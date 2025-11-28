Deportes

Franco Colapinto afrontará la práctica libre y la clasificación de la Sprint en el GP de Qatar: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino irá en búsqueda de sus primeros puntos en el campeonato en el circuito de Lusail

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE QATAR

Viernes 28 de noviembre

Práctica Libre: 10.30 (Argentina)

Clasificación Sprint: 14.30 (Argentina)

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 (Argentina)

Clasificación: 15.00 (Argentina)

Domingo 30 de noviembre

Carrera a 57 vueltas: 13.00 (Argentina)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

10:30 hsHoy

Tabla de posiciones de constructores de la F1:

10:01 hsHoy

Los neumáticos para el GP de Qatar

09:39 hsHoy

Ganadores del GP de Qatar

  • 2024 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)
09:25 hsHoy

Los que consiguieron la pole en el GP de Qatar

  • 2024 – George Russell (Mercedes)
  • 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)
09:15 hsHoy

Datos del GP de Qatar:

  • Primer Gran Premio – 2021
  • Longitud de la pista: 5,419 km
  • Récord de vuelta: 1m 22.384s, Lando Norris, McLaren, 2024
  • Más pole positions: Max Verstappen (2)
  • Más victorias: Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell (1)
  • Curiosidades: 2021 representó la primera vez que Qatar albergó una carrera de F1.
09:12 hsHoy

El circuito del GP de Qatar:

09:00 hsHoy

¡Bienvenidos! Franco Colapinto volverá a tener actividad al mando de su Alpine en una de las fechas más esperadas para los fanáticos en el Gran Premio de Qatar en el circuito de Lusail, por la anteúltima fecha de la temporada

Franco Colapinto correrá en el GP de Qatar
Franco Colapinto correrá en el GP de Qatar

