La arriesgada decisión de Neymar para intentar salvar del descenso al Santos

El delantero sufrió una lesión en la rodilla izquierda y los médicos recomiendan que pase por el quirófano

El punta regresó este año
El punta regresó este año al club que lo vio nacer

Neymar desafía la recomendación médica y todo indica que estará presente en el partido clave del Santos ante el Sport Recife, pese a una lesión en el menisco de la rodilla izquierda. El delantero brasileño, de 33 años, se entrenó junto a sus compañeros y mantiene la esperanza de ayudar a su equipo a evitar el descenso en el Brasileirao, en un momento crítico de la temporada. Según ge.globo, el jugador fue incluido en la convocatoria y su estado será evaluado hasta último momento, mientras el Peixe se aferra a la posibilidad de contar con su principal referente en la cancha.

El estado físico de Ney ha sido motivo de preocupación durante la semana. De acuerdo con ge.globo, el futbolista fue diagnosticado con una lesión en el menisco de la rodilla izquierda, lo que llevó al cuerpo médico a recomendarle que no vuelva a jugar en lo que resta de la temporada. Los estudios detectaron una ruptura en la zona afectada, generando dolor constante e inestabilidad al apoyar la pierna. Los especialistas insisten en la necesidad de una artroscopia inmediata para resolver el problema, intervención que lo dejaría fuera de las canchas hasta 2026.

A pesar de este diagnóstico, Neymar ha decidido entrenar y buscar su lugar en el partido del viernes, a las 21:30 (hora de Brasilia), frente al Sport Recife. El atacante ex Barcelona y PSG participó en parte de la actividad entre los titulares bajo la dirección de Juan Pablo Vojvoda y fue sometido a nuevos exámenes tras la práctica. La cuenta oficial del jugador en redes sociales publicó imágenes del entrenamiento y el mensaje: “Listo para mañana”. El punta completó el entrenamiento a la par de sus compañeros y su deseo es postergar la operación para disputar los últimos encuentros del Brasileirao, en un intento de salvar al Santos del descenso.

El cuerpo médico del club, sin embargo, mantiene una postura cautelosa. Los profesionales temen que, si Neymar continúa forzando la articulación, la lesión podría agravarse y comprometer su futuro deportivo, incluyendo su posible regreso a la selección brasileña en marzo, una de las últimas oportunidades para pelear por un lugar en el Mundial 2026. Los especialistas recomiendan resolver el problema con una intervención quirúrgica inmediata, pero el futbolista prioriza el presente del equipo. El club ha optado por monitorear diariamente la evolución de la rodilla y decidirá su inclusión en el equipo titular horas antes del partido.

El contexto deportivo añade presión a la situación. El Santos ocupa la 17ª posición en la tabla, con 38 puntos, uno menos que el Vitória, el último equipo fuera de la zona de descenso a la Serie B. La victoria ante el Sport Recife permitiría al club tomar aire y trasladar la presión al Vitória, que jugará el sábado ante el Mirassol. Tras el duelo del viernes, el Santos visitará al Juventude y cerrará la temporada en casa frente al Cruzeiro, en una lucha directa por la permanencia.

El ambiente en el club refleja la tensión del momento. Según ge.globo, la decisión de Neymar de buscar jugar pese a la lesión responde en gran medida a la delicada situación del Santos en la tabla. El entrenador Juan Pablo Vojvoda ha trabajado durante la semana sin la presencia del delantero en el equipo titular, aunque la posibilidad de que inicie el partido sigue abierta. Otros jugadores, como Lautaro Díaz, también entrenaron con normalidad y están a disposición del cuerpo técnico.

Mientras la expectativa crece en Vila Belmiro, la determinación de Neymar de estar presente en el campo, aun con el riesgo que implica para su salud, se convierte en el símbolo de la lucha del Santos por evitar el descenso.

