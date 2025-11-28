Franco Colapinto afrontará la práctica libre y la clasificación de la Sprint en el GP de Qatar: hora, TV y todo lo que hay que saber

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE QATAR
Viernes 28 de noviembre
Práctica Libre: 10.30 (Argentina)
Clasificación Sprint: 14.30 (Argentina)
Sábado 29 de noviembre
Carrera Sprint: 11.00 (Argentina)
Clasificación: 15.00 (Argentina)
Domingo 30 de noviembre
Carrera a 57 vueltas: 13.00 (Argentina)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)
Ganadores del GP de Qatar
2024 – Max Verstappen (Red Bull)
2023 – Max Verstappen (Red Bull)
2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)
Los que consiguieron la pole en el GP de Qatar
2024 – George Russell (Mercedes)
2023 – Max Verstappen (Red Bull)
2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)
Datos del GP de Qatar:
Primer Gran Premio – 2021
Longitud de la pista: 5,419 km
Récord de vuelta: 1m 22.384s, Lando Norris, McLaren, 2024
Más pole positions: Max Verstappen (2)
Más victorias: Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell (1)
Curiosidades: 2021 representó la primera vez que Qatar albergó una carrera de F1.
El circuito del GP de Qatar:
¡Bienvenidos! Franco Colapinto volverá a tener actividad al mando de su Alpine en una de las fechas más esperadas para los fanáticos en el Gran Premio de Qatar en el circuito de Lusail, por la anteúltima fecha de la temporada