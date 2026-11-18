Sergio Massa (RS Fotos)

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Massa arribará a Posadas el jueves. Su agenda incluirá dos encuentros relevantes para la política nacional y el armado electoral misionero.

En primer lugar, se encontrará con el gobernador Hugo Passalacqua. El mandatario buscará la reelección el año próximo. Viene de un complejo proceso de ruptura del oficialismo que gobierna la provincia desde principios de siglo. El divorcio de Carlos Rovira, otrora hombre fuerte de Misiones, lo dejó con la mayoría de la estructura oficialista. Lo que quedó fuera no tiene peso para ganar, pero sí para complicar las intenciones de Passalacqua.

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Massa y el mandatario de la tierra colorada retomaron los contactos asiduos tras este quiebre y en pleno proceso de discusión de la ley de tierras en el Congreso. El gobernador misionero, que administra un distrito que está rodeado por fronteras internacionales, fue uno de los más encarnizados opositores a la iniciativa de la Casa Rosada. El llamado del tigrense fue para confirmar que los legisladores misioneros votarían en contra.

El líder del Frente Renovador reapareció con fuerza como contrafigura de Axel Kicillof y de sus intenciones de encarnar la candidatura del peronismo a la presidencia. El gobernador bonaerense viene dejando atrás su vínculo político-edípico con Cristina Kirchner. En San José 1111 ven con malos ojos ese proyecto autónomo y pretenden complicarle el recorrido.

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¿Todos unidos?

El excandidato a presidente por el Frente de Todos participó el martes del acto por el día del militante justicialista en San Fernando, provincia de Buenos Aires.

A pesar de la corta distancia con este encuentro que es un recordatorio ecuménico del peronismo, Massa no tiene previsto encontrarse con las autoridades del PJ misionero durante su viaje a la tierra colorada.

La dirigencia peronista de la provincia no tenía idea de que llegaría. Tampoco había preparado una reunión. Massa sí se verá con referentes del Partido Agrario y Social (Pays).

Para entender por qué con unos no y con otros sí hay que conocer la historia reciente del PJ misionero. Desde 2003 hasta 2024 estuvo subsumido dentro del oficialista Frente Renovador de la Concordia. Ese año CFK ordenó la intervención. El proceso terminó con una elección de autoridades donde el sector K cayó derrotado. El ganador, Christian Humada, es un dirigente cercano a Axel Kicillof. Fue su anfitrión meses atrás. Y este martes recibió a la actriz Victoria Onetto, subsecretaria de Políticas Culturales de la provincia de Buenos Aires.

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Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones

Por eso Massa va al encuentro del Pays. Esta fuerza formó parte del Frente de Todos. Su base social son sectores del campesinado y minifundistas del tabaco y la yerba mate. El principal referente del espacio, Héctor «Cacho» Bárbaro, fue electo diputado nacional en 2019 con el sello del FdT. Y siempre se ha reivindicado como K.

La dinámica de la política misionera acercó a Humada con Passalacqua. El último congreso partidario lo habilitó a formar un frente con el gobernador el año próximo. En Posadas se menciona que eso generó aproximaciones entre Bárbaro y el intendente de la ciudad Leonardo «Lalo» Stellato. A pesar de que el mandatario local mostró cierta autonomía tras la crisis del FRC, responde a Rovira.

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El ex hombre fuerte busca un acercamiento con La Libertad Avanza. Tiene una carta en la manga: si promueve una oferta electoral propia su lista no ganará, pero restará votos a Passalacqua. Luego de los resultados ajustados de 2025, esto implicaría acrecentar las chances libertarias en Misiones.

El kirchnerismo quiere contener al Pays. Y correrlo de ese posible acuerdo donde terminaría, en un curioso salto destino, aliado de sus adversarios ideológicos. De allí el viaje de Massa.

El primer contacto entre el tigrense, Bárbaro y Christian Castro, su lugarteniente, tuvo lugar el martes en San Fernando. La visita, sin embargo, estaba planificada desde fines de la semana pasada. Hasta el cierre de este artículo, no se habían difundido los detalles de la agenda de Massa en Misiones.

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