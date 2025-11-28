Qué necesita Lando Norris para ser campeón de la Fórmula 1 este fin de semana en el GP de Qatar

Lando Norris, Max Verstappenm Pierre Wache (director técnico de Red Bull) y Oscar Piastri (Crédito: AP/Luca Bruno)

La Fórmula 1 está en su recta final con la realización de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi con la incógnita puesta en un caliente cierre de campeonato entre tres candidatos por el máximo cetro a nivel pilotos de la categoría reina del automovilismo. Este fin de semana puede quedar todo resuelto antes de llegar a los Emiratos Árabes Unidos, aunque deben darse una serie de resultados para entregarle el trofeo a Lando Norris.

El hombre de McLaren comenzó el año en la cima, pero cedió el liderato a mitad del curso y se lo arrebató en el tramo final a su compañero de equipo, Oscar Piastri. En la actualidad, mira a todos desde lo más alto con 390 puntos frente a las 366 unidades recolectadas por Piastri y el vigente tetracampeón mundial, Max Verstappen. Los separan 24 puntos.

En este sentido, el ganador de las últimas cuatro temporadas en la F1 saldrá sexto en la carrera Sprint, mientras que el otro escolta se quedó con la pole position y relegó al líder a la tercera plaza de cara a la carrera corta de 19 vueltas de este sábado. Sin embargo, ningún resultado finiquitará el campeonato antes de la carrera de este domingo.

Las variables de Lando Norris para gritar campeón en lo que resta del calendario no son muchas. Si no quiere depender de los demás, el número mágico a alcanzar son 425 puntos, ya que esa cantidad lo haría insuperable para sus competidores directos en la pelea por las 58 unidades que restan disputar: las 25 correspondientes a los ganadores de las carreras de Qatar y Abu Dhabi y los 8 que se lleva el vencedor de la Sprint en Lusail. Esta cosecha de puntos será alcanzada si termina en el tercer lugar de las dos carreras largas y en el cuarto lugar de la carrera corta.

Lando Norris busca su primer título en la Fórmula 1 (Crédito: Reuters/Ricardo Moraes)

De igual manera, la consagración podría precipitarse este domingo en el caso de que Lando Norris termine el fin de semana con una ventaja de 26 puntos o más sobre sus escoltas. Si la distancia es de 25 o menos, todo se postergará a Abu Dhabi frente a la posibilidad existente de un empate (el ganador de las carreras se lleva 25 puntos).

Si se llega a producir este escenario, el primer criterio para desempatar la contienda radica en las victorias de cada uno, un ítem que mantiene igualado a Norris con Piastri (7), mientras que Verstappen pide permiso con 6 triunfos en el año. Si persiste la paridad, se evaluará la cantidad de segundos o terceros lugares y así sucesivamente hasta dar con el máximo registro.

Oscar Piastri se quedó con la pole position y saldrá desde el primer lugar este sábado en la carrera Sprint (Crédito: Reuters/Mohammed Salem)

Vale remarcar que McLaren ya se aseguró el campeonato de constructores por segundo año consecutivo, pero en esta oportunidad lo hizo con una tremenda holgura: se quedó con el honor a falta de seis fechas para el final. Desde esa consagración en Singapur, Max Verstappen sumó 93 puntos frente a los 76 de Norris y los 30 de Piastri, una producción que le permitió mantener su ilusión del pentacampeonato.

Los dos pilotos del team británico vienen de ser descalificados al término del Gran Premio de Las Vegas por una infracción técnica en sus monoplazas y, de esta manera, Lando Norris no pudo sumar las 18 unidades equivalentes a su segundo lugar (Verstappen ganó la carrera) y lo mismo pasó con las 12 unidades de Oscar Piastri con su cuarta ubicación.

Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1:

Lando Norris (McLaren) – 390 Oscar Piastri (McLaren) – 366 Max Verstappen (Red Bull) – 366 George Russell (Mercedes) – 294 Charles Leclerc (Ferrari) – 226 Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 Kimi Antonelli (Mercedes) – 137 Alex Albon (Williams) – 73 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49 Carlos Sainz (Williams) – 48 Oliver Bearman (Haas) – 41 Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Esteban Ocon (Haas) – 30 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan* (Alpine) – 0

* Fue reemplazado después de seis carreras

DÍAS Y HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE QATAR

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint (19 vueltas): 11.00 (Argentina)

Clasificación: 15.00 (Argentina)

Domingo 30 de noviembre

Carrera a 57 vueltas: 13.00 (Argentina)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)