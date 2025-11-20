La respuesta de Hamilton y Leclerc al presidente de Ferrari tras quedar en el blanco de sus duras críticas

Lewis Hamilton bajó la tensión tras las críticas de John Elkann (Prensa Ferrari)

El ambiente en la Ferrari de Fórmula 1 se ha visto sacudido tras las recientes declaraciones de su presidente, John Elkann, quien instó a sus pilotos a “concentrarse en conducir y hablar menos” luego del doble abandono sufrido en el Gran Premio de San Pablo. Esta situación dejó al equipo italiano en la cuarta posición del campeonato de constructores, a 36 puntos de Mercedes y a solo cuatro de Red Bull, cuando restan tres carreras y un sprint para el cierre de la temporada.

En la previa del Gran Premio de Las Vegas, la atención mediática se centró en la respuesta de Lewis Hamilton a las palabras de Elkann. El siete veces campeón del mundo defendió su compromiso y ética de trabajo, asegurando que su dedicación al volante es absoluta. “Me despierto pensando en ello, me duermo pensando en ello y sigo pensando en ello mientras duermo”, afirmó Hamilton en rueda de prensa. El piloto británico subrayó que, lejos de distraerse, su principal reto es aprender a desconectar: “Si acaso, tengo que centrarme en poder desconectar más”.

El inglés, quien debutó este año con Ferrari tras once temporadas en Mercedes, describió su primera campaña vestido de rojo como la más exigente de su carrera. “Ha sido un año muy duro. Creo que ha sido el año con más trabajo que he tenido. He estado en la fábrica más tiempo que en ninguna otra”, afirmó. A pesar de las dificultades, el piloto aseguró que la pasión dentro del equipo permanece intacta y que mantiene una relación cercana con Elkann: “Hablo con John todas las semanas. Tenemos una relación increíble. La pasión no ha desaparecido de nuestro equipo. La pasión es tan profunda. Pero me encanta eso y nunca podría criticar a alguien por tener una pasión así. Obviamente, tenemos una cuesta muy empinada que subir, pero queremos terminar el año con fuerza”.

El británico también restó importancia a las críticas del presidente de la escudería, señalando que comprende sus intenciones y que el objetivo común es unir al equipo. “Sé cuáles son las intenciones de John”, dijo Hamilton, y añadió: “Se trata de unir al equipo y realmente lo estamos. Estamos todos muy involucrados”.

Hamilton reconoció la dificultad de avanzar cuando los resultados no acompañan: “Es como si estuviéramos escalando una montaña, luego llega el fin de semana y retrocedemos unos pasos o diez. Entonces tenemos que volver a subir e intentarlo de nuevo la próxima vez”.

Charles Leclerc también optó por un tono conciliador con John Elkann (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

La temporada de debut de Hamilton con Ferrari ha estado lejos de las expectativas. Actualmente ocupa la sexta posición en la clasificación de pilotos y, hasta el momento, solo ha conseguido una victoria en la carrera sprint del Gran Premio de China, sin lograr subir al podio en las pruebas principales. Su compañero de equipo, Charles Leclerc, ha sumado siete podios, pero la escudería aún no ha conseguido ninguna victoria en las carreras dominicales. De no revertir esta tendencia en las tres pruebas restantes, Ferrari podría cerrar el año sin triunfos, algo que no ocurría desde la temporada 2021.

El desarrollo del monoplaza SF25 no ha dado los frutos esperados, a pesar de que el equipo había apostado por centrar sus esfuerzos en el proyecto de 2026. Durante la temporada, Ferrari llegó a ocupar la segunda posición en el campeonato, pero el doble abandono en Sao Paulo supuso un duro golpe, relegando a la escudería a la cuarta plaza. De mantenerse esta situación, sería el peor resultado para la Scuderia desde 2020, cuando finalizaron en la sexta posición.

Por su parte, Charles Leclerc también se refirió a las palabras de Elkann. “John me llamó para ponerse al día y me dijo que el mensaje que quería transmitir era positivo, que queremos mejorar”, explicó el monegasco. Subrayó el vínculo que mantiene con Elkann y la ambición compartida por devolver a Ferrari a la cima: “Tenemos una muy buena relación y siempre hemos sido honestos. Hablamos regularmente y tratamos de entenderlo. Obviamente, John es una persona ambiciosa y quiere lo mejor para Ferrari como yo también lo quiero”.

Leclerc insistió en que la prioridad de todo el equipo es recuperar el protagonismo perdido: “Todos nosotros estamos intentando hacer nuestro mejor esfuerzo para que Ferrari vuelva a la cima. Es la prioridad de John. Es mi prioridad. La prioridad de todo el equipo. Y estamos haciendo todo para lograrlo. La mejor cosa que yo puedo hacer es mantener lo mejor de mí y hacer todo para devolver al equipo que amo a la cima”, afirmó.