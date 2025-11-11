El plan “potencia física” que prepara Real Madrid para Franco Mastantuono mientras se recupera de su lesión

Real Madrid le diseñó un plan específico a Franco Mastantuono (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El departamento médico y físico del Real Madrid han diseñado un programa integral para potenciar el físico y abordar la pubalgia de Franco Mastantuono, una de las jóvenes figuras que se incorporó a la Casa Blanca en último mercado de pases. Según informó As, los especialistas del club han optado por un enfoque personalizado, que prioriza la adaptación gradual y preserva la evolución del futbolista argentino de 18 años.

El diagnóstico de pubalgia alejó a Franco Mastantuono de partidos clave, como el duelo ante el Liverpool en Anfield y la visita a Vallecas. La dolencia, de carácter crónico en muchos casos, ha obligado a modificar el ritmo habitual de preparación. El medio español detalló que hasta el momento no existen plazos definidos para la recuperación, ya que el propio futbolista debe marcar el avance dependiendo de su respuesta física cotidiana.

El club apuesta por una recuperación paciente. “Piano, piano”, explicó el mencionado medio, subrayando la cautela. Este enfoque busca minimizar recaídas y priorizar la salud integral del futbolista. La tendencia dentro del club consiste en evitar presiones por los tiempos de retorno, centrándose en cómo Mastantuono afronta la situación y en los avances que logre semana a semana.

La adaptación de Mastantuono al Real Madrid ha contado con la tutela del director técnico Xabi Alonso. Apenas aterrizó en la entidad madridista, el joven argentino destacó tanto por su capacidad técnica como por una intensidad competitiva que llamó la atención del cuerpo técnico desde el inicio. “Tiene mucha calidad, pero me encanta lo competitivo que es. Luego hay que ordenarlo, pero ese gen competitivo es fundamental”, valoró el estratega español.

La planificación física no es nueva para Mastantuono. Desde su explosión en River Plate, el jugador incorporó un programa específico para robustecer su masa muscular, enfocado en prepararse para el salto a Europa. De acuerdo con As, este proceso lo llevó a sumar 10 kilogramos de musculatura, bajo la supervisión de especialistas que velaron por el equilibrio entre fuerza y agilidad, con el objetivo de no sacrificar recursos técnicos en el crecimiento físico.

En el contexto actual, el siguiente desafío reside en el fortalecimiento del tren inferior del futbolista. El plan de trabajo del Real Madrid se concentra en esta área con dos metas: prevenir futuras lesiones musculares, muy frecuentes en jugadores explosivos, y asistir la recuperación de la pubalgia, que afecta principalmente la zona inguinal y abdominal baja. El club también refuerza la importancia de los ejercicios de core, robusteciendo el abdomen y la zona lumbar, áreas directamente relacionadas con la estabilidad y el esfuerzo físico en el fútbol profesional.

El diario madridista señala que dentro del club se comparan estos primeros meses con los procesos de adaptación de otros talentos sudamericanos fichados con la misma edad, como Vinicius Junior, Rodrygo, Fede Valverde o Endrick. En el caso del mediocampista argentino, se destaca la cantidad de minutos y partidos disputados antes de la lesión: 9 titularidades en 12 encuentros, sumando 689 minutos de juego.

“Ahora, en el club blanco, el foco sigue en lo físico. Aunque no tanto en fortalecer la parte superior. En ese aspecto se busca mantenimiento, mientras que la orientación principal está centrada en el tren inferior. Por un lado, para prevenir lesiones. Para reducir al mínimo los problemas musculares a los que jugadores como Franco, explosivos, se enfrentan. Además de mucho ejercicio decore. Para realizar un fortalecimiento paulatino de una zona ligada a la que ahora atormenta al futbolista", explicaron. Desde su desembarco al Merengue, el argentino aportó un gol (Levante) y brindó una asistencia (Kairat Almaty).

Vale recordar que producto de esta lesión Franco Mastantuono no fue convocado por Lionel Scaloni para afrontar el partido amistoso de este 14 de noviembre ante Angola en Luanda.

Real Madrid, que volverá a tener acción recién el 23 de noviembre en el Estadio Manuel Martínez Valero, cuando visite al Elche, lidera La Liga de España con 31 puntos, tres más que su escolta Barcelona. También es uno de los principales animadores de la Champions League, al ubicarse en puestos de clasificación directa a los octavos de final tras ganar en tres de sus cuatro presentaciones en la Fase Regular.