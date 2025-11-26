Deportes

Adiós a los héroes de Madrid: los cuatro referentes a los que Gallardo les comunicará que no seguirán en River

Este jueves, el entrenador les confirmará a siete jugadores que no serán tenidos en cuenta de cara a 2026. Los que están en duda y cómo funcionará la “Mesa de Fútbol”

Guardar
Gallardo asoma del túnel del
Gallardo asoma del túnel del Cilindro, antes del duelo ante Racing que decretó la eliminación de River en el Clausura (NA)

Este jueves, cuando River Plate vuelva a los entrenamientos tras dos días de descanso luego de la eliminación ante Racing en el Torneo Clausura, Marcelo Gallardo les va a comunicar a cuatro héroes de Madrid, cuyos contratos vencen el 31 de diciembre, que no los tendrá en cuenta. El nombre de mayor impacto es el de Enzo Pérez. Los otros son Ignacio Fernández, el Pity Martínez y Milton Casco.

El mediocampista central y el volante ofensivo fueron titulares ante la Academia. Enzo, de 39 años, había regresado a la institución tras su paso por Estudiantes. Nacho, por su parte, podría regresar a Gimnasia La Plata, el club que lo vio nacer, y en el que jugó en dos etapas.

No serán los únicos que partirán, en medio de una renovación tras una temporada para el olvido. El Muñeco decidió que Miguel Ángel Borja deje el club a fin de año, dado que River no le va a proponer renovar su vínculo. También le va a comunicar a Paulo Díaz que no lo tendrá en cuenta y hay que ver cómo se va del club, porque le quedan dos años de contrato. Las opciones son rescindir o una venta del defensor chileno, que es pretendido por Colo Colo, donde ya jugó. Además, se irá Federico Gattoni, cuyo préstamo vence a fin de año. Son los siete nombres que se irán seguro.

Hay cuatro futbolistas cuya continuidad está en duda. Uno es Fabricio Bustos, quien está buscando salida porque está disconforme con la escasa cantidad de minutos que está jugando. En los pasillos del Monumental aseguran que no le gustó que, a seis meses de su llegada, Gallardo fuera a buscar a Gonzalo Montiel y se vio tapado. Por eso busca otro destino, más allá de que había confesado que jugar en River era su gran sueño.

Pérez y Gallardo: una combinación
Pérez y Gallardo: una combinación que no se repetirá (Reuters)

Otro caso similar es el del uruguayo Sebastián Boselli, repescado de Estudiantes de La Plata, que jugó muy pocos partidos (apenas cinco y solo dos como titular) y no rindió. El último fue en septiembre. Ocupó un lugar en el banco de suplentes contra la Academia.

La situación de Matías Galarza Fonda resulta especial. El error contra Racing en la jugada del tercer gol lo puso muy en el centro de la escena, al punto que pidió disculpas en su cuenta de Instagram y debió desactivar los comentarios por los insultos. Es uno de los más desaprobados en el Monumental y habrá que ver si Gallardo entiende que lo mejor es una salida.

Y Giuliano Galoppo podría tener revancha. Es más: si hubiera jugado de titular contra Racing se hubiera activado la cláusula obligatoria de compra. Ahora, depende de la voluntad de River. Hasta el cotejo en Avellaneda, Gallardo lo quería. Y estaban renegociando con San Pablo, dueño de su ficha, que le debe plata al elenco de Núñez por Enzo Díaz y Gonzalo Tapia. Hay que ver si el escenario cambia o se sostiene el interés por mantenerlo en la estructura de cara a 2026.

Más allá de los nombres de jugadores, en el fútbol de River habrá una reestructuración. Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio van a continuar, pero encima de ellos va a estar el presidente Stefano Di Carlo, al mando de un esquema que pasa a llamarse “Mesa de Fútbol”.

Temas Relacionados

River PlateMarcelo GallardoEnzo PérezNacjo FernándezPity MartínezMilton Cascodeportes-argentina

Últimas Noticias

La dramática confesión del “Popeye ruso”, quien podría perder los dos brazos: “Cometí una estupidez”

El luchador y fisicoculturista Kirill Tereshin atraviesa el peor momento de su vida debido al uso de aceite para incrementar el tamaño de sus bíceps

La dramática confesión del “Popeye

Sorpresa en la Fórmula 1 por la decisión de Aston Martin en medio de los rumores de un posible arribo de Christian Horner como jefe del equipo

La escudería confirmó que el “cerebro” de la Máxima, Adrian Newey, pasará a ocupar el puesto de Andy Cowell

Sorpresa en la Fórmula 1

La suma que Agustín Almendra tendrá que pagarle a Boca Juniors por un adelanto que le habían dado cuando era jugador jugador del club

Así lo dictó la Justicia tras comprobar que no se trataba de un “bono especial” tal como declaró el futbolista

La suma que Agustín Almendra

El futbolista más longevo de Primera División anunció su retiro: “Llegó ese maldito momento”

El arquero Jorge Carranza colgó los guantes tras mantener la categoría con Aldosivi. Se quedó con el récord en la élite: jugó con 44 años y 192 días y superó al Loco Gatti

El futbolista más longevo de

Marco Antonio Solís estuvo en la Bombonera y después le cumplió el sueño a la madre de Riquelme

El cantante mexicano presenció el partido entre Boca y Talleres. Luego recibió en uno de sus shows a la mamá del presidente xeneize

Marco Antonio Solís estuvo en
DEPORTES
La dramática confesión del “Popeye

La dramática confesión del “Popeye ruso”, quien podría perder los dos brazos: “Cometí una estupidez”

Sorpresa en la Fórmula 1 por la decisión de Aston Martin en medio de los rumores de un posible arribo de Christian Horner como jefe del equipo

La suma que Agustín Almendra tendrá que pagarle a Boca Juniors por un adelanto que le habían dado cuando era jugador jugador del club

El futbolista más longevo de Primera División anunció su retiro: “Llegó ese maldito momento”

Marco Antonio Solís estuvo en la Bombonera y después le cumplió el sueño a la madre de Riquelme

TELESHOW
Jorge Rial habló de la

Jorge Rial habló de la posibilidad de asistir a los premios Martín Fierro de Cable 2025: “¿Qué se creen?"

Dalma Maradona contó por qué se siente identificada con un personaje de Envidiosa: “A mí me re costó”

La hija de Maru Botana armó su lista de condiciones para enamorarse de alguien y sorprendió con sus respuestas

El sorpresivo anuncio de Miranda! que despertó rumores de separación: “Último show hasta 2027″

La China Suárez contó si planea tener hijos con Mauro Icardi: “Ya somos papás”

INFOBAE AMÉRICA

El vicepresidente de Bolivia llamó

El vicepresidente de Bolivia llamó a “superar diferencias” tras una escalada pública de tensiones con Rodrigo Paz

Quedan pocos tiburones en las costas del Pacífico Oriental: un estudio alerta por la sobrepesca en áreas protegidas

Brasil aprobó una reforma tributaria que libera del impuesto a los ingresos para los salarios más bajos

Emmanuel Macron viajará a China en diciembre para una visita de Estado clave en medio de las tensiones con Xi Jinping

Lula afirmó que la condena a Bolsonaro por intento de golpe es “una lección de democracia” para Brasil y el mundo