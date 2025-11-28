Franco Colapinto confirmó los daños que tienen los Alpine tras la mala clasificación: “Tuvimos que cambiarlo”

Alpine concretó un pésimo resultado en la clasificación de cara a la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar. Tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto tuvieron serios problemas con el rendimiento del monoplaza A525 y quedaron eliminados en la SQ1: el francés largará 19° y el argentino lo hará desde el último lugar. Ambos corredores de la escudería con sede en Enstone partirán desde el fondo en un Circuito Internacional de Lusail que, en un principio, se pensaba que podría ser favorable.

La expectativa estuvo considerablemente alejada de la realidad y Colapinto reflejó su disgusto con el resultado en la rueda de prensa. “No tuve grip (agarre) en toda la sesión. Creo que es más el hecho de tener poca carga. Después de la FP1, los dos (por Gasly) rompimos mucho el piso porque acá, el auto iba saltando mucho en las curvas rápidas. Los dos lo perdimos y se rompió mucho el piso de los dos autos. Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más. Entonces son otra vez pisos de poca carga y creo que eso fue lo que más complicó. Con la goma dura en la FP1 no iba mal, pero después perdimos mucho ritmo. Hay que tratar de entender a la noche, pero es lo que hay y lo que tenemos”, argumentó en diálogo con ESPN.

En esta misma línea, profundizó en los problemas que sufre por los daños en el monoplaza: “Tengo menos grip ahora que con la goma dura en las curvas rápidas. Eso te saca confianza y no te da la estabilidad de entrada que necesitas en la F1. Lento, creo que en general estuvimos lentos y muy lejos. Creo que, en mi caso, un poco más complicado porque es un poco menos de grip puro y de puntos de carga que no tengo. Eso es lo más frustrante, pero hay que enfocarse en mañana. Hacer lo mejor posible y que sea lo que tenga que ser”.

*La frustración de Colapinto tras quedar eliminado en la SQ1

“Está siendo un finde complicado para los dos. Pero el hecho de no sentir grip y no tener carga pura en curvas rápidas y en las entradas de las curvas lentas, es lo que más complica y lo que no te hace disfrutar manejar. Es un auto que es complicado de manejar, es inestable y no se siente rápido”, destacó el argentino, quien remarcó que Gasly también transita por problemas similares.

A pesar de todo esto, Colapinto aseguró que buscarán maximizar el rendimiento de cara a las próximas sesiones: “Una pena por el piso. Creo que es un problema que tienen algunos equipos, pero nosotros un poco más, obviamente. Habrá que trabajar para mañana e intentar poner lo mejor que tengamos”.

Los daños en el monoplaza que mencionó el joven de 22 años son producto de una salida de pista en la primera práctica libre. Durante su primer intento con los neumáticos blandos, el argentino perdió el control de su monoplaza en una curva y superó los límites, pese a que pudo recuperar el auto rápidamente.

“Si miramos el resultado de la clasificación Sprint, está claro que no es donde queríamos estar y no es el mejor resultado. No hice una vuelta representativa con los blandos, ya que tuvimos un gran derrape y perdimos mucho tiempo. Con las trampas de grava tan cerca de la salida de las curvas aquí, cualquier error o salida de pista se castiga y se corre el riesgo de dañar el suelo, lo que nos ocurrió durante los entrenamientos y afectó un poco a nuestros preparativos. El coche se notaba más difícil de conducir en la sesión de la tarde en particular, y veremos qué podemos hacer para cambiar eso mañana”, comentó Colapinto, según informó la escudería francesa en la gacetilla de prensa oficial.

Alpine también brindó las declaraciones de Pierre Gasly, quien también dejó en claro su lamento por el resultado. “Hoy ha sido una clasificación Sprint muy dura para nosotros y el resultado final ha sido decepcionante. En mi última vuelta en la SQ1, tuve problemas desde el principio en la curva 1 con los neumáticos fríos y no había agarre al inicio de la vuelta, por lo que perdimos mucho tiempo. Después, los neumáticos subieron de temperatura y los sectores 2 y 3 fueron mucho mejores, pero el daño ya estaba hecho desde el principio de la vuelta. Habría sido difícil llegar a la SQ2, quizá hoy no fuimos lo suficientemente rápidos, pero al menos tenemos algo que aprender y esperamos poder mejorar para la clasificación de mañana”, analizó.

*La salida de pista en la FP1 en la que Colapinto sufrió daños

En diálogo con el canal oficial de la Fórmula 1, Colapinto volvió a hacer hincapié en que los daños en ambos monoplazas de Alpine repercutieron en el resultado: “En la FP1, en general, fuimos bastante competitivos. No nos fue mal con los neumáticos duros. Luego, cuando pusimos los blandos, tuvimos una gran salida y, con la grava cerca del córner, al salir de la curva, dañamos el suelo. Ambos sufrimos muchos daños. Creo que eso comprometió un poco la clasificación. Es algo que hay que tener en cuenta. El coche se nota difícil de conducir. Intentaremos ser más fuertes mañana. Sinceramente, se nota muy, muy difícil”.

A su vez, cuando le preguntaron sobre la próxima temporada, realizó un análisis de la presente campaña: “Estamos mirando hacia 2026. Pero este año es complicado entender algunas cosas. Me siento seguro en una carrera, y luego, en otra carrera, puedo volver a tener las buenas sensaciones que tenía antes. Y luego, otra vez... Es un poco inconsistente”.

Por su parte, Colapinto también brindó declaraciones con Fox Sports: “Hay cosas para mejorar, pero no sé si lo vamos a poder mejorar, perdimos dos fondos en la FP1: el mío y el de Pierre (Gasly). El mío no tiene mucha carga y en donde más pierde es en las curvas rápidas. En las curvas lentas hay que venir bastante rápido con mucha carga lateral y no tengo esos puntos de carga aerodinámica del piso y eso me complica mucho. Hay cosas para mejorar”.

Colapinto largará en el último puesto en la carrera Sprint del GP de Qatar (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

La sesión de clasificación comenzó con ambos Alpine marcando tiempos bajos. Franco Colapinto computó un registro de 1:23.771 que le permitió adelantarse por 0.064 segundos de su compañero Pierre Gasly (1:23.835). No obstante, los dos se ubicaron en la parte baja de la grilla. Cabe recordar que, al ser qualy para la carrera Sprint, los pilotos están obligados a utilizar neumáticos medios en la SQ1.

El corredor francés dio un leve salto en su segundo intento, aunque las marcas siguieron por debajo de la media. Gasly frenó el cronómetro en 1:22.300, mientras que el pilarense hizo lo propio en 1:23.165.

El resultado final dejó en evidencia los problemas del monoplaza Alpine, a pesar de que en un principio se creía que en Qatar podría tener un mejor rendimiento. Gasly terminó 19° con un tiempo de 1:22.112 y Colapinto quedó en el último puesto con un registro de 1:22.364. La diferencia entre ambos fue de 0.252 segundos a favor del francés.

Cabe recordar que el pilarense tuvo que atravesar algunos problemas en la única práctica libre del fin de semana. Después de probar el neumático duro, con el que registró vueltas similares a las de su compañero y marcó su giro más veloz con un tiempo de 1:23.529, las dificultades llegaron con las gomas blandas.

El argentino perdió el control de su monoplaza cuando estaba realizando su primer intento rápido con los compuestos rojos, donde estaba mejorando su tiempo, y tuvo que abortar la vuelta. Allí sufrió algunos daños, algo que lo privó de mejorar sus registros.

La actividad en pista continuará el día sábado con la carrera Sprint desde las 11:00 (hora argentina). Más tarde, a partir de las 15:00, se llevará a cabo la clasificación. El Gran Premio de Qatar dará inicio a las 13:00 del domingo y contará con un total de 57 vueltas en el Circuito Internacional de Lusail.