue clave para sacar a Santos del descenso: gol y asistencia ante Sport Recife

El delantero del Santos, Neymar, ignoró la recomendación médica de someterse a una operación de menisco y resultó decisivo en la victoria de su equipo ante Sport Recife por 3-0 en la trigésima sexta fecha del Brasileirao. Con este resultado, el conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda salió momentáneamente de la zona de descenso y ahora suma 41 puntos.

La figura de Neymar sobresalió desde el inicio. La lesión en el menisco de la rodilla izquierda que arrastra el atacante de 33 años marcó la previa del encuentro, ya que los médicos del club recomendaron detener la actividad y realizar una artroscopía, intervención que habría significado el final de su temporada y una recuperación hasta 2026. A pesar de esa sugerencia, el brasileño decidió entrenar junto al plantel y fue incluido en la convocatoria. “No todo está bien, pero las personas que necesitan saber sobre la lesión son los médicos del club, mi personal y yo”, explicó el futbolista en declaraciones recogidas por Globo Esporte durante el entretiempo.

La decisión de participar en un partido clave por la permanencia se transformó en el punto de inflexión para Santos. A los 25 minutos del primer tiempo, Neymar abrió el marcador con un remate bajo y cruzado, tras una maniobra iniciada en un contraataque dirigido por Guilherme. El “10” recibió el balón solo por la izquierda y definió contra el palo izquierdo frente a una doble marca defensiva. La jugada puso en ventaja a Santos y encendió el estadio, en una noche donde los puntos tenían un peso determinante en la tabla.

Neymar fue el héroe de Santos en la victoria ante Sport Recife (REUTERS/Thiago Bernardes)

A los 36 minutos de la primera mitad, la ventaja se amplió cuando Lucas Kal, defensor de Sport Recife, convirtió un gol en contra en su intento de despeje, marcando el 2-0 y consolidando el dominio del equipo local. Con ese resultado parcial, los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda lograron administrar los tiempos y limitar los avances del rival.

En la segunda mitad, la influencia de Neymar se mantuvo en el desarrollo del juego. A los 22 minutos, ejecutó un córner preciso que João Schmidt transformó en el tercer gol para Santos con un cabezazo. El delantero fue reemplazado en tiempo cumplido y recibió el reconocimiento del público por su desempeño, a pesar de la inestabilidad y el dolor provocados por la lesión. Su aporte numérico quedó reflejado en la estadística: gol y asistencia en un partido que podía definir el futuro del club.

De acuerdo con Globo Esporte, la recomendación de los especialistas fue clara: intervención inmediata para evitar complicaciones mayores y asegurar la recuperación de cara a un eventual regreso a la selección de Brasil en marzo, ciclo que podría ofrecerle una de las últimas oportunidades para disputar el Mundial 2026. Durante la semana previa, el estado físico de Neymar fue seguido de cerca, mientras el plantel aguardaba por la confirmación de su inclusión en la lista de convocados.

La tabla de posiciones del Brasileirao al término de la jornada ubica a Santos en la decimoquinta posición, la anteúltima que asegura la permanencia en la máxima categoría, con dos puntos de ventaja sobre Vitória (adeuda un juego) y empatado con Internacional (mejor diferencia de gol). El próximo compromiso será ante Juventude, equipo que quedó condenado a disputar la Segunda División el próximo año, para luego cerrar la temporada frente a Cruzeiro en condición de local (los de Belo Horizonte marchan terceros, en zona de Copa Libertadores).

La actuación de Neymar y el resultado obtenido revitalizan las expectativas del equipo, que depende de sí mismo para garantizar la permanencia en la élite del fútbol brasileño. La puja será contra Vitoria (39 puntos y debe jugar contra Mirassol, Bragantino y Sao Paulo), Inter de Porto Alegre (41 y enfrentará a Sau Paulo y Bragantino) y Ceará (42 y chocará contra Cruzeiro, Flamengo y Palmeiras).