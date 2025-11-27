Colapinto reveló quién quiere que se consagre campeón de la F1 y explicó por qué Alpine puede ilusionarse en el GP de Qatar

Franco Colapinto participó del media day del GP de Qatar (@alpinef1team)

Franco Colapinto afrontará la anteúltima fecha del calendario 2025 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Qatar. En el marco de un fin de semana especial en Lusail, que contará con carrera Sprint, el argentino hizo hincapié en las dificultades que debe atravesar cuando puede probar poco tiempo el auto en pista antes de empezar a competir en las sesiones importantes. Además, durante el Media Day, el pilarense puntualizó en la leve mejoría en el rendimiento de Alpine.

La jornada en Qatar será clave para la lucha del Campeonato de Pilotos de la F1, que tiene a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri y al Red Bull de Max Verstappen en la pelea. En diálogo con ESPN, Colapinto se animó a dar su veredicto y confirmó quién le gustaría que se consagre: “Lo bueno es que acá no importa ser mufa o no. Me da lo mismo. Me gustaría que, como Max ahora está atrás, yo quiero que gane el que viene atrás. El que está más débil quiero que gane, porque sería más impresionante. Yo creo que Piastri ya no; está entre Lando y Max. Pero Lando tiene muchas más chances al estar 24 puntos adelante. Para las dos carreras que faltan es una ventaja enorme”.

A su vez, se refirió al manejo de McLaren y brindó su punto de vista sobre qué debería hacer Norris: “Yo creo que él debería encarar estas dos carreras más tranquilo. Todos queremos ganar, pero están peleando un campeonato de la Fórmula 1. Eso es mucho más importante que una victoria. El equipo vio que se estaba gastando mucho el piso y no hicieron nada hasta que fue muy tarde. Siento que no se dan cuenta a veces de la imagen más grande que está pasando. Iban muy carrera por carrera, cuando hay algo muy grande que puede llegar a pasar. Yo lo cuidaría un poco más. Pero les funciona y están ganando, ojalá estuviera en su posición”.

Posteriormente, Colapinto analizó el presente de Alpine y el leve salto en el rendimiento del auto. Pese a que el monoplaza A525 de la escudería francesa no recibe actualizaciones desde la primera parte de la temporada, el desempeño del vehículo dio un leve salto en los últimos Grandes Premios. De hecho, esto repercutió en que Pierre Gasly sumara puntos en Interlagos tras una sequía de ocho carreras.

“No hay nada específico que hayamos encontrado. Tal vez son todas estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles. Los circuitos últimamente realmente ayudaron, creo; la temperatura también: hizo mucho más frío en Brasil, hizo mucho más frío en Las Vegas, y nosotros sobrecalentamos los neumáticos bastante, así que ese es un punto importante de mejora y una ganancia fácil para nosotros”, argumentó Colapinto, según informó el portal especializado Motorsport.

Lamentablemente para el argentino, la buena racha de Alpine ocurrió al mismo tiempo que sufrió un accidente en Interlagos y tuvo que cambiar el chasis de su monoplaza. Además, en el GP de Las Vegas, sufrió un toque de Alex Albon que le rompió el difusor y le generó grandes problemas que mermaron su rendimiento. “El hecho de que los circuitos fueran menos bacheados también nos ayudó mucho, y creo que hay muchas pequeñas razones para mejorar en circuitos específicos, pero por supuesto necesitamos entender más”, agregó el joven de 22 años.

Franco Colapinto también contó detalles sobre cómo es la relación entre los participantes de la F1 y respondió si suelen ser amigos: “Amigos... no. O sea, no podés ser superamigo de un piloto. Pero son al final pilotos con los que estás todos los fines de semana. Tenés una relación de llevarte bien”.

Inmediatamente, se centró en Lewis Hamilton, con quien tiene una estrecha cercanía y es uno de sus grandes referentes: “La foto que tengo con Hamilton, justamente es del respeto que le tengo yo. Idolatrarlo y que haya sido mi héroe tanto tiempo... Correr contra él es algo muy especial. Para mí es algo especial correr contra él. Me pasa con otros pilotos también. Con otros no estoy ni cerca de ser amigos”.

Respecto al fin de semana con carrera Sprint, Colapinto comentó que tuvo dificultades a lo largo de toda la temporada para encontrar la puesta a punto óptima en una sola sesión de entrenamientos. “Es otro fin de semana sprint, con lo que a veces tengo un poco más de dificultades, pero ojalá también aprendamos de eso y podamos ser más fuertes desde el inicio. A veces me cuesta encontrar mi camino con el auto y la puesta a punto al principio, y por eso necesito el viernes completo, y cuando eso no pasa se vuelve un poco más difícil, pero ojalá podamos estar encima de todo y empezar nuevamente”, explicó.

No obstante, el joven argentino se mostró optimista de cara a pelear por los puntos: “Lo intentaremos, cada fin de semana estamos intentando sumar puntos pero está siendo complicado en este momento. Creo que en estas últimas carreras el auto se vio mejor y más fuerte, así que eso nos da esperanza. Estuve muy cerca en algunos circuitos, pero últimamente volví a tener un poco más de dificultades, así que creo que hay buenas razones para eso y ojalá aquí volvamos a ser más fuertes”.

Cabe recordar que Franco Colapinto compitió en el GP de Qatar en 2024 con Williams. Sin embargo, después de quedar 18° en la Sprint y largar 19° en la clasificación, quedó envuelto en un accidente en la largada de la carrera principal que lo obligó a abandonar.

En la competición de dicha temporada, Alpine tuvo un notable rendimiento y Pierre Gasly finalizó en la quinta posición: “Voló, hizo muy buena carrera. El año pasado el equipo fue muy bien acá. Ojalá que lo repitamos y que sea un buen finde. Hay mucho por trabajar. Estamos arreglando un par de cosas. Creo que vamos a estar un poco mejor que en Las Vegas. Por lo menos van a ser más competitivas, o parece que van a ser mejores”.

Franco Colapinto cerrará la temporada 2025 de la F1 en Qatar y Abu Dhabi

Por su parte, Colapinto realizó un breve resumen de lo que fue el Gran Premio de Las Vegas y de los problemas técnicos que lo perjudicaron durante toda la carrera. “Hubo bastante daño en el difusor y fue bastante malo. Creo que mucha de la pérdida de rendimiento se debió a eso. Aquí se ve un poco mejor, creo que tenemos un auto un poco mejor, así que debería ser mejor en términos del piso y muchas cosas acá deberían estar bien. Espero con ganas eso”, aseguró.

En esta misma línea, agregó: “En baja velocidad fue bastante malo. Perdimos muchos puntos (de carga aerodinámica) en baja velocidad más que en alta, y el auto simplemente estaba muy mal, mucho deslizamiento y perdí mucho agarre en la parte trasera, que viene todo del difusor. Simplemente se convirtió en una carrera realmente difícil después de eso, así que fue un fin de semana duro”.

Por último, mencionó el buen desempeño que consiguió con el piso mojado y cuáles son sus expectativas en Qatar: “Creo que en lluvia estábamos rindiendo mejor, el auto parecía más competitivo. Realmente nos costó saber qué iba a pasar en seco, no tuvimos mucha tanda en seco, pero creo que Qatar debería ser un buen circuito para nosotros. Es un circuito lleno de curvas de alta velocidad, lo que debería ayudar a nuestros autos, así que veamos dónde estamos aquí”.

La actividad en pista en Lusail comenzará el viernes desde las 10:30 (hora argentina) con los únicos entrenamientos. El mismo día, a partir de las 14:30, se realizará la sesión para delimitar la grilla de salida de la carrera Sprint, que dará inicio a las 11:00 del sábado. Más tarde, a las 15:00, se llevará a cabo la clasificación. El Gran Premio de Qatar largará a las 13:00 del domingo.