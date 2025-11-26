Adiós a los héroes de Madrid: los cuatro referentes a los que Gallardo les comunicará que no seguirán en River

Gallardo asoma del túnel del Cilindro, antes del duelo ante Racing que decretó la eliminación de River en el Clausura (NA)

Este jueves, cuando River Plate vuelva a los entrenamientos tras dos días de descanso luego de la eliminación ante Racing en el Torneo Clausura, Marcelo Gallardo les va a comunicar a cuatro héroes de Madrid, cuyos contratos vencen el 31 de diciembre, que no los tendrá en cuenta. El nombre de mayor impacto es el de Enzo Pérez. Los otros son Ignacio Fernández, el Pity Martínez y Milton Casco.

El mediocampista central y el volante ofensivo fueron titulares ante la Academia. Enzo, de 39 años, había regresado a la institución tras su paso por Estudiantes. Nacho, por su parte, podría regresar a Gimnasia La Plata, el club que lo vio nacer, y en el que jugó en dos etapas.

No serán los únicos que partirán, en medio de una renovación tras una temporada para el olvido. El Muñeco decidió que Miguel Ángel Borja deje el club a fin de año, dado que River no le va a proponer renovar su vínculo. También le va a comunicar a Paulo Díaz que no lo tendrá en cuenta y hay que ver cómo se va del club, porque le quedan dos años de contrato. Las opciones son rescindir o una venta del defensor chileno, que es pretendido por Colo Colo, donde ya jugó. Además, se irá Federico Gattoni, cuyo préstamo vence a fin de año. Son los siete nombres que se irán seguro.

Hay cuatro futbolistas cuya continuidad está en duda. Uno es Fabricio Bustos, quien está buscando salida porque está disconforme con la escasa cantidad de minutos que está jugando. En los pasillos del Monumental aseguran que no le gustó que, a seis meses de su llegada, Gallardo fuera a buscar a Gonzalo Montiel y se vio tapado. Por eso busca otro destino, más allá de que había confesado que jugar en River era su gran sueño.

Pérez y Gallardo: una combinación que no se repetirá (Reuters)

Otro caso similar es el del uruguayo Sebastián Boselli, repescado de Estudiantes de La Plata, que jugó muy pocos partidos (apenas cinco y solo dos como titular) y no rindió. El último fue en septiembre. Ocupó un lugar en el banco de suplentes contra la Academia.

La situación de Matías Galarza Fonda resulta especial. El error contra Racing en la jugada del tercer gol lo puso muy en el centro de la escena, al punto que pidió disculpas en su cuenta de Instagram y debió desactivar los comentarios por los insultos. Es uno de los más desaprobados en el Monumental y habrá que ver si Gallardo entiende que lo mejor es una salida.

Y Giuliano Galoppo podría tener revancha. Es más: si hubiera jugado de titular contra Racing se hubiera activado la cláusula obligatoria de compra. Ahora, depende de la voluntad de River. Hasta el cotejo en Avellaneda, Gallardo lo quería. Y estaban renegociando con San Pablo, dueño de su ficha, que le debe plata al elenco de Núñez por Enzo Díaz y Gonzalo Tapia. Hay que ver si el escenario cambia o se sostiene el interés por mantenerlo en la estructura de cara a 2026.

Más allá de los nombres de jugadores, en el fútbol de River habrá una reestructuración. Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio van a continuar, pero encima de ellos va a estar el presidente Stefano Di Carlo, al mando de un esquema que pasa a llamarse “Mesa de Fútbol”.