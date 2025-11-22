Las combinaciones de resultados que podrían llevar a River a la Libertadores y a Independiente a la Sudamericana tras el título de Lanús

River Plate tiene una combinación más a favor para jugar la Libetadores tras el título de Lanús en la Sudamericana (FotoBaires)

La coronación de Lanús en la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro tras una infartante definición por penales en el Defensores de Chaco de Asunción la festejaron los hinchas del Granate, pero también los fanáticos de otros tres clubes: Barracas Central, River Plate e Independiente.

El Granate, con este título, se aseguró jugar la próxima Copa Libertadores 2026 y liberó el cupo que le pertenecía para la próxima Sudamericana, que ahora quedó en manos de Barracas Central. Pero, además, le permitió a Independiente seguir con esperanzas de clasificar al torneo internacional y le dio a River una chance más de jugar la Libertadores del año que viene.

¿Por qué? El Millonario quedó en la cuarta ubicación de la Tabla Anual y necesita ser campeón del Torneo Clausura para clasificar directo a la Libertadores 2026. Si no lo hace, precisará que Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors conquisten el título para clasificarse a la Fase II de la Copa.

Sin embargo, ahora con la conquista de Lanús en la Sudamericana sumó una combinación más a su favor: si el Granate sale campeón del Clausura, liberará un cupo por la Tabla Anual que caerá para los de Núñez.

El artículo 27.10 del Reglamento de la Liga Profesional así lo indica: “Si un equipo argentino resultara Campeón de la Copa Conmebol Sudamericana 2025, el mismo obtendrá una plaza adicional a la Copa Conmebol Libertadores 2026. Si este equipo ganador de la Copa Conmebol Sudamericana 2025, ya ocupara alguna de las posiciones clasificatorias previstas en los artículos 27.1., 27.2., 27.4., 27.5. o 27.6., su lugar será ocupado por el siguiente equipo mejor ubicado de la Tabla General de Posiciones 2025 (artículo 24), según corresponda, produciéndose el reordenamiento de Posiciones en las plazas de la Copa Conmebol Libertadores 2026 de acuerdo a la reglamentación aquí aludida, hasta cubrir la totalidad de las mismas (incluidas la Copa Conmebol Libertadores 2026 y Sudamericana 2026)“.

Independiente espera por el campeón del Torneo Clausura para saber si jugará la próxima Sudamericana (Fotobaires)

Independiente también celebra esta coronación Granate. El Rojo finalizó el año en el 11° lugar de la Tabla Anual con 47 puntos, a dos unidades de Tigre, que por diferencia de gol fue el último equipo que figuraba dentro de los clasificados a la Copa Sudamericana por el conteo general, superando a un Barracas Central que también sumó 49 pero contabilizó peor diferencia de gol.

Lanús quedó 8° con 50 puntos, asegurándose el boleto a la Sudamericana 2026. Pero el título en Asunción le habilitó la clasificación a la próxima Copa Libertadores y ante eso liberó su cupo a la Sudamericana: Barracas Central se sumó a River Plate, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo y Tigre como el sexto clasificado.

En este contexto, el Rojo debe esperar de un campeón del Torneo Clausura que lo favorezca: Rosario Central, Boca Juniors, Argentinos Juniors, River Plate, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central o Lanús deben apoderarse del título en el certamen para convertirse en propietarios del boleto directo a la Libertadores 2026 por esa vía y así liberar otro cupo en la Tabla Anual.

Es decir que 10 clubes sobre 16 que protagonizarán los octavos de final son los que podrían facilitarle a Independiente el ansiado pase a un certamen internacional.

LAS COMBINACIONES QUE NECESITA RIVER PARA IR A LA LIBERTADORES 2026

• Ser campeón del Torneo Clausura*

• Que Rosario Central, Boca Juniors, Argentinos Juniors o Lanús sean campeones del Torneo Clausura**

* Irá a fase de grupos / **Irá a Fase II

LAS COMBINACIONES QUE NECESITA INDEPENDIENTE PARA IR A LA SUDAMERICANA 2026

• Que Rosario Central, Boca Juniors, Argentinos Juniors, River Plate, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central o Lanús sean campeones del Torneo Clausura.

LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA

Así serán los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

LAS TABLAS DE POSICIONES DE LA LIGA PROFESIONAL