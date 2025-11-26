Deportes

El guiño del Pity Martínez a un club de Primera División ante su inminente salida de River Plate

El mediocampista culminará su contrato con el Millonario en diciembre y el mismo no será renovado

Gonzalo Martínez no continuará su
Gonzalo Martínez no continuará su carrera en River Plate más allá de diciembre, fecha en la cual se vencerá su contrato con la institución (@riverplate)

El futuro de Gonzalo “Pity” Martínez en el fútbol argentino cobró un nuevo matiz tras un gesto en redes sociales que reavivó la expectativa entre los hinchas de Huracán. Mientras su salida de River Plate al finalizar diciembre ya es un hecho, el mediocampista ofensivo de 32 años sorprendió al recordar públicamente el primer título de su carrera, obtenido con el club de Parque Patricios, lo que muchos interpretaron como una señal de posible regreso.

La temporada 2025 resultó especialmente adversa para River. El equipo, dirigido por Marcelo Gallardo, no logró conquistar títulos y quedó eliminado tempranamente del Torneo Clausura, lo que precipitó la decisión de la dirigencia y el cuerpo técnico de iniciar una profunda renovación del plantel. Siete futbolistas, entre ellos Pity Martínez, finalizarán su contrato en diciembre y no continuarán en la institución. La confirmación llegó también a través de Gustavo Yarroch, quien afirmó: “Gallardo va a llamar a Pity Martínez y le va a confirmar que no lo va a tener en cuenta para el año que viene”.

En este contexto, Martínez utilizó su cuenta de Instagram para compartir una historia en la que evocó la consagración de Huracán en la Copa Argentina 2014, cuando el equipo venció a Rosario Central en la final disputada en el estadio Bicentenario de San Juan. El mensaje, acompañado por el emoji de un globo, fue directo: “11 años y para toda la vida”, escribió el futbolista. Este gesto fue interpretado como un guiño hacia el club donde se formó, debutó en Primera División y conquistó su primer título profesional.

El guiño del Pity Martínez a Huracán en medio de sus rumores de salida de River Plate

La publicación de Martínez no pasó inadvertida entre los hinchas de Huracán, quienes rápidamente viralizaron el mensaje y expresaron opiniones divididas. Mientras algunos manifestaron entusiasmo ante la posibilidad de su regreso, otros se mostraron escépticos debido a la falta de continuidad y ritmo futbolístico que el jugador evidenció en su último ciclo en River. Desde su retorno al club de Núñez a mediados de 2023, el mediocampista disputó 21 partidos, marcó dos goles y brindó seis asistencias, además de sumar dos títulos locales.

El recorrido de Martínez en Huracán comenzó el 10 de septiembre de 2011, cuando debutó ante Almirante Brown por la quinta fecha del torneo de la Primera B Nacional 2012/13. Su primer gol llegó en el torneo 2013/14 frente a Instituto. El 26 de noviembre de 2014, el equipo se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Rosario Central por penales, luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario. Apenas unas semanas después, el 14 de diciembre, Huracán logró el ascenso a Primera División al superar a Atlético Tucumán por 4-1 en tiempo suplementario.

Pity Martínez fue campeón con Huracán de la Copa Argentina 2014 (Club Atlético Huracán)

El desempeño de Martínez en el Globo atrajo la atención de Marcelo Gallardo, quien impulsó su llegada a River. El 20 de enero de 2015, el club de Núñez oficializó su incorporación a cambio de USD 4.500.000 por el 75 por ciento de su pase. En River, el Pity se ganó un lugar en la historia por su gol en la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, aunque su segundo ciclo estuvo marcado por lesiones y un rendimiento alejado de las expectativas.

Con el contrato próximo a expirar el 31 de diciembre, Martínez deberá aguardar propuestas en el mercado de pases. Un eventual regreso a Huracán dependerá de la decisión del próximo entrenador del club, que podría ser Diego Martínez. Mientras tanto, la incertidumbre sobre su futuro permanece, alimentada por el eco de un mensaje que, a once años de distancia, sigue resonando entre los hinchas: “11 años y para toda la vida”.

