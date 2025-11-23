Deportes

El problema que sufrió el Alpine de Colapinto por un toque de Albon en el inicio del GP de Las Vegas de la F1

Al piloto argentino lo tocaron tras una caótica largada y tuvo que correr 50 vueltas con el difusor roto de su A525

*La caótica largada del GP de Las Vegas de F1

Franco Colapinto logró completar el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 a pesar de que sufrió por un problema en su Alpine durante todas las 50 vueltas. El argentino llegó en el puesto 17, último entre los pilotos que vieron la bandera de cuadros, tras salvarse de una caótica largada que incluyó el golpe de un descontrolado Gabriel Bortoleto contra el auto de Lance Stroll, que a su vez provocó el despiste de Pierre Gasly.

Fue en esa primera curva en la que, en medio de los inconvenientes, Alex Albon tocó en la parte trasera del A525 al oriundo de Pilar, lo que derivó en la rotura del difusor. Eso generó que el monoplaza del argentino sufriera la pérdida de tres puntos en la carga aerodinámica, una complicación para lo que fue el resto de la carrera.

“El daño no te está ayudando para nada. Haces lo que podés con las herramientas que tenés. Sé que este ritmo no está bien”, fue uno de los mensajes por radio del ingeniero Stuart Barlow en diálogo con Franco. “Estás haciendo un muy buen trabajo. Hacele la vida lo más difícil posible a los autos que vienen atrás”, sumó el integrante de la escudería con el fin de intentar apoyar al piloto argentino.

¿Qué es el difusor? Es un componente clave en la aerodinámica de los monoplazas de Fórmula 1, ubicado en la parte trasera del suelo del vehículo. Su diseño permite aumentar la velocidad del flujo de aire entre el asfalto y el coche, lo que genera una zona de baja presión que incrementa el agarre y mejora la estabilidad en las curvas.

Stuart Barlow le dio ánimo
Stuart Barlow le dio ánimo a Colapinto tras el problema en la largada de Las Vegas

El desarrollo del suelo de un monoplaza depende en gran medida del difusor, ya que los ingenieros diseñan canales aerodinámicos para dirigir el flujo de aire hacia esta pieza, que lo expulsa al exterior de manera eficiente. La función principal del difusor es generar carga aerodinámica, permitiendo que el coche se mantenga lo más cerca posible del asfalto, especialmente bajo el reglamento vigente desde 2022, que reintrodujo el efecto suelo característico de los años 80.

Este problema se sumó al cambio del chasis que sufrió el coche de Colapinto tras el choque del número 43 en la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil. Como se aclaró, el nuevo suelo del monoplaza que usa el joven de 22 años es reparado, ya que Alpine destinó presupuesto para el desarrollo del auto de la temporada 2026.

Una vez que se bajó del coche, Colapinto mostró todo su enojo por lo sucedido en la carrera nocturna en Las Vegas y, como ya sucedió en otras ocasiones en la temporada, apuntó contra el ritmo de su Alpine. “Fue una carrera frustrante. Fui muy lento. Tuve cero grip. No se podía doblar el volante que se corría toda la parte de atrás. Hoy fue un desastre el auto. No podía doblar con el freno y cada vez que quería cargar la rueda trasera se movía. No sé si fueron todos los daños que tuve, pero por lo que escuche tampoco fue para sentirlo tan mal al auto”.

“Fue una carrera muy mala. Fuimos despacio. Es bueno seguir dando todas las vueltas, pero da bronca no ser competitivo”, cerró en su análisis.

Colapinto llegó en el puesto
Colapinto llegó en el puesto 17 en Las Vegas (REUTERS/Daniel Cole)

