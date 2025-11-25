Tras quedar eliminado del Clausura, qué necesita River Plate para clasificarse a la Libertadores 2026

River Plate depende de otros equipos para llegar a la Libertadores 2026

La derrota de River Plate ante Racing por los octavos de final del Torneo Clausura en el Cilindro de Avellaneda, eliminó una de las chances que le quedaban al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo para poder clasificarse a la Copa Libertadores 2026. Era la única en la que dependía de sí mismo.

Fue un partido vibrante el disputado este lunes: la Academia se puso en ventaja con el tanto de Santiago Solari. El Millonario lo dio vuelta con los goles de Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero, pero el conjunto de Gustavo Costas empató gracias al gol en contra de Lucas Martínez Quarta. Y, Gastón Martirena, sobre el final, desató el delirio del público local.

Al no poder ser campeón, la Banda dejó atada a otros tres equipos su suerte para lograr un boleto para la fase previa del torneo internacional: lo conseguirá si se libera un cupo en la tabla anual, donde River Plate terminó en el cuarto puesto. Por ende, tendrá que esperar que el campeón del Torneo Clausura sea Boca Juniors o Argentinos Juniors para tener acceso al puesto de repechaje que otorga la Copa Libertadores.

Pero el conjunto del Muñeco cuenta con una tercera posibilidad. Con la reciente conquista de Lanús en la Sudamericana sumó una combinación más a su favor: si el Granate sale campeón del Clausura, liberará un cupo por la Tabla Anual que caerá para los de Núñez.

El artículo 27.10 del Reglamento de la Liga Profesional así lo indica: “Si un equipo argentino resultara Campeón de la Copa Conmebol Sudamericana 2025, el mismo obtendrá una plaza adicional a la Copa Conmebol Libertadores 2026. Si este equipo ganador de la Copa Conmebol Sudamericana 2025, ya ocupara alguna de las posiciones clasificatorias previstas en los artículos 27.1., 27.2., 27.4., 27.5. o 27.6., su lugar será ocupado por el siguiente equipo mejor ubicado de la Tabla General de Posiciones 2025 (artículo 24), según corresponda (River Plate), produciéndose el reordenamiento de Posiciones en las plazas de la Copa Conmebol Libertadores 2026 de acuerdo a la reglamentación aquí aludida, hasta cubrir la totalidad de las mismas (incluidas la Copa Conmebol Libertadores 2026 y Sudamericana 2026)“.

El equipo de Gallardo ya había visto cerrarse otras vías de clasificación tras ser eliminado de la Copa Libertadores por Palmeiras y de la Copa Argentina por Independiente Rivadavia. Por este motivo, la tabla anual se había transformado en la última esperanza para el club de Núñez. Si no logra el objetivo, River Plate deberá conformarse con disputar la próxima edición de la Copa Sudamericana, un desenlace que marcaría el cierre de un año adverso para la institución.

River Plate fue campeón de la Copa Libertadores en cuatro ocasiones: 1986, 1996, 2015 y 2018, las últimas dos bajo la conducción técnica de Gallardo. Hace siete años la coronación llegó con el valor agregado de vencer en la final a Boca Juniors en el recordado partido disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

Poder estar presente en la venidera Copa Libertadores representa un desafío deportivo por el prestigio del certamen, pero también un objetivo por lo económico. En caso de no conseguirlo por primera vez en doce años River Plate no disputará el principal torneo de clubes del continente.