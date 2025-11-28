Los jugadores del Benfica eligieron a sus candidatos para campeón de la Fórmula 1: la respuesta de Otamendi sobre Colapinto

En una reciente interacción con la web oficial del Benfica, el defensor argentino Nicolás Otamendi sorprendió al expresar su confianza en el futuro Franco Colapinto: ante la pregunta sobre quién será el próximo campeón mundial de Fórmula 1, el capitán de las Águilas eligió al joven piloto de Pilar, en contraste con la opinión mayoritaria de sus compañeros y del entrenador, José Mourinho, quienes apostaron por el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen.

La consulta, realizada de manera grupal por el sitio oficial del club portugués, reunió a figuras destacadas del plantel y al cuerpo técnico. Mourinho fue el primero en responder y se inclinó por Verstappen, actual referente de la categoría y campeón vigente. La mayoría de los presentes coincidió con el técnico. Sin embargo, la intervención de Otamendi marcó la diferencia: “Franco Colapinto”, afirmó el defensor, respaldando al piloto argentino de Alpine que, hasta el momento, no ha sumado puntos en la temporada.

La temporada de Fórmula 1 se encuentra en su tramo final, con solo dos circuitos restantes: el de Qatar y el de Abu Dhabi, en Arabia Saudita. En la tabla de posiciones, Lando Norris encabeza con 390 puntos, seguido por Verstappen y Oscar Piastri, ambos con 366. La elección de Otamendi, en este contexto, representa más un gesto de apoyo personal y una expresión de deseo a futuro que una predicción basada en el presente deportivo, dado que Colapinto no figura entre los protagonistas de la lucha por el título.

Otamendi, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, continúa su carrera en el Benfica, donde ejerce la capitanía. Este sábado, el defensor será parte del equipo que visitará a Nacional por la fecha 12 de la liga local. Las Águilas suman 25 puntos, ubicándose a seis del líder Porto.

Colapinto largará 20° en la Sprint (REUTERS/Rula Rouhana)

Por su parte, el desempeño de Alpine en la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar evidenció una serie de dificultades técnicas que condicionaron a sus dos pilotos, Colapinto y Pierre Gasly, relegándolos a las últimas posiciones de la parrilla. Ambos corredores enfrentaron problemas estructurales en el monoplaza A525, lo que se tradujo en una eliminación temprana en la SQ1 y la necesidad de afrontar la competencia desde el fondo en un circuito que, en principio, parecía prometedor para la escudería francesa.

La jornada estuvo marcada por la frustración de Colapinto, quien expresó su descontento tras la sesión clasificatoria. El piloto argentino explicó a ESPN que la falta de agarre fue una constante durante toda la sesión y atribuyó la mayor parte de las complicaciones a los daños sufridos en el piso de ambos autos: “No tuve grip en toda la sesión. Creo que es más el hecho de tener poca carga. Después de la FP1, los dos (por Gasly) rompimos mucho el piso porque acá, el auto iba saltando mucho en las curvas rápidas. Los dos lo perdimos y se rompió mucho el piso de los dos autos. Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más. Entonces son otra vez pisos de poca carga y creo que eso fue lo que más complicó”.

En diálogo con el canal oficial de la Fórmula 1, Colapinto insistió en que los daños en ambos monoplazas condicionaron el desempeño en la clasificación. El argentino destacó que, aunque en la FP1 el equipo fue competitivo con neumáticos duros, la situación cambió drásticamente al utilizar los compuestos blandos, momento en el que ambos autos sufrieron daños significativos en el suelo.

“En la FP1, en general, fuimos bastante competitivos. No nos fue mal con los neumáticos duros. Luego, cuando pusimos los blandos, tuvimos una gran salida y, con la grava cerca del córner, al salir de la curva, dañamos el suelo. Ambos sufrimos muchos daños. Creo que eso comprometió un poco la clasificación. Es algo que hay que tener en cuenta. El coche se nota difícil de conducir. Intentaremos ser más fuertes mañana. Sinceramente, se nota muy, muy difícil”, expresó Colapinto al canal.

El resultado final dejó a Gasly en la posición 19 con un tiempo de 1:22.112 y a Colapinto en el último lugar con 1:22.364, una diferencia de 0,252 segundos a favor del francés.

La actividad en pista continuará el sábado con la carrera Sprint programada para las 11:00 (hora argentina), seguida de la clasificación a las 15:00. El Gran Premio de Qatar se disputará el domingo a partir de las 13:00, con un total de 57 vueltas en el Circuito Internacional de Lusail.